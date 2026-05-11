«Дьявол носит Prada 2»: Не пытайтесь (по)кинуть глянец

В мировой прокат вышел фильм, который не нуждается в особом представлении: «Дьявол носит Prada 2» одним названием обеспечил себе львиную долю кассы еще до премьеры. За 20 лет, прошедших с премьера оригинала, картина обрела и сохранила культовый статус, превратившись в бренд, ничуть не менее знаменитый, что тот, что вынесен в заглавие. Основная команда — от режиссера, сценаристок и оператора до исполнителей главных ролей — собралась на сиквеле в полном и неизменном составе. Во главе с Мэрил Стрип, чья героиня стала более мягкой и стильной, но осталась верна и тождественна неубиваемому глянцу.
фото: «Дьявол носит Prada 2» (2026) / 20th Century Studios
Миранда Пристли (Стрип) всё также руководит журналом «Подиум», который, впрочем, переживает непростые времена. Мало того, что печатная версия с многостраничными фотосессиями и полосами рекламы выглядит атавизмом, так еще и акулы интернет-пера раскопали страшное. Именитое глянцевое издание ненароком поддержало на своих страницах компанию, использующую на производстве чуть ли не рабский труд (подвел недобросовестный фактчекинг). Чтобы исправить ситуацию и спасти репутацию флагманского проекта, старик-издатель Ирв Равитц (Тибор Филдман) предлагает должность руководителя пишущей редакции Энди Сакс (Энн Хэтэуэй). Когда-то она — на тот момент провинциальная простушка в вязаной жилетке и с мечтами о журналистской карьере — пришла в «Подиум» как стажерка, прошла школу унижения им. Миранды Пристли и вышла в большой мир с высоко поднятой головой (и в брендовых нарядах). За прошедшие с тех пор — и реальные, и экранные — 20 лет Энди-таки стала уважаемом автором серьезного нью-йоркского издания. Однако на вручении награды за очередной расследование она вместе со всей редакцией узнает, что их сократили. Так что Сакс, приняв предложение Равитца, оказывается в знакомых интерьерах «Подиума», где обнаруживает некоторые перемены. Хотя Миранда не лишилась фирменной надменности, не научилась обходиться без высокомерной ассистентки и всё также не ценит верного соратники Найджела (Стэнди Туччи), но пальто ей приходится вешать в шкаф самой.
ЧитатьНе просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»
Эта деталь, поражающая Энди в самое сердце, символизирует новые времена и нравы, требующие от мастодонтов глянца прогибаться под изменчивый мир политкорректности. Вместо того, чтобы на лету ловить верхнюю одежду начальницы, помощница Миранды теперь следит за тем, чтобы та не сказала лишнего. Репутационные риски высоки как никогда, и, чтобы не растерять рекламодателей, придется идти на поклон в модные дома. Например, в Dior, за маркетинг которого теперь отвечает Эмили (Эмили Блант), еще одна экс-ассистентка. Такой маленький и круглый мир начинает стремительно сужаться, угрожая раздавить и Миранду, и весь её «Подиум» — слишком лакомый кусочек для ушлых дельцов и обиженных бывших сотрудников.
фото: «Дьявол носит Prada 2» (2026) / 20th Century Studios
Режиссер Дэвид Фрэнкел со сценаристкой Эйлин Брош МакКенной подобрали для сиквела, наверное, идеальную формулу, совместив ностальгию с актуальной повесткой, чтобы угодить и лояльным фанатам, и более придирчивой молодой аудитории. Получилось тепло и лампово, вполне в духе оригинала, да не совсем. Первый фильм всё-таки пытался притвориться сатирой, причем вполне конкретной: все знали, но не говорили вслух, что «Подиум» — это Vogue, а Миранда Пристли — Анна Винтур (книгу, по которой снят фильм, написала бывшая сотрудница журнала). В случае сиквела этот факт уже стал частью рекламной кампании, а сама история повернулась лицом к объекту былых насмешек, встав на сторону глянца и бросившись защищать эту уходящую натуру. Не сказать, что та же Миранда когда-то была абсолютным злом, но теперь ей хочется сочувствовать, даже вопреки некоторой логике. Впрочем, эта непоследовательность выглядит более чем жизненной: юношеский максимализм Энди сменился не черно-белым, то есть взрослым подходом к жизни. 20 лет назад Сакс бескомпромиссно распрощалась с глянцем, добившись в нем признания, ушла исполнять мечту журналиста и раздала всю брендовую одежду. Теперь она возвращается, без тени смущения устраивает набег на гардеробную «Подиума» и, наконец, перебирается в квартиру по статусу — почему бы и нет, ведь писать серьезные тексты и брать эксклюзивные интервью можно в последних коллекциях и с хорошим видом на город. Мысль о том, что художнику не обязательно быть бедным и голодным, чтобы менять мир к лучшему и влиять на умы, подходит ей по возрасту. При этом её принципиальность, преданность, честность никуда не делись и в итоге играют для сюжета ключевую роль.
ЧитатьИзнанка красивой жизни: 10 фильмов о закулисье мира моды
Как, безусловно, и наряды, ведь визуальный ряд для этой истории едва ли не важнее смыслового. Мэрил Стрип щеголяет в невероятных костюмах, превосходящих по яркости те, что были в первом фильме, да и остальной экранный фэшн стал будто бы смелее. В кадре мелькают реальные деятели индустрии, поет Леди Гага и пьет кофе Донателла Версаче. Убранство отельных люксов напоминает декорации к оперным постановкам, вместо Парижа — Милан, а один из званых ужинов «скоромно» проходит в зале, на стене которого — «Тайная вечеря» Леонардо Да Винчи. Если глянец и умирает, то медленно и всё еще с грандиозным размахом. Может быть, именно эта красота и спасает мир.
«Дьявол носит Prada 2». Трейлер №2 на английском языке
обсуждение >>