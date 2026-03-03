«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта

фото: «Тюльпаны» (2026) / Bazelevs, Red Pepper Film
Снять на 8 марта фильм без официоза и пластмассы задача более чем амбициозная. Праздник, родившийся как день солидарности женщин в борьбе за свои права, где-то превратился в чествование гендерных стереотипов, а для кого-то вновь набирает силу как эмансипаторная дата. Разница трактовок особенно показательна на фоне сексизма и даже мизогинии, которые сохраняются в индустрии и жизни, а сегодня еще и подпитываются консервативными запретами и риторикой на государственном уровне (феминизм пока не запрещен, но соблазн велик). Альманах «Тюльпаны», написанный и снятый преимущественно женщинами, ловко встраивается в растительный тренд народных хитов (наряду с франшизой «Ёлки» и сериалом «Ландыши»), обходясь без приторности и плакатности.
Стартовой и во многом центральной новеллой оказывается «Стеклянный потолок» Юлии Лысовой («Морозко»), посвященный работе небольшого калининградского канала. Света (Юлия Топольницкая) много лет занимается репортажами, надеясь однажды дорасти до телеведущей. Когда старший коллега оставляет эту должность и уезжает в Москву, отец-главред (Николай Коляда) решает доверить вакансию моложавому Диме (Вячеслав Чепурченко). На справедливое негодование дочери, которая узнает о перестановках случайно, он предлагает устроить соревнование: чей материал соберет больше лайков, тот и получит желанное место.
Света хочет говорить о том, что её действительно волнует, поэтому 8 марта снимает о росте цен и неадекватном ажиотаже в цветочных, а на суд зрителей предоставляет сюжеты о трудной жизни многодетной матери и национальных ремеслах, где так же непросто локальным предпринимательницам. К последним можно отнести и героиню «Женского бизнеса» Анны Кузнецовой: 35-летняя Варя (комикесса Варвара Щербакова) из Красноярска занимается производством органической косметики на дому. Развод с неверным мужем и гора кредитов вынуждают её жить у Миши (Слава Копейкин), который младше на десять лет, но влюблен в соседку с седьмого класса. Шанс привлечь внимание целеустремленной бизнесвумен у молодого раздолбая появляется, когда в первый день продаж всё идет наперекосяк.
Роуд-муви по Новороссийску приключается и в главе «Стася идет гулять» Владислава Иконникова, где титульная героиня (Александра Бабаскина из «Легенд наших предков») отправляется на почту за подарком для мамы. Для нее это редкий выход из дома: девушка передвигается на кресле-каталке и не покидает квартиру без посторонней помощи, так как подъезд не оборудован пандусами. Зато очень кстати подворачивается соцработник Костя (Ярослав Могильников из «Слова пацана» и «Юга»), вынужденный сопровождать Стасю, чтобы та подписала бумагу о получении тематического подарка (подушка).
Взаимная симпатия между юными сердцами вряд ли кого-то удивит, а вот отношения Тамары Васильевны (Елена Яковлева) и умной колонки Гриши (Алексей Серебряков) в одноименной новелле Юлии Узких поначалу могут показаться научной фантастикой. Замкнувшаяся после смерти мужа любительница детективов из Санкт-Петербурга получает девайс в подарок и поначалу хочет выбросить болтливого технособеседника. Только обоюдный интерес к загадкам и желание раскрыть тайну неизвестного доброжелателя — а также накопившееся одиночество — заставляют продолжить общение. Не только с колонкой, но и с соседями, и даже грозной консьержкой (Анна Уколова).
В «Тюльпанах» расцветают очень непохожие героини — разных возрастов, душевных порывов и географических координат. Объединяет их лишь право на самореализацию и заботу, внимание и понимание — в любой день, конечно, а не только 8 марта. Их характеры не исчерпываются семьей или романтическими устремлениями, а рядом оказываются мужчины не только нарциссичного склада, как репортер Дима, но и лишенные токсичной маскулинности Артем, Миша или даже балбес Костя. В разговоре о самом важном — быть услышанной и ценной — находится место для целой палитры женского опыта (пускай в пять новелл не охватишь всё российское многообразие), на что указывает и эклектичный саундтрек. Мотивы в духе советского кино запросто уживаются с кавером на бардовское «Весеннее танго» Никитиных, возродившимся шлягером «Невозможное возможно» Димы Билана, который недавно звучал в «Сказке о царе Салтане», и «Грустным дэнсом» в исполнении Севиль Велиевой.
Как и в перечисленных песнях, подкупает не столько текст, сколько интонация: теплая, но без благостности. В конце концов, отголоски российской действительности в альманахе не лишены проблем — и решить их можно только сообща, осознавая ценность себя и окружающих.
