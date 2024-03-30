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«Великолепный век»: Сериал и история

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30 марта 2024
С 30 марта на телеканале «Dомашний» возвращается легендарный турецкий сериал «Великолепный век», который в свое время бил все рекорды популярности не только на родине, но и за её пределами. Герои этой телевизионной истории увлекли зрителей 45 стран мира, которых заинтересовали эпоха и реальные судьбы исторических персонажей далекого XVI века. И всё это время сериал сопровождали обсуждения относительно правды и вымысла в эпопее. Вспоминаем аналитический материал о мифах и легендах далекой эпохи в «Великолепном веке».

«Великолепный век»: Сериал и история

Действие сериала разворачивается в XVI веке, когда Османская империя переживает свой «час славы» в годы правления султана Сулеймана (1520-1566). В центре сериала – история о том, как подаренная султану Сулейману наложница-славянка по имени Александра (Хюррем, Роксолана) завоевывает внимание и страстную любовь повелителя, а затем строит интриги, чтобы возвести на престол одного из сыновей.

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Целая эпоха вошла в турецкую историю под именем «века Сулеймана». Европейцы, прибывавшие тогда в столицу империи Стамбул, знакомились с новой для них, самобытной и блестящей цивилизацией, и, пораженные, повсюду разносили молву о ней. Сулейман стал известен в Европе под именем «Великолепный», и так же был назван весь период расцвета Османской империи XVI века.

«Великолепный век»: Сериал и история

«Великолепный век» начался еще в последние два года правления отца Сулеймана – султана Селима I Явуза (Грозного) в 1518 году. Именно султан Селим I благодаря своим завоеваниям на Балканах, в Юго-Восточной Анатолии, Аравии и Северной Африке значительно приумножил казну и оставил сыну Османскую империю в начале ее расцвета. Своему отцу Сулейман обязан также часто звучащим в сериале титулом Хан Хазретлери, который с трудом переводится на другие языки, поскольку символизирует единство политической и религиозной власти. Интересно, что турки-османы унаследовали тюркское наименование хан (т.е. «правитель»), а после завоевания Египта Селимом I и устранения последнего халифа из династии Аббасидов – статус халифа (тур. «хазрет» – священный, высочайший), т.е. повелителя правоверных, представителя Бога на земле и главы суннитской мусульманской общины. Таким образом, далеким аналогом сочетания Хан Хазретлери в русском языке может быть выражение «его преосвященство хан».

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Сочетание политической и религиозной власти в руках султана сделало из него особу почти священную, всенародно обожаемую. Султан Сулейман в этом отношении – любимец турок, он и в наши дни остается символом идеального правителя. Сулейман правил империей сорок шесть лет. Совершив тринадцать завоевательных походов, он значительно расширил границы и без того крупной империи, превратив Средиземное море в «турецкое озеро».

Карта расширения Османской империи

Еще больше, чем за великие военные победы, турки превозносили султана Сулеймана за плодотворную деятельность государственного организатора, о чем красноречиво свидетельствует данное ему турецкое прозвище Кануни (т.е. «Законодатель»). Кроме того, Сулейман известен и как покровитель искусств, при котором Стамбул – столица Османской империи – превратился в крупнейший культурный центр Европы и Азии, где визири и другие придворные соревновались в сооружении великолепных зданий, дворцов, мечетей и т.п. Именно в этой отдаленной эпохе и разворачиваются сюжетные линии сериала «Великолепный век», сплетаясь воедино подобно нитям восточного ковра.

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Создатели сериала поставили перед собой задачу отразить весь блеск османского двора той эпохи, не пожалев для этого ни сил, ни средств. «Великолепный век» стал самым дорогостоящим проектом в истории турецкого телевидения: бюджет сериала составил около двух млн. долларов. До начала съемок в течение пяти месяцев выстроили более двух тысяч кв. метров декораций. Много сил было потрачено на создание костюмов и музыки, которые, однако, далеки от исторической правды. Женские османские наряды не отражают моду настоящего «великолепного века», они созданы с учетом европейского вкуса той эпохи; во всяком случае, османские наряды не были декольтированы в той степени, как это представлено в сериале.

Наряд Хюррем-султан из «Великолепного века» и османский женский наряд конца XIX – начала XX вв.

Замечания историков коснулись и мужского обличия. Так, Ибрагим-паша и сам султан практически всегда появляются на экране без головного убора, в то время как, согласно османской традиции, мужчины во дворце, снимая кавук или сарык, обязаны были надевать хотя бы такке (тюбетейку – небольшой головной убор белого цвета, который носили под основным головным убором, а также использовали и продолжают использовать мусульмане во время религиозных обрядов).

