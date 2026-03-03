Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта

Рецензии на фильмы >>
3 марта 2026
Российский прокат готовится дарить «Тюльпаны» — комедийный альманах, написанный Марией Орловой, Еленой Хановой, Ириной Карпушевой, Евгенией Богомяковой и Дмитрием Пинчуковым. Несмотря на сходство с «Ёлками» — деление на главы, лого Bazelevs, навязчивый продактплейсмент, — фильм может по-настоящему тронуть зрителей, а то и стать народным хитом. Рассказываем, как встречают 8 марта героини (и герои) новинки.

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта
фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film

Снять на 8 марта фильм без официоза и пластмассы задача более чем амбициозная. Праздник, родившийся как день солидарности женщин в борьбе за свои права, где-то превратился в чествование гендерных стереотипов, а для кого-то вновь набирает силу как эмансипаторная дата. Разница трактовок особенно показательна на фоне сексизма и даже мизогинии, которые сохраняются в индустрии и жизни, а сегодня еще и подпитываются консервативными запретами и риторикой на государственном уровне (феминизм пока не запрещен, но соблазн велик). Альманах «Тюльпаны», написанный и снятый преимущественно женщинами, ловко встраивается в растительный тренд народных хитов (наряду с франшизой «Ёлки» и сериалом «Ландыши»), обходясь без приторности и плакатности.

Стартовой и во многом центральной новеллой оказывается «Стеклянный потолок» Юлии ЛысовойМорозко»), посвященный работе небольшого калининградского канала. Света (Юлия Топольницкая) много лет занимается репортажами, надеясь однажды дорасти до телеведущей. Когда старший коллега оставляет эту должность и уезжает в Москву, отец-главред (Николай Коляда) решает доверить вакансию моложавому Диме (Вячеслав Чепурченко). На справедливое негодование дочери, которая узнает о перестановках случайно, он предлагает устроить соревнование: чей материал соберет больше лайков, тот и получит желанное место.

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта
фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film

Света хочет говорить о том, что её действительно волнует, поэтому 8 марта снимает о росте цен и неадекватном ажиотаже в цветочных, а на суд зрителей предоставляет сюжеты о трудной жизни многодетной матери и национальных ремеслах, где так же непросто локальным предпринимательницам. К последним можно отнести и героиню «Женского бизнеса» Анны Кузнецовой: 35-летняя Варя (комикесса Варвара Щербакова) из Красноярска занимается производством органической косметики на дому. Развод с неверным мужем и гора кредитов вынуждают её жить у Миши (Слава Копейкин), который младше на десять лет, но влюблен в соседку с седьмого класса. Шанс привлечь внимание целеустремленной бизнесвумен у молодого раздолбая появляется, когда в первый день продаж всё идет наперекосяк.

Если новелла режиссерки «Каникул» и «Дыши» отличается житейской цепкостью и иронией, то «Цветы для любимых» Юрия Коробейникова, работавшего над «Любопытной Варварой» и двумя частями «Ёлок», больше напоминают анекдот для прайм-тайм в духе «Папиных дочек». Артем (Гоша Куценко) из Екатеринбурга готовит сюрприз для целых семи женщин: жены (Ирина Медведева), мамы (Галина Стаханова), тещи (Наталья Гриншпун), сестры (Мария Маркова) и трех дочерей (Полина Айнутдинова, Варвара Куприна, Екатерина Темнова). В прошлом году он забыл их поздравить, так что в этом и 21 тюльпан заказал, и сырники по-неаполитански почти дожарил (точнее — сжег). Правда, вместо его букета в квартире оказываются чужие розы с запиской, заставляющей папу и мужа ревновать к загадочному поклоннику. Решив не ударить в грязь лицом, он отправляется в одиссею по цветочным, которая растянется на целый день.

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта
фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film

Роуд-муви по Новороссийску приключается и в главе «Стася идет гулять» Владислава Иконникова, где титульная героиня (Александра Бабаскина из «Легенд наших предков») отправляется на почту за подарком для мамы. Для нее это редкий выход из дома: девушка передвигается на кресле-каталке и не покидает квартиру без посторонней помощи, так как подъезд не оборудован пандусами. Зато очень кстати подворачивается соцработник Костя (Ярослав Могильников из «Слова пацана» и «Юга»), вынужденный сопровождать Стасю, чтобы та подписала бумагу о получении тематического подарка (подушка).

