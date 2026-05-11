«Дьявол носит Prada 2»: Не пытайтесь (по)кинуть глянец

11 мая 2026
В мировой прокат вышел фильм, который не нуждается в особом представлении: «Дьявол носит Prada 2» одним названием обеспечил себе львиную долю кассы еще до премьеры. За 20 лет, прошедших с премьера оригинала, картина обрела и сохранила культовый статус, превратившись в бренд, ничуть не менее знаменитый, что тот, что вынесен в заглавие. Основная команда — от режиссера, сценаристок и оператора до исполнителей главных ролей — собралась на сиквеле в полном и неизменном составе. Во главе с Мэрил Стрип, чья героиня стала более мягкой и стильной, но осталась верна и тождественна неубиваемому глянцу.

Дьявол носит Prada 2 (2026)
фото: «Дьявол носит Prada 2» (2026) / 20th Century Studios

Миранда Пристли (Стрип) всё также руководит журналом «Подиум», который, впрочем, переживает непростые времена. Мало того, что печатная версия с многостраничными фотосессиями и полосами рекламы выглядит атавизмом, так еще и акулы интернет-пера раскопали страшное. Именитое глянцевое издание ненароком поддержало на своих страницах компанию, использующую на производстве чуть ли не рабский труд (подвел недобросовестный фактчекинг). Чтобы исправить ситуацию и спасти репутацию флагманского проекта, старик-издатель Ирв Равитц (Тибор Филдман) предлагает должность руководителя пишущей редакции Энди Сакс (Энн Хэтэуэй). Когда-то она — на тот момент провинциальная простушка в вязаной жилетке и с мечтами о журналистской карьере — пришла в «Подиум» как стажерка, прошла школу унижения им. Миранды Пристли и вышла в большой мир с высоко поднятой головой (и в брендовых нарядах). За прошедшие с тех пор — и реальные, и экранные — 20 лет Энди-таки стала уважаемом автором серьезного нью-йоркского издания. Однако на вручении награды за очередной расследование она вместе со всей редакцией узнает, что их сократили. Так что Сакс, приняв предложение Равитца, оказывается в знакомых интерьерах «Подиума», где обнаруживает некоторые перемены. Хотя Миранда не лишилась фирменной надменности, не научилась обходиться без высокомерной ассистентки и всё также не ценит верного соратники Найджела (Стэнди Туччи), но пальто ей приходится вешать в шкаф самой.

Эта деталь, поражающая Энди в самое сердце, символизирует новые времена и нравы, требующие от мастодонтов глянца прогибаться под изменчивый мир политкорректности. Вместо того, чтобы на лету ловить верхнюю одежду начальницы, помощница Миранды теперь следит за тем, чтобы та не сказала лишнего. Репутационные риски высоки как никогда, и, чтобы не растерять рекламодателей, придется идти на поклон в модные дома. Например, в Dior, за маркетинг которого теперь отвечает Эмили (Эмили Блант), еще одна экс-ассистентка. Такой маленький и круглый мир начинает стремительно сужаться, угрожая раздавить и Миранду, и весь её «Подиум» — слишком лакомый кусочек для ушлых дельцов и обиженных бывших сотрудников.

Дьявол носит Prada 2 (2026)
фото: «Дьявол носит Prada 2» (2026) / 20th Century Studios

Режиссер Дэвид Фрэнкел со сценаристкой Эйлин Брош МакКенной подобрали для сиквела, наверное, идеальную формулу, совместив ностальгию с актуальной повесткой, чтобы угодить и лояльным фанатам, и более придирчивой молодой аудитории. Получилось тепло и лампово, вполне в духе оригинала, да не совсем. Первый фильм всё-таки пытался притвориться сатирой, причем вполне конкретной: все знали, но не говорили вслух, что «Подиум» — это Vogue, а Миранда Пристли — Анна Винтур (книгу, по которой снят фильм, написала бывшая сотрудница журнала). В случае сиквела этот факт уже стал частью рекламной кампании, а сама история повернулась лицом к объекту былых насмешек, встав на сторону глянца и бросившись защищать эту уходящую натуру. Не сказать, что та же Миранда когда-то была абсолютным злом, но теперь ей хочется сочувствовать, даже вопреки некоторой логике. Впрочем, эта непоследовательность выглядит более чем жизненной: юношеский максимализм Энди сменился не черно-белым, то есть взрослым подходом к жизни. 20 лет назад Сакс бескомпромиссно распрощалась с глянцем, добившись в нем признания, ушла исполнять мечту журналиста и раздала всю брендовую одежду. Теперь она возвращается, без тени смущения устраивает набег на гардеробную «Подиума» и, наконец, перебирается в квартиру по статусу — почему бы и нет, ведь писать серьезные тексты и брать эксклюзивные интервью можно в последних коллекциях и с хорошим видом на город. Мысль о том, что художнику не обязательно быть бедным и голодным, чтобы менять мир к лучшему и влиять на умы, подходит ей по возрасту. При этом её принципиальность, преданность, честность никуда не делись и в итоге играют для сюжета ключевую роль.

Как, безусловно, и наряды, ведь визуальный ряд для этой истории едва ли не важнее смыслового. Мэрил Стрип щеголяет в невероятных костюмах, превосходящих по яркости те, что были в первом фильме, да и остальной экранный фэшн стал будто бы смелее. В кадре мелькают реальные деятели индустрии, поет Леди Гага и пьет кофе Донателла Версаче. Убранство отельных люксов напоминает декорации к оперным постановкам, вместо Парижа — Милан, а один из званых ужинов «скоромно» проходит в зале, на стене которого — «Тайная вечеря» Леонардо Да Винчи. Если глянец и умирает, то медленно и всё еще с грандиозным размахом. Может быть, именно эта красота и спасает мир.

«Дьявол носит Prada 2». Трейлер №2 на английском языке

№ 5
Елизавета Сахарова   15.05.2026 - 23:12
... Так он и идет в прокате, сегодня только посмотрела и осталась очень довольна, хорошее продолжение. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   14.05.2026 - 16:12
Я то и первое Прада не видел. Браться или нет? Подумаю. Смущает тема моды, подиумов и прочих бабских штучек. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:53
Симона Зшли... мммм, темненькая красавица. Раньше не видел. читать далее>>
№ 2
Вячеслав Щербин   12.05.2026 - 22:36
Почему-то мне интересно посмотреть этот фильм, хоть он и не из моих жанровых предпочтений (собственно с оригинальным фильмом было также). читать далее>>
№ 1
Тульский парень   12.05.2026 - 17:17
Модный фильм, будь он в прокате. Кинотеатры бы заполнили девушки. Кино для женщин, про моду и женщин. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Разговор
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1974
Своя в доску
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Опасные отношения
триллер
США, 2026
Пропала собака
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2025
Булгаков. Тайна мастера
биография
Россия, 2025
Неожиданные связи 2
комедия
Франция, 2026
Паранормальное явление. Сеул
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Убийцы поневоле
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
