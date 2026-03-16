Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Могила исправит: «Невеста!» — гангстерский ретрохоррор с Бакли и Бэйлом

Рецензии на фильмы >>
16 марта 2026
В международном прокате рыдает «Невеста!»: второй фильм Мэгги Джилленхол о чудовище Франкенштейна и его избраннице собрал едва ли треть от бюджета в $80-100 миллионов. Не помогли ни яркий визуал в декорацих 1930-х, ни свежее феминистское прочтение классического сюжета, ни звездный каст с (теперь) тремя лауреатами «Оскара»: Бейл, Бакли, Пенелопа Крус, а также Питер Сарсгаард и Джейк Джилленхол. Что пошло не так — с фильмом или миром — размышляет Алексей Филиппов.

Могила исправит: «Невеста!» — гангстерский ретрохоррор с Бакли и Бэйлом
фото: «Невеста!» (2026) / Warner Bros. Pictures

«Я предпочту отказаться», — твердит в любой непонятной ситуации эксцентричная чикагская зомби, которую при жизни звали Ида (Джесси Бакли). Цитату из «Писца Бартлби» ей подсказал дух покойной Мэри Шелли (Бакли в черно-белом лимбе), частично овладевший сознанием американки времен Великой депрессии и гангстерского шика. За окном 1930-е, «городом ветров» из тени правит мафиози Лупино (Златко Бурич), ликвидирующий всех, кто много о нем болтает (иногда — с удалением языка).

Отправляется на тот свет и рыжеволосая героиня: высказав всё, что думает о патриархальной мясорубке, она, кажется, лишает удовольствия прикончить её парочку сизых бандюков и прыгает с лестницы сама. Аккурат в это время к ученой Эфрониус (Аннетт Бенинг), некогда исследовавшей «возвращение к жизни», наведывается гость из немецкого Ингольштадта. Вековой Фрэнк (Кристиан Бейл) просит создать ему невесту — и эта роль волею случая уготована Иде. Лишенная памяти, она не спешит рухнуть в объятия ухажера из Германии, да и отношения с «мамой» её мало интересуют, в отличие от создания Франкенштейна. Женщина хочет вспомнить, кто она такая, и обрести свободу, которой не обладала при жизни.

Невеста! (2026)
фото: «Невеста!» (2026) / Warner Bros. Pictures

«Невеста!» — второй полный метр в режиссерской карьере Мэгги Джилленхол, дебютировавшей с «Незнакомой дочерью», и сразу — «проект мечты». Как несложно догадаться, она работает с густой поп-культурной мифологией, окружающей «Франкенштейна» Мэри Шелли, в частности — обращается к эпохе, когда Борис Карлофф воплотил канонический сегодня образ. Вслед за первым готическим хоррором Джеймса Уэйла последовал сиквел, где и появилась «избранница» Создания. В 1930-х ей не дали ни реплик, ни личности — и Джилленхол исправляет это досадное недоразумение, заручившись спиритической поддержкой писательницы-феминистки.

Великая депрессия — отличный выбор декорации: в этот мифогенный период родились многие по сей день тиражируемые кинообразы. От Франкенштейна Universal до свободолюбивой парочки Бонни и Клайд, чей бунт против банкиров и предопределенности, уже под знаменем Нового Голливуда, воспели Артур Пенн в одноименном фильме и Терренс Малик в более медетативных «Пустошах». Аналогичную траекторию бегства Джилленхол предлагает Фрэнку и Иде — она же теперь Пенелопа Роджерс. «Супруг», фанатеющий от мюзиклов, подарил ей фамилию восходящей звезды из дуэта «Джинджер и Фред». Двойника Астера — с комиксным именем Ронни Рид и одной ногой короче другой — сыграл Джейк Джилленхол, младший брат постановщицы. Всё несколько в кучу — и песни, и ужасы, и манифест, и криминал, — но амбициозность затеи трудно отрицать.

Невеста! (2026)
фото: «Невеста!» (2026) / Warner Bros. Pictures

Другой очевидный и немаловажный оммаж, также связанный с именами, отдает должное Иде Лупино — актрисе и одной из первых голливудских постановщиц, снявших хоррор («Автостопщик»). Перекраивая мизогинную фантазию о спутнице «Франкенштейна», Джилленхол взывает к соратницам, чей опыт её вдохновляет сквозь десятилетия и даже века, ставя знак равно между культурным и оккультным определениями слова «медиум». Героиня Бакли так же одержима Шелли, как персонаж Бейла — мюзиклами и Ридом. Только одна существует в образе бурлящего сгустка воли, а второе — яркие номера, которые крутят «на бис» в кинотеатрах по всей стране. Фрэнк хочет «партнершу» для себя, выучив этот троп в темном зале, Ида — желает свободы и справедливости вообще, потому что гневные слова писательницы отзываются в ней, словно глухой колокольный звон.

Она смутно подозревает, что стало причиной её гибели, на уровне импульсов «узнает» бытовую мужскую жестокость — и больше её не боится, потому что выпала из колеса Сансары. Как пел классик, «есть грань, за которой железо уже не ранит»: ощущая разрыв с прошлым и неопределенность в настоящем, Ида выбирает имя Невеста, отсылая к брачным ритуалам, где замужество рассматривается как подобная умиранию переходная фаза. С этого момента обе ипостаси Бакли а капелла обличают маховик насилия (прежде всего — над женщинами), который продолжает отлаженное вращение в 1810-х, 1930-х и 2020-х. Иногда — мимикрируя под добрые намерения или новые исторические драпировки: оттого, вероятно, Шелли из лимба и перебирает синонимы чуть ли не к каждому слову, лишь бы не замолчать, не оставить безнаказанность в тишине.

Могила исправит: «Невеста!» — гангстерский ретрохоррор с Бакли и Бэйлом
фото: «Невеста!» (2026) / Warner Bros. Pictures

Эта азбука сопротивления находит отклик в экранных современницах, которые избавляются от социального макияжа и метят себя черной кляксой, как у протагонистки. Импульс в духе нарядных «Бедных несчастных» или вирального «Джокера» — правда, фильм Джилленхол чаще сравнивают с эклектичным сиквелом кинокомикса, где Тодд Филлипс предпочел отказаться от маски протестного идола. «Невеста!», может, и хотела бы нести знамя спасительной, эмансипаторной монструозности, но то ли конкретно её, то ли конкретно сейчас аудитория, кажется, не готова слушать. Даже 20-миллионные пересъемки не спасли: как и век назад, чудовище убила красота.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноретроХоррор
персоны
Фред АстерДжесси БаклиКристиан БейлАннетт БенингЗлатко БуричДжейк ДжилленхолМэгги ДжилленхолБорис КарлоффПенелопа КрусИда ЛупиноТерренс МаликАртур ПеннДжинджер РоджерсПитер СарсгаардДжеймс УэйлТодд Филлипс
фильмы
АвтостопщикБедные-несчастныеБонни и КлайдДжокерДжокер: Безумие на двоихНевеста ФранкенштейнаНевеста!Незнакомая дочьПустошиФранкенштейн

фотографии >>
"Невеста!" (2026)
"Невеста!" (2026)
"Невеста!" (2026)
"Невеста!" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в MAX