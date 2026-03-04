Кино-Театр.Ру
«К себе нежно»: Карина Разумовская в экранизации мотивационной книги Ольги Примаченко

4 марта 2026
В российский прокат выходит «К себе нежно» – фильм, вдохновленный одноименной мотивационной книгой Ольги Примаченко. Набор, в общем-то, банальных советов о том, как женщине вспомнить, что в 40 лет жизнь только начинается, не самый благодатный материал для экранизации, за которую, очевидно, под воздействием большой медиа-машины Яндекса, в одном фильме продвигающего сразу и свои книжки, и стриминг, и заодно карты с чатом GPT, взялись сценаристка «Измен», «Холопа» и «Черного облака» Дарья Грацевич и режиссер «Бывших» и «Опасной близости» Иван Китаев. На главную роль позвали звезду «Трассы» Карину Разумовскую, которой после выдающегося психологизма в сериале Душана Глигорова досталась роль брюзжащей «тетки», с трудом справляющейся не столько с разводом, сколько с отпуском.

К себе нежно (2026)
фото: "К себе нежно" / Плюс Студия, Zoom Production

Мотивационное кино о принятии и любви к себе начинается со страшного сна главной героини с говорящим именем Надежда (Разумовская): в нем она на курорте подходит к шведскому столу и пытается разузнать, что же за блюда на нем представлены. А там то тарталетки со вкусом зависти, то профитроли с чувством вины, то в колбасе горечь невысказанных обид. Кошмар, не иначе! Надя истошно кричит, на помощь – уже не во сне, а в реальности, – приходит дочь Оливия (Алиса Конашенкова), которая предпочитает, чтобы ее называли просто Олей, хотя мама именует ею нежно Оливкой. «Оливкой будешь закусывать просекко с тетей Дашей, а я – Оля», – парирует дочь, ученица художественной школы, которую, кстати, она тоже не любит, оставляющая маме внутри кухонных шкафов рисунки Бобра-паникера с ежами на лапах. «Потому что он держит себя в ежовых рукавицах», – поясняет Оля маме смысл искусства, но мама до поры до времени даже не задумывается об этом детско-родительском троллинге.

Тетя Даша (Ольга Медынич) – кстати, начальница мамы, руководитель клиники, где Надя работает отоларингологом. На приеме – необычная пациентка (Елена Махова), которая буквально слышит всё, что происходит у нее внутри. В противовес, естественно, Наде, которая к себе вообще не прислушивается. Не может пережить расставание с мужем (Артем Ткаченко), который ушел от нее еще два года назад, но официально развод они так и не оформили. Расставание случилось во время отпуска, поэтому с тех пор Надя выходных дней боится, как огня. Но тетя Даша тоже уже устала от перегоревшей подруги и подчиненной, и отправляет ее в отпуск насильственно, еще и говорит, что даже по телефону с ней не будет общаться, пока Надя не начнет расслабление хотя бы в ванной. Но слова с корнем «слаб» для Нади не существуют. К тому же бывший муж не выходит на связь уже три дня – очевидно, его нужно спасать, даже если новая девушка мужа (Пелагея Невзорова) еще даже не начала переживать по поводу его отсутствия. Ее больше волнует фильм про богатырей, где она работает гримером, да пес по кличке Дантес, который, правда, в итоге оказывается под присмотром Нади, домашних животных все эти годы категорически избегающей.

К себе нежно (2026)
фото: "К себе нежно" / Плюс Студия, Zoom Production

Сюжетная вводная с пропажей бывшего мужа могла бы – с учетом авторства сценаристки Дарьи Грацевич – превратиться в захватывающий триллер, но «К себе нежно» с каждым новым шагом по обретению этой самой нежности все больше и больше превращается в вялотекущий бульварный роман, где находится место даже секси-тренерам (Василий Бриченко ответственен за бокс, Владислав Ценев – за не очень фри дайвинг) и, конечно, интеллектуальному ветеринару с бардовскими замашками (его играет Леонид Бичевин).

Отдельной графоманией – тут уж действительно вдохновленной книжкой – отдают диалоги о смысле жизни и любви. «Вам обязательно верить в ложку, чтобы съесть суп»? – в порыве флирта говорит Надежде как раз герой Бичевина. «Разрешите вашему воину снять доспехи, быть слабой», – после долгой череды внутренних и внешних попыток страданий слышит героиня Разумовской в той самой ненавистной ею в первых кадрах аудиокнижке «К себе нежно». Надежда еще, конечно, то и дело упоминает фильм «Солдат Джейн» – еще одну любимую женскими мотиваторами героиню, за которую, кстати, как честно отмечает в «К себе нежно» самая расслабленная из всех участников этого действа тетя Даша, Деми Мур получила премию «Золотая малина» как худшая актриса.

К себе нежно (2026)
фото: "К себе нежно" / Плюс Студия, Zoom Production

Здесь Карина Разумовская удивительным образом пытается приблизиться к этому не самому престижному званию Деми Мур – на крупных планах старательно морща лоб и округляя глаза. Даже странно, как в «К себе нежно», снятом Иваном Китаевым, всегда отличающимся если не художественной картинкой своих фильмов и сериалов, то уж точно мощной работой с актерским составом, почти все играют очень искусственно. Нет, не на разрыв, а спустя рукава, без какой-либо смысловой мотивации в действиях и мимике. Как симпатичные фигурки, которых позвали изобразить все стадии принятия не себя и своих персонажей, а бесконечного набора слов, который якобы призван подарить осознание и уверенность в настоящем и будущем. Но в итоге что и на бумаге выглядело набором клише с множеством ненужных цитат, то и в кино оказалось абсолютно не обязательным зрелищем под популярный плейлист из все той же «Яндекс. Музыки». Зачем в этом поучаствовали вполне приличные кинематографисты не очень понятно. Лучше бы отнеслись нежно к себе.

«К себе нежно» в кинотеатрах с 5 марта.

«К себе нежно»

№ 1
Angelika77   4.03.2026 - 19:51
Даже не в курсе была, что фильм сняли по книге Примаченко, при чём не плохо так продававшейся. читать далее>>
Всего сообщений: 1
