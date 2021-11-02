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«Мата Хари»: От стриптиза до расстрела

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2 ноября 2021
Байопик самой известной танцовщицы-шпионки

«Мата Хари»: От стриптиза до расстрела

История Маргареты Гертруды Зелле (Ваина Джоканте) началась на острове Ява, откуда она сбегает в Амстердам вместе с дочерью Нон, устав от издевательств вечно пьяного мужа - капитана Рудольфа Маклеода (Джон Корбетт). Но счастье её длилось недолго: суд решил дело о разводе в пользу Рудольфа, и дочь отдали ему, а она осталась в большом городе без работы. Казалось бы, пора утопиться от безысходности, но её спасли друзья Сайрус (Эстрела Алсидеш) и Габриэль Астрюк (Ойсин Стак), после чего увезли в Париж. Здесь-то и родилась по-настоящему Мата Хари - легендарная танцовщица и шпионка, на чью долю выпали и слава, и несчастье, и расстрел.

Из-за того, что образ Маты Хари в своё время воплотили на экран такие звёзды как Аста Нильсен, Грета Гарбо, Жанна Моро и Сильвия Кристель, сериал Первого канала, над которым работали кинематографисты России, Франции, США, Португалии и других стран, изначально воспринимался скептически. Мало кто верил, что никому неизвестным режиссёрам Дени Берри, Джулиусу Бергу и Ольге Ряшиной удастся увлекательно и с перцем рассказать историю одной из самых загадочных женщин ХХ века. Опасения оправдались, хотя перцу здесь хватает.

«Мата Хари»: От стриптиза до расстрела

Начнём с того, что у создателей проблемы не только в адекватности сценария и логике персонажей, но и в откровенных сценах, на которых, казалось бы, зарубежные постановщики собаку съели. Достаточно вспомнить, что практически в каждой серии пресловутой «Игры престолов» или «Чёрных парусов» хватает обнажённого тела. А здесь сама тема как бы заставляет распрощаться с пуританством, и вроде бы обнажёнка имеется, но подано всё как-то неловко и зачастую смешно. В частности, невинная сцена с подглядыванием Маргаретой за танцем своей подруги превратилась чуть ли не в оммаж всей порноиндустрии и эротике Тинто Брасса, а исполнение самих танцевальных номеров с раздеванием (по-простому стриптиз) настолько холодное, что начинаешь сомневаться в собственном сердцебиении, а потому остаётся только поражаться красоте костюмов, которые от раза к разу всё тусклее, как и сами пляски. И это при том, что у Ваины Джоканте есть опыт работы в Марсельской опере, куда, надо думать, не берут кого попало.

Мешает снисходительному восприятию «Маты Хари» и чрезмерная затянутость становления героини известной танцовщицей. Авторы увлеклись обстоятельствами того, как несчастная женщина, лишившаяся дочери, всеми правдами и неправдами пытается её вернуть, и потеряли из виду тот переломный момент, когда Маргарета превратилась в мужененавистницу. Поэтому-то новость о её мести мужу никак не воспринимается, а дальнейшие её поступки выглядят фарсом.

«Мата Хари»: От стриптиза до расстрела

История набирает обороты, когда на сцену, точнее, по лестнице, поднимается Ксения Раппапорт в роли агента Елизабет Шрагмюллер, мгновенно перетянувшая одеяло у большинства коллег, включая Кристофера Ламберта. Да и дальнейшие шпионские страсти по Мате слегка умерили царивший бред, хотя и здесь хватает исторических ляпов и неточностей. Кроме того, любопытно было наблюдать за тем, как взаимодействуют отечественные и зарубежные актёры. Неплохо смотрелась в образе злобной Лидии Кириевской Виктория Исакова, хорош как капитан французской разведки Алексей Гуськов, Джон Корбетт, как и подобает алкоголику, вызывал отвращение, а из Йехезкеля Лазарова получился приличный двуличный персонаж. Порадовали также смерти двух старичков Жерара Депардье и Кристофера Ламберта, а великий и ужасный Рутгер Хауэр, как обычно, поиграл глазами и благополучно растворился в толпе журналистов.

Остаётся только пожалеть прекрасную Ваину Джоканте, которая попросту не вписалась в роль, и большинство актёров, клюнувших на заявленную историчность, которой на самом-то деле кот наплакал. Впрочем, спасибо операторам за красивые кадры и художникам за декорации и костюмы.


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обсуждение >>
№ 10
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   14.04.2017 - 11:36
... Бездарная компашка, зато название какое пафосное. читать далее>>
№ 9
Викк1 (Zp)   9.04.2017 - 00:54
О! Раз столько грязи в рецензии на сериал вылили, значит, "сапоги хорошие, надо брать!":) читать далее>>
№ 8
ямс   7.04.2017 - 08:03
Я "Мату Хари" смотрела не полностью, поэтому судить о нем, понятное дело, не могу, в отличие от тех, кто едва ли не проклятия писал по адресу как сериала и его создателей, так и реальной Маты... читать далее>>
№ 7
ямс   7.04.2017 - 07:52
... Как обычно - "не смотрел, но о(б)суждаю"? читать далее>>
№ 6
Светлана Захарова!   26.03.2017 - 19:07
Получилось, что ничего из "сломанной судьбы женщины" не видно. Только её любовь к своей "работе по призванию". Шикарные костюмы, актеры, пейзажи... Жалко мужчин, которые её спасали.... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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