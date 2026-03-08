Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем

Рецензии на фильмы >>
8 марта 2026
Российские кинотеатры посетил «Посторонний» Франсуа Озона — стильная черно-белая экранизация Альбера Камю с рядом новым смысловых акцентов, которые позволяют тексту 80-летней давности раскрыться с других сторон. Или, наоборот, дополнения французского режиссера извращают суть идей экзистенциализма? Разбираясь в этом вопросе, за одиссеей чужака по Алжиру наблюдал Алексей Филиппов (разумеется, с долей ласкового равнодушия).

Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем
фото: «Посторонний» (2025) / A-ONE

1938 год, Французский Алжир. В одноименной столице колонии живет отстраненный 30-летний Мерсо (Бенжамен Вуазен), которому мир абсолютно понятен. Он просыпается в обшарпанной меблирашке, бреется, поглядывая на дуршлак, курит одну за одной, прерываясь на кофе, и отправляется на бессмысленную работу по жарким улицам, где спасительная тень разбивается испепеляющей на солнце белизной стен. Лишь два события потревожат этот монотонный и монохромный уклад: смерть матери в богадельне, чьи похороны мужчина посетит без особых чувств, и убийство араба, которое он вяло будет оправдывать случайностью и жутким пеклом.

Убежденность в «ласковом безразличии мира», которую исповедуют Мерсо и автор романа-первоисточника — нобелевский лауреат Альбер Камю, следует идеям экзистенциализма, обнажившего абсурд — если не бессмысленность — человеческого существования. Тянущий лямку белого воротничка француз, жарящийся в Алжире, видит тщету и лицемерие повсюду, куда ни кинет взгляд. Незнакомцы плачут на похоронах, пары женятся и клянутся в любви до гроба, люди на суде готовы приговорить его к смертной казни даже не за то, что он кого-то застрелил, а потому, что не проронил слезинки у тела матери. Он — чужой на этом празднике жизни и запросто ставит ноль бытию, которое не выбирал. Впрочем, к перемене участи он тоже не особо стремится: во-первых, в Париже тоже грязно (то есть плохо везде одинаково), во-вторых — мы все умрем, чего лишний раз потеть.

Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем
фото: «Посторонний» (2025) / A-ONE

Взявшись за хрестоматийный текст Камю, экс-провокатор Франсуа Озон, казалось бы, действует с нагнавшим его «папочкиным» флегматизмом: выбирает торжественную черно-белую гамму, следует букве романа без ярко выраженных изменений, смотрит на «безразличный мир» с явно большим сочувствием, чем Мерсо, чей внутренний монолог вынесен за скобки и не звучит в фильме. Более того — «Посторонний» может показаться сборником лучших находок режиссера за последние десять лет: монохром и иторический задник «Франца», криминальный зачин и Вуазен из «Лета’85», судебный театр и Ребекка Мардер из «Моего преступления», атмосфера маленькой трагедии и Пьер Лоттен из «Что-то случилось осенью». Такой «расчетливый» подход стал для кого-то пресловутым камешком в ботинке — раздражителем из-за недостаточно глубокой иллюстрации субтропического нигилизма, где место действия и окружающие лица служат декорацими для умозрительного пинг-понга идей.

Снимая через 80 лет после написания рукописи, Озон не может игнорировать контекст, который для Камю будто бы незначителен. Какая разница: Алжир или Париж, француз или араб, мужчина или женщина — все подвержены одинаковой тщете. Тут режиссер вступает с писателем в полемику, добавляя фактуру места и времени, без которых, наверное, колонизированный город действительно похож на все остальные. Он начинает фильм с телерекламы, продающей красоты средиземноморского «котла культур», а через вдох-выдох Мерсо разрезает полутень тюремной камеры фразой «Я убил араба». Следом — титр с названием: сначала на арабском (الغريب), потом на французском (L'Étranger).

Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем
фото: «Посторонний» (2025) / A-ONE

В то время как молодой француз задумчиво смотрит по сторонам и не видит ничего особенного, Алжир украшают расистские запреты: арабов не пускают в кафе, а в кинотеатре, куда «посторонний» и возлюбленная Мари (Мардер) отправляются на просмотр комедии «Шпунц» с Фернанделем, висит объявление «Местным билеты не продаем». В отдельных кадрах нового «Постороннего» также мерещится история французского и мирового кино: вот Мерсо трет глаз, будто вспоминая знаковый момент из «Андалузского пса», вот мимо проносится дыхание момента, как в «Клео от 5 до 7», вот в глубоких тенях и мимолетных скоплениях людей чудится силуэт «Битвы за Алжир», вот дуэль взглядом с будущей жертвой отдает телесным напряжением в духе «Хорошей работы». Словно подчеркивая эту связь с эволюцией национального кинематографа, Озон также позвал на второстепенные роли любимых артистов Леоса Каракса — другого проклятого поэта, не слишком оптимистичного, но сохранявшего эмпатию к униженным и влюбленным. Мать Мерсо играет Мирей ПеррьеПарень встречает девушку»), а склочного соседа Саламано, ругавшегося на пожилую собаку, — Дени ЛаванДурная кровь»). Оба как ангелы-хранители стараются нащупать в протагонисте хоть полутон неравнодушия.

