30 лет «Твин Пиксу»: как менялся сериал и что посмотреть близкое по духу

8 апреля 1990 года на канале ABC вышла первая серия «Твин Пикса» – шоу, которое изменило мир, точнее – призму его восприятия: и в отношении сериалов (хотя ТП не был одним воином в поле), и в области мироощущения его зрителей. История про убийство Лоры Палмер и расследование агента ФБР Дейла Купер заворожила зрителей с первого эпизода и до сих пор. Сериал стал (и остается) культовым, а вышедшее в 2017 году – через 25 лет и один год – третий сезон вывел искусство Дэвиду Линча на новую высоту.
Этот текст написан после первых эпизодов третьего сезона, вышедшего на Showtime и описывает как феномен оригинального шоу, так и ожидания от новых серий. Лора Палмер обещала встречу с Твин Пиксом через 25 в последнем эпизоде оригинального шоу. В третьем сезоне мы пообщались не только с любимыми героями и вновь погрузились в удивительные миры Дэвида Линча, который после «Внутренней империи» зарекся снимать полнометражное кино. В итоге это оказался опыт всматривания в глаза смерти, но это уже другая история. Окей, Дайан, мы въезжаем в Твин Пикс.
За 25 лет многое поменялось: все состарились, прогресс добрался даже до славно-провинциального городка Твин Пикс, одни знакомые лица обзавелись детьми, другие - неожиданной работой. Доктор Джакоби (Расс Тэмблин) отшельником сидит в лесу и скупает лопаты, чтобы потом их раскрашивать золотой краской. Злой двойник Дейла Купера (Кайл Маклахлен) отрастил длинные волосы и занимается криминалом. Настоящий Купер сидит в потустороннем Черном вигваме, откуда ему предстоит как-то выбраться. Еще есть комната в Нью-Йорке, где молодой человек в компании двух фотоаппаратов сосредоточенно смотрит в большой стеклянный куб. Загадочный миллиардер неплохо платит за эту синекуру - говорят, иногда в кубе проявляются загадочные фигуры. Наконец, в том же Большом яблоке происходит убийство (еще более загадочное). Ведь все детективы начинаются с убийства.
В 1990-м году сценарист Марк Фрост и дипломированный специалист по киноадаптации сновидений Дэвид Линч придумали «Твин Пикс» - сериал, как считается, проторивший дорогу всем большим современным шоу и поспособствовавший наступлению «золотого века телевидения». Остальное, как говорится, история, но позолота не лучший помощник в разговоре. Особенно когда новый сезон отказывается жить по принципу «то же самое, но 25 лет спустя», а представляет вполне себе новый виток в эволюции художника, которого теперь не дергают за рукав продюсеры (благодаря которым имя убийцы Лоры Палмер вообще стало известно публике, что в планы Линча не входило).
Два сезона «Твин Пикс» с юмором и туманом выписывал картину национального сознания, которое беспокоили мысли о коренном населении, смерти Кеннеди и Монро, война во Вьетнаме и новый опиум - «мыльные оперы» с дешевыми сюжетами. Расследования Дейла Купера, поклонника кофе и Тибета, начиналось с традиционного убийства, но чем дальше, тем важнее оказывались сны, предметы и прочие «незначительные подробности». Сколько бы на Линча не вешали ярлыки «сновидец» и «сюрреалист», не менее значительный его талант - разглядеть в ухе бездну, а в уханье совы расслышать потусторонний ветер. Не удивительно, что и в «мыльной опере» он нашел портал в неизведанное, устроил замысловатую схватку добра со злом и вновь подсветил пороки обитателей обывательского парадиза (с поправкой на телевизионную травоядность). Такова она, история Твин Пикса с его 51 201 жителем.
Четверть века спустя Линч не стремится устроить встречу выпускников (да и не все дожили, о чем напоминают титры после каждой серии). Собранный из новых идей и нереализованных наработок, третий сезон колесит по США и другим мирам, изредка заглядывая в город Твин Пикс и прежние фильмы Линча. На этот раз без купюр и компромиссов - новые серии не чурается жестокости и секса (по сравнению с 90-ми телевидение повзрослело как-никак). На смену ярким цветам и тревожным теням в духе полотен Эдварда Хоппера пришли холодная гамма и коллажи из плоти, отсылающие к Фрэнсису Бэкону, а интонационно новый сезон напоминает уже «Внутреннюю империю», где голоса гипнотически звучали в тревожной тишине. Это настоящая киновселенная режиссера, где слышится эхо «Головы-ластика», «Диких сердцем» и, конечно, «Малхолланд драйв» - зоркий глаз подметит даже знакомые предметы. Что и говорить о лицах: помирившийся с режиссером Маклахен, старожилы Твин Пикса, несколько актеров из других фильмов Линча и россыпь новых артистов, охотно отправившихся в путешествие на край ночи.
