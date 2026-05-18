Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Обсессия»: Любовь до гроба

Рецензии на фильмы >>
18 мая 2026
С 21 мая российский прокат охватит «Обсессия» — амбициозный хоррор Карри Баркера, по новому обыгрывающий известный троп «бойся своих желаний». Представленный в сентябре 2025-го на Международном кинофестивале в Торонто фильм приглянулась критикам, которые сравнивали работу Баркера с работами Зака Креггера. Справедливы ли подобные параллели и стоит ли дебют внимания, разбирался Сергей Сергиенко.

Обсессия (2025)
фото: «Обсессия» (2025) / «Экспонента фильм»

Барон «Беар» Бэйли (Майкл Джонстон) работает в музыкальном магазине и уже который год безответно влюблен в Никки Фриман (Инди Наварретт). Узнав, что та потеряла любимый кулон, юноша решает поддержать подругу и покупает в эзотерическом магазине странную волшебную палочку, якобы исполняющую желания. Однако вместо того, чтобы подарить её, Беар использует аксессуар сам, загадывая, чтобы Ники полюбила его больше всего на свете. Каково же его удивление, когда безделушка за копейки оказывается рабочей. Правда, быстро становится понятно, что часть про «больше всего на свете» была лишней: новообретенная любовь становится всё более пугающей.

Читать «Орудия» — хоррор-шарада Зака Креггера
«Обезьянья лапка» как источник жутких бед появилась еще в начале ХХ века стараниями британского писателя Уильяма Уаймарка Джейкобса и с тех пор продолжает наводить ужас в различных медиа, в том числе и кинематографе. Именно этот троп, пускай и в версии из «Симпсонов», вдохновила Баркера на создание «Обсессии». Правда, есть важное отличие: местные волшебные палочки осуществляют только одно желание — и отменить его никак нельзя. Уже здесь зритель должен насторожиться, так как подобный мелкий шрифт редко сулит что-то хорошее. Так, в общем-то, и оказывается.

Обсессия (2025)
фото: «Обсессия» (2025) / «Экспонента фильм»

Удивительно, но страшно в фильме вовсе не это. Куда больше пугает, собственно, обсессия, которую можно воспринимать по-разному: с одной стороны, Никки подвергается колдовству, с другой, Беар не пытается исправиться ситуацию, даже поняв, что всё как-то серьезно пошло не так. Последнее даже страшнее: девушка хотя бы до конца не осознает собственные действия, а вот мужчина — вполне. Что никак не мешает ему пользоваться ситуацией, даже когда становится совершенно очевидно, что Никки происходящему не рада и откровенно страдает где-то в глубине порабощенного тела.

Читать «Полутон» — еще один хоррор-дебют, ставший хитом А24
Что не менее важно, Баркеру удается создать правдоподобно жуткий видеоряд, не лишенный интересного подтекста, не прибегая к излюбленному приему всех хоррормейкеров последнего времени — метафорам. «Обсессия» предлагает ровно то, о чем говорит прямым текстом: это история о проблемах желаний, созависимости и токсичной природе современной влюбленности. Во многом фильм можно воспринимать как критику хищнических отношений, где стремление пересилить желания партнера приводят к катастрофе. И представлено это так, что быт и та самая обсессия выглядят куда страшнее любого насилия и гора, которых в кадре немало.

Обсессия (2025)
фото: «Обсессия» (2025) / «Экспонента фильм»

«Обсессия» в целом оставляет невероятно мерзкое ощущение — и это похвала, так как подобная история и не должна вызывать положительных эмоций. При этом формально для режиссера-сценариста Карри Баркера это полнометражный дебют: раньше он снимал только для YouTube, хотя Milk and Serial и успел наделать шума среди поклонников хоррора. Ну а то, что молодой талант пришел из комедии (26-летний постановщик начинал как часть комик-дуэта that’s a bad idea), ставит его в один ряд с Джорданом Пилом и Заком Креггером. Выходит у него ничуть не хуже, чем у более известных коллег.

Читать Олимпиус инферно: все фильмы Йоргоса Лантимоса — от худшего к лучшему
Бэкграунд дает о себе знать и благодаря периодическому, но на удивление уместному юмору. Да, по большей части «Обсессия» — довольно пугающее и неприятное зрелище, однако в нем находится место остротам и колкостям, разбавляющим общий макабр. Через эту призму можно взглянуть и на финал, который явно создавался, чтобы шокировать и удивить: аналогично Йоргос Лантимос считает развязку «Убийства священного оленя» комичной.

Обсессия (2025)
фото: «Обсессия» (2025) / «Экспонента фильм»

«Обсессия» — яркая и штучная вещь, достойная внимания любого фаната хорроров. Редкий фильм может настолько удачно использовать заявленные темы, выстраивать плотный нарратив, где каждая мелочь работает на общую историю, и работать с ограниченным бюджетом (съемки обошлись меньше чем в миллион долларов). Тем интереснее, какими выйдут следующие фильмы Баркера: уже заявлены перезапуск «Техасской резни бензопилой» и оригинальный проект «Что угодно, только не призраки».

«Обсессия» в кинотеатрах с 21 мая.

«Обсессия»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Грязные деньги» Гая Ричи, «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, «Хокум» с Адамом Скоттом и еще 8 фильмов мая
«Убийство священного оленя»: Мой папа — Агамемнон
Обратиться в слух: «Ловушка для кролика» — гипнотический фолк-хоррор с Девом Пателем
Я всё еще хочу верить: «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры
«Прочь»: Белые ходят первыми
Поиск по меткам
Американское киноДебютСергей СергиенкоХоррор
персоны
Карри БаркерМайкл ДжонстонЗэк КреггерЙоргос ЛантимосИнди НавареттеДжордан Пил
фильмы
Милк и сериалОбсессияСимпсоныТехасская резня бензопилойУбийство священного оленя

фотографии >>
"Обсессия" (2025)
"Обсессия" (2025)
"Обсессия" (2025)
"Обсессия" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Максим Белбородов
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Марина Поддубная
Аллен Лич
Дайан МакБейн
Мириам Марголис
Роберт Морс
Натаниэль Паркер
Дирк Пэссер
Иссака Савадого
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?