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Жизнь султанского дворца и, в частности, гарема вообще стала наиболее обсуждаемой темой развернувшихся вокруг сериала споров. Все значимые события экранного действия происходят во дворце Топкапы (тур. «пушечные ворота»), называемом в Европе Сералем (фр. «дворец», он же перешедший в тур. сарай–«дворец»). Несмотря на то, что европейские путешественники того времени отмечали, что архитектура Топкапы «слишком проста для дворца столь могущественного государя», их воображение дорисовывало все то, что могло бы происходить за его стенами. Больше всего европейцев, конечно же, волновал окутанный тайнами гарем султанского дворца. Можно вспомнить многочисленные картины с изображенными на них султанскими наложницами, которые принадлежали кисти европейских художников. Не имея возможности проникнуть в сам гарем, они представляли его в своем воображении этаким местом увеселений султана.

«Великолепный век»: Сериал и история

В действительности же гарем был, с одной стороны, своеобразным «селекционным» механизмом, обеспечивавшим продолжение султанского рода, с другой стороны, – серьезным образовательным учреждением, со своей жесткой иерархией и веками сложившимися правилами, нарушать которые было непозволительно и даже опасно для жизни. Здесь рабыни-наложницы ежедневно обучались в течение трех-четырех лет, и лишь потом могли предстать перед падишахом. Создатели сериала, к сожалению, обошли этот важный момент, лишь мельком показав в начале сериала, как Хюррем, будущая супруга Сулеймана, обучается в гареме. Создатели сериала пренебрегли еще одним важным принципом гаремного образования: учителями девушек были только женщины, если же в этой роли выступал мужчина, то он обязан был давать урок из-за ширмы. Отдельно следует сказать о евнухах, которые прислуживали в гареме. Несмотря на блестящую игру актеров «Великолепного века», сыгравших роли евнухов (Сюмбюль-ага и др.), отступления от истории имеют место и здесь. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что все евнухи в гареме турецкого султана были чернокожими. Отступив от исторической основы, создатели предпочли сохранить мифологизированный в европейском сознании образ гарема и его обитательниц, слегка приоткрыв завесу тайны. Однако при всех нарушениях исторических соответствий нельзя не признать того, что им мастерски удалось запечатлеть саму атмосферу гаремной жизни как арену ожесточенной борьбы за благосклонность повелителя и место в придворной иерархии.

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Музыка, созданная для сериала «Великолепный век» коллективом современных композиторов (С. Акалин, Ф.Атакоглу, А.Дж.Атас), также далека от реальных образцов XVI века. Весь антураж сериала выстроен скорее в соответствии со вкусами современной зрительской аудитории. Внешнее великолепие стало прекрасной «упаковкой», в которую заключено очаровывающее зрителей содержание – сюжетные коллизии, талантливо сыгранные турецкими актерами Халитом Эргенчем (Сулейман), Мерьем Узерли (Хюррем), Сельмой Эргеч (Хатидже), Набахат Чехре (валиде-султан), Оканом Ялабыком (Ибрагим-паша), Нур Айсан (Махидевран) и др.

«Великолепный век»: Сериал и история

Все нарушения исторической правды в сериале не могли остаться незамеченными: после того, как в 2011 году сериал «Великолепный век» вышел на экраны Турции, в Верховный Совет Турецкого Радио и Телевидения поступило более семидесяти тысяч жалоб на то, что в сериале искажаются реальные исторические факты. После этого создатели сериала решили предварять каждую серию словами: «Источником вдохновения при создании сериала послужили исторические события», подчеркивая вымышленный характер описываемых событий.

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обсуждение >>
№ 9
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.03.2024 - 13:31
Сериал действительно великолепный (пусть и с отступлениями от исторической правды), но чтобы его посмотреть, нужен век, а еще и спин-офф... Затянет! ... И данный аналитический материал от Евгении Ларионовой,... читать далее>>
№ 8
rua   29.06.2013 - 23:08
ужасная тягомотина. Кто придумал купить этот сериал? читать далее>>
№ 7
Мыклош (Волгоград)   20.06.2013 - 08:44
Музыка, может, и не так сильна как в "Однажды в Америке", но соответствует сюжетам, очень эмоциональна, помогает окунуться с головой в мир чудесного сериала. В самых трогательных и лирических... читать далее>>
№ 6
irinita   29.05.2013 - 10:57
Вчера прочитала в интернете, что Мерьем Узерли больна (нервное расстройство) и может не вернуться на съемочную площадку, поэтому съемки новых серий задерживаются, т.к. под вопросом: менять сюжет или искать... читать далее>>
№ 5
kinokritic   1.05.2013 - 17:02
я считаю, что сериал описывает историю обзорно. и большинство населения смотрит его на предмет драмы, а не истории! читать далее>>
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