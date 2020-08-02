«Налёт»: Мушкетеры внутренних дел

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Как оценивают зрители выходящий в повторный эфир проект Первого канала

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Серебряный бор»

24 июля

На границе тучи ходят хмуро: чем российский «Мост» отличается от скандинавского

Внимательно сравниваем первый и второй сезоны отечественного ремейка с культовым детективным сериалом