Потерянный Райан: «Проект "Конец света"» — первый блокбастер 2026 года о школьном учителе в космосе

12 мая 2026
12 мая до международного цифрового проката добралось научно-фантастическое драмеди «Проект "Конец света"», где Райан Гослинг и каменный паук из другой звездной системы, пытаются спасти родные планеты от гибели. Сборы фильма давно перевалили за $600 миллионов, по мотивам готовят наборы LEGO, комиксы и мангу, а также обсуждают сиквел. Алексей Филиппов слетал в космос, где никто не будет следить за тем, как ты спишь, чтобы выяснить, чем так подкупает 156-минутный сай-фай.

Проект «Конец Света» (2026)
фото: «Проект «Конец света» (2026) / Sony Pictures Releasing International

Чуть больше десяти лет назад сэр Ридли Скотт внезапно снял духоподъемный фильм — самый кассовый в карьере. На Марсе застрял астронавт-биолог Марк Уотни (Мэтт Дэймон), ради спасения которого объединились космические силы крупнейших держав. Синтез картофельной одиссеи на Красной планете и земной кабинетной драмы, напоминающей, что жизнь одного человека — ценная штука, пришелся зрителям по душе. Многие тогда впервые услышали имя Энди Вейера — калифорнийского фантаста, написавшего «Марсианина». «Проект "Аве Мария"» — его третья книга, где история отчасти повторяется, но в куда больших масштабах, а фильм выходит — в обстоятельствах, значительно меньше располагающих к оптимизму. И опять удачно.

Теперь, правда, не вся Земля впрягается за одного человека, а поставивший на себе крест ученый должен выручить планету от неизбежной катастрофы. Впрочем, Райланд Грейс (Райан Гослинг), очнувшийся на борту космического челнока, поначалу ничего не помнит, но оперативно решает впасть в уныние и начать пить водку (осталась от российской космонавтки, погибшей во время анабиоза вместе с коллегой из Китая). Медленно проявляющиеся воспоминания его не сильно радуют, зато вскоре землянин устанавливает близкий контакт третьей степени, встретив такого же одиночку из системы 40 Эридана. Он напоминает каменного паука без лица и выходит на связь при помощи фигурок из ксенонита (вымышленная твердая версия газа ксенон). Двум несчастным, чьи экипажи погибли, а планеты в опасности, удается найти общий язык, чтобы работать над проблемой сообща.

Проект «Конец Света» (2026)
фото: «Проект «Конец света» (2026) / Sony Pictures Releasing International

Параллельно во флешбэках выстраивается прошлое Грейса — школьного учителя, который забросил академическую карьеру молекулярного биолога из-за конфликта с руководством и насмешек над его гипотезой, что во вселенной могут быть формы жизни, способные обходиться без воды. Годы спустя именно эта теория привлекает Еву Стратт (Сандра Хюллер) из ООН, которая озабочена спасением Земли. Дело в том, что Солнце начинает тускнеть из-за роста микроорганизмов-астрофагов, что чревато глобальным похолоданием в течение 30 лет и вымиранием человечества. Для решения проблемы вербуют лучшие умы — ну и Райланда заодно, который получает шанс провести несколько довольно кустарных опытов над астрофагами при участии правительственного агента Карла (Лайонел Бойс). Навык командной работы ему пригодится и вдали от дома, когда экс-биолог примется налаживать контакт с эридианином, которого прозовет Рокки (из-за сходства с камнем).

Сценарно «Проект «Конец света» напоминает ковчег голливудской космической драматургии: здесь и надвигающийся Апокалипсис, и разуверившийся в себе герой, давно ничего не ждущий от окружающих, и спешная подготовка к прыжку в неизвестность, и кризисные ситуации, во время которых всё повисает на волоске, и одиночество галактических масштабов, когда никто не следит за тем, как ты спишь (у эридиан так не принято), и счастливая возможность найти общий язык с кем угодно — даже жаропрочным пауком, чей корабль напоминает тессеракт из «Интерстеллара». За адаптацию романа отвечал, как и в случае «Марсианина», Дрю Годдард — большой любитель шарад («Остаться в живых») и пересобирания жанров («Монстро», «Хижина в лесу»). Только для прозы Вейера он делает исключение, отказываясь ставить ноль человечеству («Война миров Z») и исхоженным тропам («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»).

Потерянный Райан: «Проект Конец света» — первый блокбастер 2026 года о школьном учителе в космосе
фото: «Проект «Конец света» (2026) / Sony Pictures Releasing International

Ответственный за спасательную миссию режиссерский тандем Фила Лорда и Кристофера Миллера — тоже любители покуражиться с поп-культурным конструктором. Разве что их авторской траектории наивный оптимизм романа, напротив, идеально подходит: «Конец света» отлично смотрится рядом с продуктовой катастрофой «Облачно, возможны осадки из фрикаделек», школьной полицейской комедией «Мачо и ботан», антикорпоративным многосоставным хулиганством «ЛЕГО Фильм». Релиз последнего случился более десяти лет назад — и с тех пор талантливый дуэт комедиантов искал место для шага вперед: они писали и продюсировали анимационного «Человека-паука», участвовали в многосерийной «Вечеринке» AppleTV, пытались запустить «Флэша» во вселенной DC, что обернулось катастрофой (но без их фамилий в титрах). Для Лорда с Миллером, как и для Грейса, история Вейера — идеальная перезагрузка, божья благодать, на которую намекает оригинальное название «Аве Мария».

Ради этого ощущения — контролируемого падения с неизбежным хеппи-эндом, как на американских горках, — мастера жанровой деконструкции не чураются откровенных костылей, поддавков и вставных зубов. Вынужденно опуская многие подробности из романа, Годдард, Миллер и Лорд не до конца объясняют, например, почему именно Райланд получает билет в один конец (таков настоящий статус миссии), а под занавес устраивают дешевый парад взаимных спасений, будто сомневаясь, что броманс Рокки и Грейса уж настолько ценен для зрителей. В действительности же на их дуэте в «Конце света» всё и держится — разве что красоты вселенной в высоком разрешении могут посоревноваться с этим чудом взаимопонимания. Причем эридианин, судя по всему, понимает человека без переводчика (ну или это очередное проявление людского эгоизма).

Потерянный Райан: «Проект Конец света» — первый блокбастер 2026 года о школьном учителе в космосе
фото: «Проект «Конец света» (2026) / Sony Pictures Releasing International

Самое захватывающее в новом космическом блокбастере — это реакция аудитории, которой, судя по всему, такой почти религиозный оптимизм пришелся по вкусу. Даже с учетом того, что христоподобный Гослинг, каких-то восемь лет назад сыгравший Нила Армстронга в «Человеке на Луне», изображает комичного неудачника, будто вспоминая драматичный опыт учительства из «Полу-Нельсона». Кажется, человечество настолько утратило веру в себя, что рассчитывает лишь на помощь свыше: даже не просто с небес, а из глубин космоса. Хоть от Супермена с его добрым панк-роком, хоть от человека и паука (лишь бы не как в «Бугонии»). На фоне расчетливых действий Стратт, рифмующихся с не менее жестоким, несмотря на добрые намерения, популизмом недавних «Прыгунов», у которых с «Концом света» много общего, удивляться как будто нечему. Когда общественные и государственные институты так себя компрометируют, неудивительно, что человечество выбирает давний лозунг Алексея Балабанова: «Найти своих и успокоиться». Иронично, что теперь эту мысль несет 200-миллионнный блокбастер (а мы так, как говорится, живем).

«Проект «Конец Света». Трейлер №2 на английском языке

№ 9
Алена Борзова (Екатеринбург)   13.05.2026 - 11:50
Лучший фантастический фильм,который я посмотрела за последнее время! читать далее>>
№ 8
Тульский парень   12.05.2026 - 17:14
Готовят мангу, комиксы и Лего ))))))) Шустрые)) читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   7.04.2026 - 17:15
Страшно браться, чтобы потом не разочаровываться. Десятки фильмов на тему космоса, полетов, сейчас речь только о максимально реалистичных, из них один запомнился как положительный. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   6.04.2026 - 18:42
Фильм идёт 156 минут ,почти три часа. Но Марсианин тоже был длинным, и я не заметил. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   4.04.2026 - 16:47
Хвалят Гослинга за игру, режиссера за постановку. Получается одни плюсы. читать далее>>
