«Обсессия»: Любовь до гроба

С 21 мая российский прокат охватит «Обсессия» — амбициозный хоррор Карри Баркера, по новому обыгрывающий известный троп «бойся своих желаний». Представленный в сентябре 2025-го на Международном кинофестивале в Торонто фильм приглянулась критикам, которые сравнивали работу Баркера с работами Зака Креггера. Справедливы ли подобные параллели и стоит ли дебют внимания, разбирался Сергей Сергиенко.
Барон «Беар» Бэйли (Майкл Джонстон) работает в музыкальном магазине и уже который год безответно влюблен в Никки Фриман (Инди Наварретт). Узнав, что та потеряла любимый кулон, юноша решает поддержать подругу и покупает в эзотерическом магазине странную волшебную палочку, якобы исполняющую желания. Однако вместо того, чтобы подарить её, Беар использует аксессуар сам, загадывая, чтобы Ники полюбила его больше всего на свете. Каково же его удивление, когда безделушка за копейки оказывается рабочей. Правда, быстро становится понятно, что часть про «больше всего на свете» была лишней: новообретенная любовь становится всё более пугающей.
«Обезьянья лапка» как источник жутких бед появилась еще в начале ХХ века стараниями британского писателя Уильяма Уаймарка Джейкобса и с тех пор продолжает наводить ужас в различных медиа, в том числе и кинематографе. Именно этот троп, пускай и в версии из «Симпсонов», вдохновила Баркера на создание «Обсессии». Правда, есть важное отличие: местные волшебные палочки осуществляют только одно желание — и отменить его никак нельзя. Уже здесь зритель должен насторожиться, так как подобный мелкий шрифт редко сулит что-то хорошее. Так, в общем-то, и оказывается.
Удивительно, но страшно в фильме вовсе не это. Куда больше пугает, собственно, обсессия, которую можно воспринимать по-разному: с одной стороны, Никки подвергается колдовству, с другой, Беар не пытается исправиться ситуацию, даже поняв, что всё как-то серьезно пошло не так. Последнее даже страшнее: девушка хотя бы до конца не осознает собственные действия, а вот мужчина — вполне. Что никак не мешает ему пользоваться ситуацией, даже когда становится совершенно очевидно, что Никки происходящему не рада и откровенно страдает где-то в глубине порабощенного тела.
Что не менее важно, Баркеру удается создать правдоподобно жуткий видеоряд, не лишенный интересного подтекста, не прибегая к излюбленному приему всех хоррормейкеров последнего времени — метафорам. «Обсессия» предлагает ровно то, о чем говорит прямым текстом: это история о проблемах желаний, созависимости и токсичной природе современной влюбленности. Во многом фильм можно воспринимать как критику хищнических отношений, где стремление пересилить желания партнера приводят к катастрофе. И представлено это так, что быт и та самая обсессия выглядят куда страшнее любого насилия и гора, которых в кадре немало.
«Обсессия» в целом оставляет невероятно мерзкое ощущение — и это похвала, так как подобная история и не должна вызывать положительных эмоций. При этом формально для режиссера-сценариста Карри Баркера это полнометражный дебют: раньше он снимал только для YouTube, хотя Milk and Serial и успел наделать шума среди поклонников хоррора. Ну а то, что молодой талант пришел из комедии (26-летний постановщик начинал как часть комик-дуэта that’s a bad idea), ставит его в один ряд с Джорданом Пилом и Заком Креггером. Выходит у него ничуть не хуже, чем у более известных коллег.
«Обсессия» — яркая и штучная вещь, достойная внимания любого фаната хорроров. Редкий фильм может настолько удачно использовать заявленные темы, выстраивать плотный нарратив, где каждая мелочь работает на общую историю, и работать с ограниченным бюджетом (съемки обошлись меньше чем в миллион долларов). Тем интереснее, какими выйдут следующие фильмы Баркера: уже заявлены перезапуск «Техасской резни бензопилой» и оригинальный проект «Что угодно, только не призраки».
