«Анна Каренина»: Opus magnum Сергея Соловьева

7 июля на Первом канале покажут сериал «Анна Каренина», одно из самых знаковых творений Сергея Соловьева. Его любимая женщина и актриса Татьяна Друбич сыграла в нем главную роль. Показ приурочен к дню рождения актрисы, которая отмечает 55-летний юбилей.
Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», без сомнения, является общемировым бестселлером (достаточно сказать, что именно благодаря ему имя Анна широко известно в Китае, довольно равнодушном к европейской культуре. Он экранизировался уже 30 раз, с переменным успехом, и даже те, кто его не читал и читать не собираются, могут передать суть драмы в трёх словах: полюбила — изменила — бросилась под паровоз.
Читать также
«Анна Каренина» Джо Райта
Вот так просто: любовь и смерть. Однако, при хирургической простоте основной коллизии, роман Толстого настолько велик, что число его интерпретаций можно умножать бесконечно. Даже один и тот же человек, прочитав его в юности и перечтя во взрослом возрасте, даст разную оценку этой истории — что же говорить о творцах кино, с их тонким чувством прекрасного и непредсказуемым воображением? «Анна Каренина» — одновременно и тест на оригинальность, и палочка-выручалочка для тех, кто мыслит банально: не найдёшь яркого, ясного художественного решения, картину «вытянет» сама история.
Экранизация Сергея Соловьёва
сделана в старомодном духе русских теле-постановок и покорно следует канве романа. Прекрасные актёры, роскошные костюмы, нервная, сдержанно-драматическая музыка, театральные мизансцены, размеренность, некоторая затянутость действия — весьма дорогой набор для игры в классику. Закадровый текст романа то и дело дублирует события, происходящие на экране, усиливая ощущения не-современности, а иногда откровенно работая вместо актёров. Он же служит метрономом, ритмично соединяя события и картины, стремящиеся рассыпаться в своей бессвязности. Однако, из этой бессвязности и пестроты неумолимо прорастает главная мысль картины, ради которой всё и затевалось: страсть неумолима и жестока, это чудовище, которое требует жертвы.
Читать также
«Анна Каренина. История Вронского»
Паровоз, механический символ Рока, появляется на экране неоднократно. Он мрачно оттеняет первое появление героини, тут же подав знак гибелью путевого обходчика; он, под видом игрушки, живёт в комнате её сына, равнодушно нарезая круги по игрушечным рельсам. Он рядом, и словно ждёт. И героиня, маленькая, изящная и красивая, глупая женщина, сперва очарована и счастлива, потом растеряна, а потом просто растерзана силой неправды, которую не может вынести душа. Смерть — неизбежный союзник всепожирающей страсти, прикидывающейся любовью. Страсть — бытовые тридцать ударов кухонным ножом или колёса паровоза, разница лишь в пафосе антуража. Только любовь даёт силы жить, страсть — убивает.
Толстой безжалостно и многократно использует образы ненависти и убийства на страницах своего романа, ассоциируя их с плотской связью своих беспечных героев. Соловьёв же в своей мудрости похож на ребёнка, наивно ткнувшего пальцем и попавшего не в небо, а самую болезненную точку, в нервный центр истории, ужас плоти и крови которой остался где-то там, далеко, на периферии. Его «Анна Каренина» стала их мрачной, изящной тенью, старинной игрушкой, «снежным шаром» с прекрасным страдающим лицом Татьяны Друбич внутри.
Смотрите сериал «Анна Каренина» на Первом канале 7 июня с 12:15
Любовь и смерть Карениной Анны
обсуждение >>