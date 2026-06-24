Миллионы Баззов не могут ошибаться: «История игрушек 5» — дурацкое «Черное зеркало» от Pixar

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Обзор сериалов «Престиж»: Коварные домохозяйки и отчаянные горничные Ирина Розанова расследует убийство няни в элитном поселке

Лайфстайл Данила Якушев женился на 19-летней избраннице Пара поделилась фотографиями из ЗАГСа

Новости кино Медицинская драма «Эпикриз» с Кристиной Казинской и Кириллом Дыцевичем вышла в сети Премьера проекта состоялась на фестивале «Пилот»

Интервью Тимофей Кочнев: «В российском кино не хватает персонажей моего возраста» Молодой актер — о съемках в военном кино, о фильме «Иди и смотри» в качестве референса и о своем героическом персонаже

Новости кино «Он очень изменился»: Максим Матвеев в тизер-трейлере сериала «Полдень» Первая экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» выйдет в этом году