«Горничная»: Хороший сюжет — это привилегия

7 марта 2026
В российских онлайн-кинотеатрах наводит порядок «Горничная» — психологический триллер Пола Фейга по мотивам одноименного бестселлера Фрейды МакФадден. Фильм отлично показал себя в прокате, хотя и вызвал немало критических замечаний. Удалось ли возрождение эротических триллеров на большом экране, разбирался Сергей Сергиенко.

Горничная (2025)
фото: кадр из фильма "Горничная" / Вольга

Милли (Сидни Суини) недавно освободилась из мест не столь отдаленных и пытается найти новую работу. Счастливый шанс подворачивается в лице семьи Винчестер: Нина (Аманда Сайфред) готова нанять горничную без проверки, что играет на руку вчерашней заключенной. Роскошный особняк на первый взгляд кажется прекрасным местом, однако в первые же дни Нина показывает истинное лицо, постепенно превращая жизнь Милли в ад. Вторит матери и девочка Сесе (Индиана Элль), заставляющая работницу перемывать посуду и делать дополнительную работу, подчеркивая, что почти всё в жизни — это привилегия. На помощь приходит Эндрю (Брендон Скленар), готовый спасти девушку от нападок супруги. Впрочем, трудности новой жизни с этого только начинаются.

Трейлеры «Горничной» и подача материала на старте намекают, что перед зрителем — эротический триллер, что кажется довольно смелым для мейнстримного фильма в 2026 году. Напряжение между Милли и Эндрю возникает почти сразу, плюс дополнительно цементируется откровенным сном героини. Правда, это в большей степени обманка, и главная интрига кроется в совсем другой плоскости. Какой именно — догадаться нетрудно, если внимательно следить за деталями.

Горничная (2025)
фото: кадр из фильма "Горничная" / Вольга

Первая половина фильма тем не менее посвящена именно сексуальному напряжению, которое всячески подчеркивается поведением героини Суини. Она разгуливает по дому в топах с огромным вырезом, изредка и вовсе выходя из ванной в одном полотенце, что не остается незамеченным хозяином дома. Примечательно, что «Горничная» при этом словно пытается угодить в пуританский PG-13 и старательно избегает совсем уж откровенной наготы — даже в обязательных постельных сценах. Словно подчеркивая, что смысл всё-таки не в этом.

Технически это действительно так: во второй половине раскрываются секреты как четы Винчестеров, так и самой Милли, переворачивая происходящее с ног на голову. Твист хотелось бы назвать интересным и неожиданным, да не выйдет: поворот, выбранный создательницей первоисточника Фрейдой МакФадден, считывается с неоправданной легкостью. Словно этого мало, уже режиссер Пол Фейг умудряется сделать то, что еще недавно казалось совсем уж дурным тоном: вываливает на зрителя стену текста вместо того, чтобы показать суть происходящего визуальными средствами.

Горничная (2025)
фото: кадр из фильма "Горничная" / Вольга

Да, в фильмах в последние годы стало нормой проговаривать значительные куски сюжета или мотиваций. Во многом это следствие значительно сократившегося времени на написание сценария, но обычно подобные моменты оставляют разве что неприятный привкус, а не портят общее впечатление. «Горничная» же вызывает ощущение, близкое к ступору: попросту не хочется верить, что на объяснение простой, в общем-то, истории авторам нужен 15-минутный монолог с проговариванием всех нюансов. Тем более почти вся эта информация дублируется визуально и, честно говоря, понятна без слов.

Где-то здесь «Горничная» окончательно разваливается, оборачиваясь чуть ли не пародией на саму себя. По-крайней мере, воспринимать происходящее серьезно не выходит: творящийся «кошмар» в половине случаев решается простым звонком в полицию, чего, разумеется, никто не делает, а твисты продолжают удивлять своей беспомощностью. Особенно поражает одна из многоходовок, чья суть раскрывается ближе к титрам: превращение жертвы в охотника вряд ли можно назвать откровением, а вот то, как для победы некоторые готовы идти по головам ни в чем неповинных людей, вызывает оторопь. Особенно на фоне того, что подобное поведение явно не порицается авторами: судя по эпизоду перед самыми титрами и назревающему сиквелу, с точностью до наоборот.

Горничная (2025)
фото: кадр из фильма "Горничная" / Вольга

«Горничная» чрезмерно старается угодить всем, из-за чего ощущается удивительно беззубой: сексуальное напряжение не находит интересного выхода, сюжет скатывается в череду самых ожидаемых клише, а общая мораль вызывает большие вопросы. Впрочем, попытки усидеть на несколько стульях всегда оборачиваются чем-то подобным: любители жанровых развлечений остаются разочарованы, но средняя оценка аудитории как будто положительная. О чем говорят и кассовые сборы, и анонс сиквела.

«Горничная» в онлайн-кинотеатрах с 5 марта.

«Горничная». Трейлер №3 на английском языке

№ 1
Olga73 (г.Москва)   7.03.2026 - 17:14
Красивая девка, че уж там) читать далее>>
