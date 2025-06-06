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«Анна Каренина»: Opus magnum Сергея Соловьева

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6 июня 2025
7 июля на Первом канале покажут сериал «Анна Каренина», одно из самых знаковых творений Сергея Соловьева. Его любимая женщина и актриса Татьяна Друбич сыграла в нем главную роль. Показ приурочен к дню рождения актрисы, которая отмечает 55-летний юбилей.

«Анна Каренина»: Opus magnum Сергея Соловьева

Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», без сомнения, является общемировым бестселлером (достаточно сказать, что именно благодаря ему имя Анна широко известно в Китае, довольно равнодушном к европейской культуре. Он экранизировался уже 30 раз, с переменным успехом, и даже те, кто его не читал и читать не собираются, могут передать суть драмы в трёх словах: полюбила — изменила — бросилась под паровоз.

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Вот так просто: любовь и смерть. Однако, при хирургической простоте основной коллизии, роман Толстого настолько велик, что число его интерпретаций можно умножать бесконечно. Даже один и тот же человек, прочитав его в юности и перечтя во взрослом возрасте, даст разную оценку этой истории — что же говорить о творцах кино, с их тонким чувством прекрасного и непредсказуемым воображением? «Анна Каренина» — одновременно и тест на оригинальность, и палочка-выручалочка для тех, кто мыслит банально: не найдёшь яркого, ясного художественного решения, картину «вытянет» сама история.

«Анна Каренина»: Opus magnum Сергея Соловьева

Экранизация Сергея Соловьёва сделана в старомодном духе русских теле-постановок и покорно следует канве романа. Прекрасные актёры, роскошные костюмы, нервная, сдержанно-драматическая музыка, театральные мизансцены, размеренность, некоторая затянутость действия — весьма дорогой набор для игры в классику. Закадровый текст романа то и дело дублирует события, происходящие на экране, усиливая ощущения не-современности, а иногда откровенно работая вместо актёров. Он же служит метрономом, ритмично соединяя события и картины, стремящиеся рассыпаться в своей бессвязности. Однако, из этой бессвязности и пестроты неумолимо прорастает главная мысль картины, ради которой всё и затевалось: страсть неумолима и жестока, это чудовище, которое требует жертвы.

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Паровоз, механический символ Рока, появляется на экране неоднократно. Он мрачно оттеняет первое появление героини, тут же подав знак гибелью путевого обходчика; он, под видом игрушки, живёт в комнате её сына, равнодушно нарезая круги по игрушечным рельсам. Он рядом, и словно ждёт. И героиня, маленькая, изящная и красивая, глупая женщина, сперва очарована и счастлива, потом растеряна, а потом просто растерзана силой неправды, которую не может вынести душа. Смерть — неизбежный союзник всепожирающей страсти, прикидывающейся любовью. Страсть — бытовые тридцать ударов кухонным ножом или колёса паровоза, разница лишь в пафосе антуража. Только любовь даёт силы жить, страсть — убивает.

«Анна Каренина»: Opus magnum Сергея Соловьева

Толстой безжалостно и многократно использует образы ненависти и убийства на страницах своего романа, ассоциируя их с плотской связью своих беспечных героев. Соловьёв же в своей мудрости похож на ребёнка, наивно ткнувшего пальцем и попавшего не в небо, а самую болезненную точку, в нервный центр истории, ужас плоти и крови которой остался где-то там, далеко, на периферии. Его «Анна Каренина» стала их мрачной, изящной тенью, старинной игрушкой, «снежным шаром» с прекрасным страдающим лицом Татьяны Друбич внутри.

Смотрите сериал «Анна Каренина» на Первом канале 7 июня с 12:15

Любовь и смерть Карениной Анны

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обсуждение >>
№ 56
ЛЮБКА НЕО   6.06.2025 - 18:29
... Вы знаете меня тоже больше поразил и понравился Левин Костя, вообще их пара в романе. Кити и Левин., они настоящие милые и добрые. читать далее>>
№ 55
Anry (Moscow)   20.12.2022 - 03:14
Вот до чего доводит праздная жизнь!Анна-дайте то,подайте это сделайте наоборот?Дети как случайное недоразумение побоку!Затем приторчала(кто попробовал слезу мака,тот плачет всю жизнь!)Он меня... читать далее>>
№ 54
Джаггернаут   14.10.2015 - 19:41
... Абсолютно голословное политизированное утверждение, тут и спорить не о чем! Если вы ностальгируете по молодости и голосуете всегда за КПРФ, то пусть это будет вашей личной проблемой, и нечего... читать далее>>
№ 53
Эвгений (Анапа)   29.12.2014 - 15:59
Ни один режиссер никогда не "следует безропотно канве романа", как это в критической статье сказано. Все они облагораживают литературных героев, например, грав Каренин - "весьма непоэтическая... читать далее>>
№ 52
Бикола (Санкт-Петербург)   23.05.2014 - 13:43
С таким же успехом роль Анны могла бы исполнить и Таня Буланова,очень по-моему сходная с Друбич по темпераменту! Зачем это было снято,ума не приложу... читать далее>>
Всего сообщений: 52
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