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта
фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film

Взаимная симпатия между юными сердцами вряд ли кого-то удивит, а вот отношения Тамары Васильевны (Елена Яковлева) и умной колонки Гриши (Алексей Серебряков) в одноименной новелле Юлии Узких поначалу могут показаться научной фантастикой. Замкнувшаяся после смерти мужа любительница детективов из Санкт-Петербурга получает девайс в подарок и поначалу хочет выбросить болтливого технособеседника. Только обоюдный интерес к загадкам и желание раскрыть тайну неизвестного доброжелателя — а также накопившееся одиночество — заставляют продолжить общение. Не только с колонкой, но и с соседями, и даже грозной консьержкой (Анна Уколова).

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта
фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film

В «Тюльпанах» расцветают очень непохожие героини — разных возрастов, душевных порывов и географических координат. Объединяет их лишь право на самореализацию и заботу, внимание и понимание — в любой день, конечно, а не только 8 марта. Их характеры не исчерпываются семьей или романтическими устремлениями, а рядом оказываются мужчины не только нарциссичного склада, как репортер Дима, но и лишенные токсичной маскулинности Артем, Миша или даже балбес Костя. В разговоре о самом важном — быть услышанной и ценной — находится место для целой палитры женского опыта (пускай в пять новелл не охватишь всё российское многообразие), на что указывает и эклектичный саундтрек. Мотивы в духе советского кино запросто уживаются с кавером на бардовское «Весеннее танго» Никитиных, возродившимся шлягером «Невозможное возможно» Димы Билана, который недавно звучал в «Сказке о царе Салтане», и «Грустным дэнсом» в исполнении Севиль Велиевой.

Как и в перечисленных песнях, подкупает не столько текст, сколько интонация: теплая, но без благостности. В конце концов, отголоски российской действительности в альманахе не лишены проблем — и решить их можно только сообща, осознавая ценность себя и окружающих.

«Тюльпаны» в кинотеатрах с 5 марта.

«Тюльпаны»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Фил Эспозито   3.03.2026 - 17:42
Тюльпаны, ландыши, незабудки, конопля.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Алексей ФилипповальманахЖенщины / ФеминизмРоссийские фильмы
персоны
Полина АйнутдиноваАлександра БабаскинаДима БиланЕвгения БогомяковаСевиль ВелиеваНаталья ГриншпунВладислав ИконниковИрина КарпушеваНиколай Коляда (II)Слава КопейкинЮрий КоробейниковАнна Кузнецова (II)Варвара КупринаГоша КуценкоЮлия ЛысоваМария МарковаИрина МедведеваЯрослав МогильниковМария Орлова (VII)Дмитрий ПинчуковАлексей СеребряковГалина СтахановаЕкатерина ТемноваЮлия ТопольницкаяЮлия УзкихАнна УколоваЕлена ХановаВячеслав ЧепурченкоВарвара Щербакова (II)Елена Яковлева
фильмы
ДышиЁлки (киноальманах)Ёлки-11Ёлки-12КаникулыЛандыши. Такая нежная любовьЛегенды наших предковЛюбопытная ВарвараМорозкоПапины дочкиСказка о царе СалтанеСлово пацана. Кровь на асфальтеТюльпаныЮг

фотографии >>
"Тюльпаны" (2026)
"Тюльпаны" (2026)
"Тюльпаны" (2026)
"Тюльпаны" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.
Арвид Зеланд
1 марта ушёл из жизни актёр Арвид Зеланд.
Гарри Гордон
1 марта ушёл из жизни сценарист, художник Гарри Гордон.

День рождения >>

Владимир Борисов
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Нийоле Ожелите
Татьяна Окуневская
Ланник Готри
Стефан де Гродт
Мэри Пейдж Келлер
Фернандо Колунга
Миранда Ричардсон
Джин Харлоу
Ютта Хофман
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram