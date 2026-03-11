Трудно быть бобром: «Прыгуны» — пригородный «Аватар» с говорящими животными

Pixar выпустили в международные кинотеатры «Прыгунов» — комедию о бобрах и других очаровательных животных, которые должны отстоять любимую поляну у жителей мегаполиса. Вернее, так считает городская девушка, получившая возможность оказаться в теле реалистичного биоробота. Мультфильм хорошо себя чувствует в прокате, но Алексей Филиппов подозревает, что авторы Hoppers в итоге повалили дерево собственного замысла.
фото: «Прыгуны» (2026) / Walt Disney Studios Motion Pictures
19-летняя Мэйбл Танака из города Бивертон чуть ли не в одиночку борется с мэром Джерри, который хочет провести автостраду прямо там, где располагается любимый пруд её покойной бабушки. Пикеты и твиты делу не очень помогают — только возвращение бобров убедит чиновников притормозить с очередной модернизацией, но найти их не так уж легко. К счастью, профессорка биологии из университета, где учится Мэйбл, недавно разработала экспериментальную технологию «Прыгуны» (Hoppers), благодаря которой можно перенести сознание в зооморфного биоробота. Игнорируя предупреждения специалисток, девушка тут же «запрыгивает» в тельце бобра и отправляется на поиски тех, кто построит мощную плотину на пути замыслов популиста Джерри.
Экологическую комедию с элементами научной фантастики — эдакий бобровый «Аватар» — придумал Дэниэл Чонг, создатель очаровательного мультсериала «Вся правда о медведях». Формально его полнометражным дебютом стал 70-минутный фильм, поставивший точку в приключениях названных братьев Гризли, Белого и Панды, а это первый большой проект, написанный с нуля. Со сценарием, где изначально фигурировали пингвины, ему помогал Джесси Эндрюс — автор инди-драмы «Я, Эрл и умирающая девушка», а также пиксаровских историй об одиноких мальчиках «Лука» и «Элио». С последним у «Прыгунов» даже чересчур много общего: от мотивации в виде мертвых родственников до гипотезы, что у каждого вида во вселенной есть какой-нибудь верховный совет или хотя бы король. И если существование межгалактического ООН легко допустить (кто знает, какие создания обитают на далеких планетах), то даже безалаберная монархия в дикой природе представляется довольно абсурдной идеей.
фото: «Прыгуны» (2026) / Walt Disney Studios Motion Pictures
Казалось бы, в соседстве с кассовыми достижениями «Зверополиса» классическое для анимации очеловечивание фауны вполне закономерно — только импульс мультфильма как будто ровно в обратном. Исследовательница Саманта, как и радеющая за природу Мэйбл, хотели бы увидеть мир глазами животных, приблизиться как можно ближе к осознанию их естественного бытия. Вдобавок в интервью режиссер Чонг и продюсерка Николь Паради Гриндл особенно педалируют, насколько их подход отличается от прежних. Конечно, стараниями художников Pixar у «Прыгунов» с их нетипично «мультяшным» для студии дизайном есть визуальная самобытность (в техническом плане её описывают, правда, как чуть ли не «шаг назад»), но повествовательно у амбициозной команды вышел парад антропоцентристских стереотипов.
Нарадовавшись тому, что она теперь понимает язык животных (да, один для всех), Мэйбл вскоре находит бобра по имени Джордж. Он — внимание — король всех млекопитающих, следящий за исполнением «правил пруда», которые сводятся примерно к двум пунктам: знать и уважать соседей, а также есть, когда проголодаешься (и принять участь чужого обеда, если так сложились обстоятельства). Последнее вызывает у девушки некоторое возмущение, но на повестке дня задачка поважнее: надо вернуть зверей в старый ареал, где им мешает жить мерзкий низкочастотный шум (девушка его не слышит). Стоит за этой напастью, разумеется, мэр, и каждый следующий шаг Мэйбл будет вести к эскалации. Вплоть до того, что совет из пяти королей всей фауны (!) решит Джерри «раздавить». Устранить, ликвидировать, обезвредить — если по-человечески.
фото: «Прыгуны» (2026) / Walt Disney Studios Motion Pictures
В итоге создатели «Прыгунов» не просто ударяются в тотальный антропоцентризм, похлеще, чем научно-фантастическая сказка «Дикий робот», но еще и делают это под предлогом «ощутить себя в шкуре животных» — чтобы лучше понять их и проявить эмпатию. Только все «звериные» диалекты для ученых звучат как один, волю жителей поляны Мэйбл торжественно игнорирует, а «подлинным» устройством звериного социума оказывается морально устаревшая иерархия с элементами престолонаследия. Более того, желающий застроить поляну мэр, судя по всему, не такой уж и отпетый негодяй (ездит без охраны, любит пожилую маму), а подлинным антагонистом оказывается, конечно, один из королей. Ход, мягко говоря, сомнительный, льющий воду на мельницу консервативной логики, что вредный земляк всё же лучше непредсказуемого чужака.
Усиливают дистанцию с животным миром и выбранные Чонгом оммажи: для сиюминутного саспенса он цитирует «Птиц» Хичкока, «Челюсти» Спилберга и «Муху» Кроненберга, где природа воплощала некую внутреннюю или внешнюю угрозу. В «Прыгунах» нет ни материнской гиперопеки, ни страха перед коммунистами, ни болезненной угрозы боди-хоррора — это просто ленивые подмигивания зрителям, чья комбинация апеллирует к трепету перед стихией и фауной как некой непредсказуемой, а то и потенциально злонамеренной силой. Последнее вдвойне удивительно, поскольку бабушка-японка Танака проповедует внучке уважение к природе в традиции синтоизма. Если вспомнить хотя бы самое попсовое аниме на схожую тему — вроде «Война тануки в период Хэйсэй» Такахаты и «Рыбки Поньо» Миядзаки, — то сразу бросается в глаза, что подобный разрушительный замес в такой логике невозможен.
фото: «Прыгуны» (2026) / Walt Disney Studios Motion Pictures
Возможно, «Прыгуны» как раз и посвящены невыученным урокам, но цепочка ошибок Мэйбл настолько искусственно сконструирована, что горевание по покойной бабушке не объясняет мини-экологическую катастрофу. Создателей мультфильма настолько не волнуют последствия (человеческой деятельности), что всё в итоге быстро рассасывается и наступает хеппи-энд, хотя конкретных изменений в политике Джерри в итоге не показывают. Вдобавок чуть не спалившей город студентке запросто предлагают место в исследовательской группе, куда, вероятно, в реальности шел бы отбор похлеще дарвиновского. Складывается ощущение, что уроки эмпатии не помешали бы как раз создателям мультфильма, чья история о «причинении добра», высмеянная братьямиСтругацкими в «Трудно быть богом», выглядит особенно паршиво на фоне полыхающих в мире конфликтов. Всё-таки первое правило пруда — никому не говорить о пруде знать и уважать соседей.