Еще важнее, что обретают имена убитый и его сестра. Сосед Мерсо — сутенер Раймон (Лоттен) — избивал не случайную девушку, а многократно пораженную в правах Джамилю (Хажар Бузауи), отчего француза желал проучить её брат Муса (Абдеррахман Декани). Имя последнего взято из романа «Мерсо, контррасследование», написанного в 2013-м франко-алжирским журналистом Камелем Даудом. Взглянув на сюжет Камю без колонизаторской слепоты, он дает голос жертве и описывает жизнь в жарком арабском городе без равнодушия философствующего фланера. Вслед за ним Озон лишает Мерсо удовольствия выносить всем приговор из безопасной раковины: Мануэль Дакоссе почти не спускает с него глаз камеры, а роль второстепенных героинь несколько расширена. В частности, центральным эпизодом становится не припирательство отчаявшегося мужчины со священником, а короткий обмен репликами Мари и Джамили. Когда первая выражает соболезнования второй, та отвечает: «Всем плевать на него. Он же араб. Всех волнует ваш француз и его мать. Пусть он катится к себе домой».

Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем
фото: «Посторонний» (2025) / A-ONE

Кажется, что главным вопросом для Озона становится не мотивация Мерсо, на которой принято фокусироваться, а поиск настоящей фигуры «постороннего»: кто здесь чужак или чужачка вне зависимости отсобственной воли? Экзистенциальный пафос героя о «ласковом безразличии» разбивается чуть ли не каждой сценой: ему подносят кофе с молоком у гроба, а на холодном полу камеры расстилает циновку франкоговорящий араб-арестант, которому известно преступление француза. «Зло тянется к тому, кто видит его повсюду», — замечает негодяй Раймон после очередной встречи с Мусой, которая подтолкнет Мерсо взвести курок. Через 80 лет после трактата Камю те, кто видят мир испепеляюще черно-белым, но не готовы ничего с этим делать, ассоциируются не столько с философами, сколько с выгоревшими обывателями, выдающими отчаяние за искренность или (пост)иронию. Возможно таким образом, Франсуа Озон напомнил, как выглядит насупленная дистанцированность со стороны. Как говорится: пахнет слабостью.

«Посторонний» в кинотеатрах с 5 марта.

«Посторонний». Трейлер на французском языке

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мускулистый дед защищает детей: «Санда» — рождественская антиутопия о Японии будущего
«Частная жизнь» с Джоди Фостер, «Наследник» с Гленом Пауэллом-младшим, «Тюльпаны» с Гошей Куценко и еще 7 фильмов марта
Зри в корень: «Что случилось осенью» — душевная драма провокатора на пенсии
Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя
«Франц»: Прощай, оружие
«Моё преступление» Франсуа Озона: Почему феминистки убивают
Поиск по меткам
Алексей ФилипповФранцузское киноЭкранизация
персоны
Бенжамен ВуазенЛео КараксДени ЛаванПьер ЛоттенРебекка МардерФрансуа ОзонМирей ПеррьеФернандель
фильмы
Андалузский пёсБитва за АлжирДурная кровьКлео от 5 до 7Лето 85Моё преступлениеПарень встречает девушкуПостороннийФранцХорошая работаЧто случилось осеньюШпунц

фотографии >>
"Посторонний" (2025)
"Посторонний" (2025)
Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем фотографии
Если Алжир мог бы заговорить: «Посторонний» — стильная драма об утомленных черным солнцем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нинель Петрова
7 марта ушла из жизни балерина Нинель Петрова.
Игорь Кудрявцев
6 марта ушёл из жизни актёр Игорь Кудрявцев.
Янис Стрейч
5 марта ушёл из жизни режиссёр Янис Стрейч.
Екатерина Ведунова
4 марта трагически погибла актриса Екатерина Ведунова.

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Виктор Добронравов
Анастасия Ивлеева
Кальё Комиссаров
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Николай Чиндяйкин
Данила Шевченко
Юзеф Дуряш
Эйдан Куинн
Фредди Принц-мл.
Франсиско Рабаль
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram