«Патэма наоборот» — гуманистический сай-фай по заветам Миядзаки

Загадочный катаклизм изменил гравитацию Земли, отправив в небеса бесчисленное количество зданий и людей. Выжившие укрылись в недрах планеты, где со временем образовался город победившего утильпанка. Годы спустя подземный лабиринт исследует любопытная девочка Патэма — внучка старейшины, который строго-настрого запрещает подниматься на поверхность. Встретив там перевернутого человека в противогазе со зловеще мерцающими красными глазами, она всё-таки (по)падает туда, где гравитация работает в другую сторону. От гибели её спасает ровесник-мечтатель Эйдж, тоже привыкший нарушать правила. В деспотичном государстве Айга запрещено смотреть на небо, а всех, кто передвигается «вверх ногами», считают грешниками, которых следует истребить.
Если катакомбы, где живет Патэма, выглядят как привычные техногенные интерьеры постапокалипсиса, то бруталистская архитектура родины Эйджа сразу выдает декорацию антиутопии. В случае оригинального фильма Ясухиро Ёсиуры («Бледный кокон», «Время Евы») такие широкие мазки не лишены исторических нюансов: в Японии, как и ряде европейских стран, «бетонная утопия» стала ответом на послевоенный дефицит материалов, а также поиском альтернативы для традиционного, скомпрометированного имперским прошлым градостроения. Со временем мода на «бетон брют» сошла на нет из-за популярности у диктаторов соцлагеря и Латинской Америки, что отразилось и в кино: репрессивную действительность «Заводного апельсина» и «1984» Кубрик с Рэдфордом запаковали в те же кубы «новой стабильности».
фото: «Патэма наоборот» (2013) / Русский репортаж
Хотя конфликт «полярных» народов дарит широкий простор для ассоциаций — от дихотомии холодной войны до давних поверий, что люди на другой стороне земного шара ходят вверх тормашками, — изначально режиссером двигал личный страх. Отправной точкой стал образ человека, «падающего» в небо — бездну, которая ежедневно глядит на нас, словно невидимый страж паноптикума. Остальные сюжеты и формы возникли, основываясь на этой идее, отсюда многослойное, но довольно поверхностное (sic!) мироустройство «Патэмы наоборот». Недосказанность, сконструированная Ёсиурой, может как очаровывать, так и раздражать, но фантастический концепт и головокружительная операторская работа ловко маскируют повествовательные недостатки. Финальный твист окончательно ставит происходящее с ног на голову, провоцируя зрителей и сегодня фантазировать, как же тут всё устроено.
Аниме 2013 года нередко сравнивают с проектами студии Ghibli — и не только потому, что в любом японском мультфильме видят родство с творчеством Хаяо Миядзаки. Здесь и отважная протагонистка, которой, как и героине «Ходячего замка», порой недостает субъектности: она зачастую оказывается заложницей физики или обстоятельств. И постапокалиптический задор в духе «Конана — мальчика из будущего», где ребенок обживает разрушенный мир. И противостояние чутких детей гиперопекающим взрослым, что лежало в сердце конфликта «Рыбки Поньо». И мучительное признание ошибок, наполнявшее трогательным гуманизмом (после)военную драму «Порко Россо». В момент премьеры «Патэму» сочли двойником фантастической мелодрамы «Параллельные миры», но годы спустя её политическая метафора становится еще актуальнее, затмевая приключенческие и романтические порывы.
фото: «Патэма наоборот» (2013) / Русский репортаж
Столкновение людей, чьи жизненные установки отличаются на 180 градусов, — красивое отражение конфликта диаметрально противоположных мировоззрений. Тем более внутри этой логики Ёсиура оставляет пространство для инакомыслия и любопытства, не демонизируя всех жителей Айги, где большая часть населения как будто бы дети (популярный авторитарный нарратив об инфантильном народе). Главное, что принцип «надзирать и наказывать», призванный заглушить любые тлетворные мысли, лишь разжигает фантазию, а контакт с непохожими — другими — обогащает новым опытом, буквально свежим взглядом на вещи. Чтобы подчеркнуть эту мысль, саундтрек Митиру Осимы записан Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии на студии «Мосфильм», а финальная песня исполнена Эстель Мишо на эсперанто.
Еще символичнее, что «Патэма» вдохновила южнокорейское архитектурное бюро L'EAU Design на одноименное здание в сеульском районе Сондон. Учитывая историю японской оккупации полуострова, это одно из сильнейших признаний идеи фильма о «гармонии различий». На фоне действующих международных конфликтов — да и напряжения внутри государств — эта прекраснодушная фантазия может стать прививкой надежды для тех, кто уже ничего не ждет и ни на что не надеется. Многим надоело, что земля каждый день уходит из-под ног.
