«Горничная»: Хороший сюжет — это привилегия

анонс

Сценаристка «Измен» Дарья Грацевич и режиссер «Бывших» Иван Китаев стараются найти хоть какой-то сюжет в череде жизненных советов

«К себе нежно»: Карина Разумовская в экранизации мотивационной книги Ольги Примаченко

Сцены из родственной жизни с Бланшетт, Драйвером, Уэйтсом, победившие в Венеции

Более странно, чем семья: «Отец, мать, сестра, брат» — лирический триптих Джима Джармуша

3 марта

«Если вас не ценят — уходите»: «Тюльпаны» — трогательный альманах к 8 марта

Пять историй о женщинах — от Калининграда до Красноярска