Дзюдо-юдо: «Долина улыбок» — мистический итальянский хоррор о горах и горе

В российских кинотеатрах вот-вот раскинется «Долина улыбок» — итальянский хоррор молодого режиссера Паоло Стрипполи. Мировая премьера фильма ужасов состоялась на кинофестивале в Венеции, где его отметила Федерация итальянских киноклубов (FEDIC). Поскольку остросюжетные новинки с Апеннинского полуострова — редкие гости в отечественном прокате, а большинство новичков остаются в тени неутомимого Дарио Ардженто, мы особенно пристально вгляделись в историю небольшого альпийского городка.
фото: «Долина улыбок» (2025) / «Уорлд Пикчерз»
«Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь — и ты будешь плакать в одиночестве», — твердил в «Олдбое» нечастный О Дэ Су (Чхве Мин Сик), оказавшийся в многолетнем заточении по воле загадочного недруга. В похожей логике существует неприметный альпийский городок Ремис, где все подозрительно улыбчивы и беззаботны. Местным жителям удалось переварить железнодорожную катастрофу, случившуюся 21 марта 2009 года, но секрет их благополучия связан с неким мистическим действом. Разгадать его предстоит скорбящему чемпиону по дзюдо Серджио Россетти (Микеле Риондино), который отзывается на временную вакансию физрука: гонять подростков по залу он должен лишь три-четыре месяца.
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В Италии, вероятно, соседство 2009-го и трагедии на путях мгновенно напоминает о крушении поезда в Виареджо — крупнейшем для страны в XXI веке. В вымышленном Ремисе от масштабного горя находится средство в лице отрешенного школьника Маттео Корбина (Джулио Фелтри). Объятия старшеклассника загадочным образом избавляют человека от груза печали и вины. Каждый вечер к нему выстраивается очередь, чтобы за символическое подношение сбросить гору с плеч. Оказывается среди его клиентов и смурной дзюдоист, потерявший сына: после дебоша в местном баре его ведет на судьбоносную встречу хозяйка заведения Микела (Романа Маджора Верджано). Только Серджио не намерен тискать мальчугана ради перманентной анестезии: он поддерживает стремление Маттео к самопознанию и независимости, компенсируя недостаток родительской чуткости в прошлом.
фото: «Долина улыбок» (2025) / «Уорлд Пикчерз»
Молодой режиссер Паоло Стрипполи прокладывает драматургическую линию неторопливого хоррора рельсами-символами, последовательно ведя тему горя через личное к коллективному — и обратно. Многозначительный контраст земных лишений и величественных хребтов напоминает, как схожий мотив обыгрывал Йоргос Лантимос в абсурдистской драме «Альпы» 15 лет назад (там имена горных пиков носили люди). Полузакрытая коммуна с нестандартным социальным механизмом вызывает ассоциации со множеством похожих общин: от деревни в трагилиричном «Счастливом Лазаря» Аличе Рорвахер до шведской «семьи» в фолк-хорроре «Солнцестояние» Ари Астера, от хтонического культа в «Апостоле» Гарета Эванса до исторического кошмара в «Кадете» Адильхана Ержанова. Еще «Долину улыбок» нередко сравнивают с туманной франшизой «Сайлент Хилл», хотя и ДНК, и интонация, и драматическая коллизия принципиально различаются.
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Россетти тоскует по отпрыску, о котором ему напоминают кошмары и попугай Осло (мальчик назвал его в честь города, где отец потерпел обидное поражение). Маттео хочет жить как обычный подросток: бродить по улицам, заниматься в секции, влюбляться, а не вмещать чужие страдания. Еще и по строгому графику, который составляет отец Мауро (Паоло Пьеробон), будто у него не сын, а электричка. Встреча паренька, лишенного даже намека на личные границы, и борца, оказавшегося неготовым к удару судьбы, запускает цепочку роковых событий. Благие намерения смешиваются с потаенными страстями, а желание исторгнуть боль — с неконтролируемой яростью. Может, дар Маттео и вернул Ремису улыбку, но сошедший с пути состав привычного мироустройства навсегда отделил его от внешнего мира. Сгоревшую железнодорожную станцию так и не восстановили.
фото: «Долина улыбок» (2025) / «Уорлд Пикчерз»
В действительности фильм Стрипполи ближе к тихому мистическому реализму нидерландской «Холли», где титульная героиня (Катарина Герартс) тоже врачевала души прикосновением. При этом драматический нерв «Долины улыбок» дергается в унисон с «Тельмой» Йоакима Триера, который до осознания сентиментальныхценностей пытался рифмовать сорта инаковости (набожным родителям проще увидеть в дочери ведьму, чем нарушительницу духовных скреп). Впрочем, о драме подростка российским зрителям остается только догадываться по неровным монтажным склейкам: аккурат те сюжеты, что приносят Маттео и Серджио наибольшую внутреннюю боль, вырезаны согласно российскому законодательству.
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В таком резонансе экранной и посюсторонней реальности есть даже что-то завораживающее: фильм, где игнорирование скорби и желаний на дистанции работает в итоге против людей, оказывается лишен ярчайших иллюстраций, хотя и сохраняет центральный посыл. Тем более ничто не мешает взглянуть на «Долину улыбок» иначе: как на мистический хоррор, где слова взрослых обретают в подростках и реальности новую жизнь, меняясь до неузнаваемости. В конце концов, отцы-антагонисты Мауро Корбин и Серджио Россетти хотят от и для сыновей вовсе не того, что с ними происходит. Недаром слушать и слушаться — похожие, но не равнозначные слова.
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