Всё это сделано с узнаваемым шиком, абсурдом и несмолкающей интригой: ушедший из большого кино Дэвид Линч снимает сериал как 18-часовой фильм, довольно условно распиленный на эпизоды. Трудно сказать, начинается ли история по-настоящему уже в первой серии - или только в четвертой, так плотно, стремительно и в разные стороны всё развивается. В отличие от сериала The OA, тоже своего рода фильма в восьми сериях, «Твин Пикс» не ограничивается месседжем с большой буквы - ему есть, что рассказать. Сериал не топчется на месте и извлекает сцены для размашистого коллажа буквально из рукава. Третья серия неожиданно начинается с эпизода в духе немых снов Гая Мэддина, а в другом эпизоде на сцену выходит персонаж, собранный из фильмографии Марлона Брандо. Если в героинях «Твин Пикса» двадцать лет назад и правда угадывалось что-то от Нормы Джин, то герой, подражающий Брандо, исключительно комический - сложно подобрать артиста, более непохожего на великого актера по темпераменту.
Существование актеров в кадре - вообще тема для отдельного разговора, которую без спойлеров затрагивать абсолютно бессмысленно; достаточно сказать, что все странные выходки продиктованы интуитивно понятной логикой. Вместе с тем некоторые персонажи напоминают ботов в видеоиграх - с такой отчетливой периодичностью повторяется их мимика и действия во время диалогов, когда молчащему положено что-то делать. С полагающейся на титрах музыкой Линч обходится тоже не без остроумия - каждый сеанс этого магического цирка венчает концерт в знакомом (и знаковом) баре Bang Bang. Например, постояльцев развлекает группа Stereophonicks. И правда, какой праздник без вечернего концерта.
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Британский сериал «Бродчерч» ёмко описывает локализованное название: «Убийство на пляже». В тихом английском городе Бродчерч находят тело 11-летнего мальчика - и начинается расследование (его ведут Дэвид Теннант и Оливия Коулмэн). Никакой мистики в сериале BBC нет, но есть не менее важная для «Твин Пикса» тема небольшого сообщества, чьи скелеты лезут из шкафов после преступления. Телеканал FOX оперативно сделал вольный ремейк под именем «Грейспойнт» с тем же Теннантом в главной роли.
Шоураннер True detective Ник Пиццолатто также не получает сигналов из неизведанного, но, как и Линч, интересуется топосами американской культуры. В прекрасном первом сезоне он поместил детективную историю в Луизиану и раскрасил в цвета южной готики: говорящий философскими цитатами социопат Раст Коул в исполнении Макконахи (на которого похож злой двойник Дейла Купера из новых серий), ритуальные убийства и антураж интригуют не меньше, чем загадочные происшествия в Твин Пиксе. Во втором, гораздо менее удачном сезоне Пиццолатто обратился к калифорнийскому мороку - снова ритуальные маски, многозначительные сны и магия Голливуда. В любимом баре детектива Велкоро (Колин Фаррелл) можно признать линчевский Bang Bang - освещение, планировка, невеселые песни, а также сны. Третий сезон ближе уже к третьему сезону «Твин Пикса»: в нем пожилой детектив оказывается в темном вигваме собственной памяти. Рецензия на второй сезон Сериал доступен на Амедиатеке
«Фортитьюд»
Скандинавский нуар, снятый в Великобритании, как и положено, начинается со смерти - в небольшом арктическом городке Фортитьюд убивают британского профессора (Кристофер Экклстон), на этом мрачные события не заканчиваются. Из Лондона пребывает детектив-педант Мортон (Стенли Туччи), который постарается выяснить, что же произошло. В деле замешаны туша мамонта, предположительно ритуальное убийство картофеличисткой и другие странные дела. Люди с мутным прошлым начинают нервничать, а кровь литься рекой. Напряженный и холодный первый сезон довольно эффектно (пусть и не слишком гладко) сводит концы с концами, второй уже превращается совсем в вампуку - в дело идут шаманы, разговоры о злых духах и не немотивированное насилие. Несмотря на слабеющую с каждым эпизодом драматургию второго сезона, трудно обвинить его в отсутствии эффектных ходов. Сериал доступен на Амедиатеке
Вольная экранизация «Арчи» - добродушного комикса про школьника Арчи Эндрюса, его друзей и их проблемы, продолжающего выходить с начала 1940-х. В версии телеканала the CW история Арчи сделана под большим влиянием «Твин Пикса»: история про последний год в школе с полагающимися подростковыми проблемами сделана мрачнее, ярче и ироничнее, чем принято в таких случаях. Впрочем, злоупотребления рапидом, подростковым пафосом и картоном, свойственным комикс-сериалам CW, «Ривердейл» тоже не избежал.
Неочевидный духовный наследник «Твин Пикса» - супергеройский сериал Ноа Хоули («Фарго»), который не спешит объяснять многочисленные фокусы (впрочем, ближе к концу сезона всё встает на свои места). Пациент психлечебницы Дэвид Хеллер (Дэн Стивенс) узнает, что он супергерой, но ему еще предстоит победитель (буквально) внутренний демонов. На дворе царит странный микс 60-х и современности, в одном из эпизодов также содержится поклон Гаю Мэддину, а банальное зло принимает не самый очевидный облик. Читать рецензию