«Своя в доску»: Физика и лирика

13 мая 2026
В российский прокат выходит семейный фильм «Своя в доску», в котором Ольга Лерман, в «Поехавшей» расчехлившая спортивный велосипед, чтобы проехать всю страну и решить отношения с мамой, теперь осваивает скейтборд, чтобы не упустить сына, которого играет Тимофей Кочнев. Режиссером картины, где помимо прочего, происходит еще и воссоединение Ольги Лерман и Виктора Хориняка, выступил Илья Лебедев, для которого «Своя в доску» – первый полнометражный опыт, так что, пожалуй, ему можно простить ошибки и штампы дебютанта.

фото: Кадр из фильма «Своя в доску» / «Свободное кино», «Наше кино»

Алла Соколова (Лерман) – строгая учительница физики и новоиспеченный завуч провинциальной школы, где в девятом классе учится ее сын Марк (Кочнев), мечтающий поехать в Москву на Кубок России по скейтбордингу, а вовсе не готовиться к олимпиаде по физике, ОГЭ и поступлению на физтех, о чем грезит его мама. Алла, давно расставшаяся с мужем, живет не только с сыном, но и с синдромом отличницы (шутка ли – трехкратный «Учитель года» и обладательница премии «Дамка года», потому что обыграла в шашки весь педагогический состав), которым пытается заразить всех своих учеников, а Марка – в первую очередь. Но он физике предпочитает спортивный движ, а вместо олимпиады выбирает областные отборочные соревнования. Мама, конечно, не довольна, и, остановив учебный процесс, уже бежит на каблуках на местный скейт-боул, чтобы остановить нерадивого отрока. Но тот, под баттл-комментарии отборщика сборной (Антон Риваль), предлагает маме спор: если она пройдет квалификационный отбор, он пойдет на физтех, а если он успешно выступит на соревнованиях, то подпишет согласие на его участие в сборной. Вызов принят!

Вечная победительница Соколова не готова сдаваться, даже если спорит с ней ее собственный сын, интерес к которому героиня Лерман в фильме теряет примерно сразу же после заключения пари. Теперь главное – поиск тренера, лучшим из которых неожиданно оказывается Гоша (Максим Карушев). Из-за «двоек» по физике он может остаться без аттестата и загреметь в военное училище, потому что других вариантов для сына его отец-одиночка, да к тому же участковый (Виктор Хориняк), не нашел. Ну или не захотел искать. У него диалог с отроком тоже, как и у Соколовой, не особо складывается: неловкий показ «Рэмбо» с видеокассеты и остывшая пицца не помогают. Зато Алла и Гоша неожиданно находят общий язык. И вот уже ученик учит учителя. Пусть и не науке физике, но вполне физическому виду спорта, в котором Соколова еще найдет свой истинный смысл формул про силу притяжения.

фото: Кадр из фильма «Своя в доску» / «Свободное кино», «Наше кино»

«Своя в доску» – очередное соло Ольги Лерман, на которой держится весь фильм. Виктор Хориняк, в «Поехавшей» еще хоть как-то пытающийся сыграть с ней химию, здесь уже даже не старается даже в актерскую физику, Тимофей Кочнев, который, по идее, мог стать главным героем, только к финалу выступает поддерживающим во всех смыслах персонажем. Всех переигрывает органичный Максим Карушев – возможно, потому что только ему досталась хоть какая-то относительно интересно прописанная роль двоечника с непростой судьбой.

Вдохновившись вышедшей еще до теперь неважной пандемии «Середины 90-х» Джоны Хилла, российские авторы, к тому времени уже не знавшие в какой вид спорта окунуться в кино, вдруг вспомнили про скейтборд. Так появилось «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко, которое, как и фильм Хилла, попыталось затронуть ностальгические мотивы: 1980-е, когда на закате СССР советские подростки узнали про скейт и что из этого вышло.

фото: Кадр из фильма «Своя в доску» / «Свободное кино», «Наше кино»

В «Своей в доску» вместо ностальгии и VHS разве что «вечный школьник» Григорий Дудник (он играет приятеля Марка) с камерой и записанные его героем или на телефон видеоролики, а сам скейтбординг предстает уже полноценным соревнованием, без капли ностальгии, а, скорее, как простой интернет-контент, даже без вспышек очередного «достигаторства», но с некой долей провокации, если дело касается учительницы. На этом актуальность фильма, пожалуй, и заканчивается.

Тем не менее режиссер-дебютант Илья Лебедев отчаянно не хочет выглядеть двоечником. Он скрупулезно, будто по учебнику, снимает свой первый полный метр. С энергичными монтажными перебивками, обязательным в российском кино спортом, даже если это и вяло снятый скейтбординг, и, конечно, семейной проблематикой, которая оказывается важнее прописанных характеров. При этом каждый из этих героев, очевидно, был достоен не только «простой доски с колесиками».

«Своя в доску» в кинотеатрах с 14 мая.

Андрей (Омск)   16.05.2026 - 13:10
Кажись фильм обречен на провал. Есть чуйка - не будут смотреть на сюжет, в котором ничего по-настоящему полезного, даже интерес ограничен. читать далее>>
Матвей Брикун   14.05.2026 - 16:09
Штампы, да. Но без них наше кино не бывает. Посмотрю ради Лерман и скейтов. читать далее>>
Angelika77   13.05.2026 - 21:48
На что не пойдёт мама ради своего ребёнка? Правда, даже покорит скейт. читать далее>>
Дмитрий А. Мишин   13.05.2026 - 18:50
Лерман, умничка. Я так понимаю она овладела доску, пусть на минималках. Попробуй повтори. читать далее>>
Нильда Кунья   13.05.2026 - 16:54
Лерман скучнейшая, ужаснейшая. Окромя тоски ничего не вызывает. Кто её так тащит-то? читать далее>>
