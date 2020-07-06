«Ольга»: Бабье это

С 6 июля ТНТ повторяет сериал «Ольга» — бытовую трагикомедию с Яной Трояновой, играющей женщину-мать. В её героине критики почти наверняка увидят образ Родины-матери, зрители — соседку по лестничной площадке, а Кино-Театр.Ру разглядел сильную женщину, которая с завидным упорством тушит избы, они в её жизни всё не гаснут, да и конь на скаку не хочет притормозить.
Жизнь московской педикюрщицы Ольги Терентьевой (Яна Троянова) «малиной» не назовёшь. Только она собралась в отпуск в Турцию (предусмотрительно положив в чемодан несколько упаковок быстрорастворимой лапши), как отец-физрук (Василий Кортуков
) ушёл в запой, а дети отбились от рук: старшая дочь Аня (Ксения Суркова
) занимается любовью с парнем (Сергей Романович
) прямо на кухонном столе, младший сын Тимофей (Мухаммед Абу Ризик
) соблазняет одноклассниц с помощью мандаринов. Тут бы волчицей завыть, но не такова Ольга: она как притопнет, так и прихлопнет — и спорить с ней уже никому не захочется. Мощная баба с твёрдым характером.
Уже многое про сериал объясняет его название. Почему «Ольга»? Потому что в этом имени скрыта сила или, как в случае главной героини, бешеная энергия. Ольга не «святая», да и «мудрой» её при всём уважении не назовёшь, но в ней есть свет, какая-то ясность, которые делают её близкой и понятной народу. Вообще сериал изо всех сил стремится стать «народным» — таким же, например, как и «Физрук
» (даром, что его производством занимается всё та же кинокомпания Good Story Media, ответственная в том числе за «Реальных пацанов
» и «Сладкую жизнь
» на ТНТ).
И у «Ольги» есть все шансы на то, чтобы превратиться в хит, несмотря на не совсем удачное позиционирование: сериал преподносится как комедия, однако ситкомом его можно назвать в самую последнюю очередь. Как и «Физрук» — это драмеди или, говоря русским языком, трагикомедия. Как и «Физрук», «Ольга» уделяет большое внимание поколенческому конфликту — только в её случае он из школьных стен перенесён в пространство обшарпанной кухни 37-летней матери-одиночки.
По сюжету главная героиня зажата меж двух огней: с одной стороны — отец-алкоголик, с другой — собственные дети. Дочка, например, с первой же серии заявляет, что не хочет быть похожей на мать, но сразу же становится заложницей известной сентенции, что чем больше дети стараются быть непохожими на своих родителей, тем больше между ними появляется сходств. И вот уже Аня бьёт рекорд Ольги, залетев раньше, чем она.
Впрочем, отцом и детьми круг проблем Ольги не ограничивается: ещё у неё есть шебутная младшая сестра Лена (Алина Алексеева
), ищущая выгодного жениха, а также молодой рязанский воздыхатель Гриша (Максим Костромыкин
), работающий водителем похоронной газели «Ритуал».
Несмотря на то, что Грише 26, он, как и Ольга, любит песню What Is Love? группы Haddaway и вообще выглядит отличным парнем, но героиня Яны Трояновой не способна воспринимать его всерьёз, вследствие чего он превращается в объект её бесконечного троллинга. Но будет неправдой сказать, что Ольга троллит только его — жертвой её острого языка делаются буквально все (есть веское подозрение, что фразы Трояновой разойдутся на афоризмы, как перлы Фомы в исполнение Дмитрия Нагиева
).
Кстати, глядя на Троянову, не сомневаешься, что она играет с явным удовольствием — роль превращает её в главный аттракцион сериала. Как замечает сама актриса, её приход на телевидение оказался очень своевременным. С помощью «Ольги» жена и муза Василия Сигарева
, за 8 лет превратившаяся в одну из самых ярких артхаусных звёзд отечественного кино, хочет расширить зрительскую аудиторию. Желание понятное. За её сильными уральскими плечами уже выстроилась небольшая, но внушительная галерея запоминающихся образов: мать-ураган в «Волчке
», потерянная наркоманка в «Жить
», хрестоматийная провинциалка в «Кококо
», предельно лаконичная, как Эллочка из «12 стульев», не способная сказать «нет» Ленка Шабадинова в «Стране ОЗ
», а теперь и Ольга.
Тоже женщина-мать, как в «Волчке», но абсолютно другая. Не столько даже «Анна Каренина», живущая «на дне» (как позиционируют её создатели сериала), сколько современная версия Рахиль из пьесы Ф.Н. Горенштейна «Бердичев», которая с таким же упорством строила в своём доме абсолютно всех. Но несмотря на то, что образ Ольги достаточно архетипичный (на ум также приходит героиня жутковатой девяностнической драмы «Я сама
»), он вместе с тем по-настоящему живой. Это полнокровный, мятущейся и ошибающийся человек с клубком неразрешимых проблем и маленьким домашним апокалипсисом — чтобы не проникнуться симпатией к этой героине, надо быть совсем уж деревянным истуканом.
«Ольга
» на ТНТ с 6 июля, в 21.00
.
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