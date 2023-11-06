«Троцкий»: Этот поезд в огне

Троцкого называли демоном, архитектором, иконой революции. Грезивший о социальном переустройстве мира, он был центральной фигурой мировой политики первой половины ХХ века, а во второй – его личность долгое время оставалась под запретом, была табуирована. 100-летие Октябрьской революции подтолкнуло Первый канал и кинокомпанию «Среда» вытащить на поверхность историю Троцкого и осветить его фигуру со всеми противоречиями. В роли паровоза русской революции в сериале «Троцкий» выступил Константин Хабенский. В очередную годовщину революции телеканал дает повторный эфир этому проекту.
Фильм начинается почти с перфоманса – черный с красными флагами агитационный бронепоезд Троцкого во время Гражданской войны приезжает в армейскую часть. Троцкий (Константин Хабенский
), весь обтянутый кожаной одеждой, выступает перед полком и убеждает дезертиров вернуться на войну, подкрепляя свои жаркие речи расстрелом каждого десятого солдата.
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Сериал «Троцкий»
Уже в следующем кадре — Мексика 1940 года, где постаревший Лев Троцкий соглашается дать интервью идейному противнику, сталинисту Фрэнку Джексону (Максим Матвеев
). Сначала неохотно пытаясь убедить собеседника в заблуждениях, но затем все более откровенно рассказывая о переломных эпизодах своей биографии, словно проживая их заново. Он воскрешает в памяти встречи с людьми, которые повлияли на него, сделали его тем, кто он есть. Так – шаг за шагом – открывается портрет, а точнее портреты Троцкого.
Разумеется, мы смотрим на прошлое глазами главного героя, который, с одной стороны, приукрашивает свои заслуги и победы и принижает противников. С другой – довольно откровенно рассказывает о тех ситуациях, в которых действовал беспощадно. Сценарист картины Олег Маловичко
(«Метод
», «Притяжение
») сознательно пошел на этот шаг, дав своему Троцкому право совершить нечто вроде исповеди. В основу сценария была положена автобиографическая книга Льва Троцкого «Моя жизнь» и многочисленные воспоминания современников.
Вот 1898 год, Одесса, первое заключение. «Политический жидок» Бронштейн со взглядом волчонка заводит на бунт сокамерников, требуя прекратить избивать заключенных. Арестанты требуют позвать старшего тюремщика Николая Троцкого (Сергей Гармаш
), и тот является и приглашает зачинщика на шахматную партию. «Русский народ освобождать нельзя, иначе в глубине души его поднимется такой мрак, который проглотит весь мир, и первыми – его освободителей
», – толкует он. – «Русским народом можно только управлять, для его же собственного блага. А в основе любого порядка лежит страх
».
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Невозможно вершить судьбы людей, оставаясь для них человеком, – этот первый урок мироустройства будет усвоен не сразу. Сперва Бронштейн пообещает надзирателю разделаться с его режимом, потом отправится в ссылку, откуда через четыре года сбежит, одарив себя навечно фамилией своего первого врага – Троцкий. Почему он сделал это, доподлинно не известно, но Маловичко с соавторами предлагают авторскую трактовку события, в которой охотник надевает на себя шкуру убитого зверя, чтобы постоянно напоминать себе, с чем он борется. Со временем шкура прирастает, Троцкий приходит к тому, что миром правит страх и сила.
Второй урок преподает теперь уже Льву Троцкому Зигмунд Фрейд (Игорь Черневич
). По сюжету молодой революционер с новой знакомой Натальей Седовой (Ольга Сутулова
), его будущей женой и главной женщиной в жизни, приезжает в Вену на лекцию модного психоаналитика, который убеждает, что все наши действия – лишь проявления скрытой сексуальности. Троцкий изящно вступает в спор, но под конец уносит в голове оценку профессора: «Не страх управляет миром, а любовь. Хотите изменить мир – заставьте массы вас хотеть
».
И он действительно заставляет. «Я не борюсь с Богом, я замещаю его
», – говорит он. В черной-черной кожаной куртке, в сопровождении черной-черной «кожаной сотни» – отряда латышских стрелков – на черном-черном паровозе он разъезжает по частям воссозданной им Красной Армии, восстанавливая дисциплину, внушая страх и любовь одновременно. Бронепоезд Троцкого – важный инструмент пропаганды, которой тот предавал огромное значение. В картине этот инфернальный поезд с черным дымом символизирует и самого Троцкого, демона революции, одним видом вызывающего религиозный ужас и трепет.
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Действие картины будет перепрыгивать из Мексики 1940-го, где Троцкий продолжает обвинять Сталина в предательстве идеалов, в Париж 1902-го, Брюссель 1903-го, Петербург 1905-го и 1917-го, во времена Гражданской войны, времена философского парохода и далее, высвечивая всех персонажей истории, которые повлияли на Троцкого. Это и Ленин (Евгений Стычкин
) с хитрым прищуром, еще один идеалист, мечтающий изменить мир, и акула капитализма Парвус (Михаил Пореченков
), наживающийся на всем, в том числе и революции, и Плеханов (Дмитрий Воробьев
), предпочитающий руководить революционной деятельностью, попивая кофе в Париже. В 1903-ем же впервые появляется и молодой Коба (Орхан Абулов
), с первой встречи затаивший обиду на то, что старший товарищ его проигнорировал. Далее Каменев, Дзержинский и уже совсем другой Сталин, тот, который станет идеологическим противником.
И все же это не политический фильм, не попытка объяснить истоки русской революции и ее последствия. Это фильм о человеке, который всегда находил оправдания своим действиям величием ослепляющей его идеи. Троцкий здесь – глобальная историческая фигура, очень противоречивая. Это фанатик, старающийся создать рай на земле и побороть мировую несправедливость при помощи силы, не осознавая, что сила эта превращается из метода в цель, а прекрасная идея погружает мир в хаос. В то же время, это один из последних людей, верящих в то, что человек может подняться выше богов. Помогают принять Троцкого как человека и три женских персонажа фильма – Наталья Седова, Лариса Рейснер (Анастасия Меськова
) и Фрида Кало (Виктория Полторак
). Женщины очень важны, и они придают оптике романтические нотки. Раз его любили женщины – такие женщины – значит, было, за что.
Константин Хабенский великолепен в роли не одного, а сразу нескольких Троцких: трогателен в образе молодого кучерявого максималиста, убедителен в гриме постаревшего изгнанника в мешковатом светло-сером костюме и навевающего страх дьявола в черной коже, мостящего трупами дорогу в светлое будущее. Его Троцкий вызывает целый комплекс эмоций, включая и сочувствие, даже симпатию. Вообще, удивительно эмоциональная, честная и технически качественная получилась у Александра Котта
, Константина Статсткого
и продюсеров картины, с интересными ракурсами, отличной графикой, запоминающейся работой художников, которые гримом, красками, деталями и костюмами помогли раскрыть психологию многочисленных героев сериала.
В итоге с «Троцким»
хочется взаимодействовать, разговаривать, вступать в полемику. А главная ценность фильма заключается в том, что он способствует выходу отечественной истории из морозильной камеры. Привычка к закостенелым формулам, лозунгам, сложившимся в головах мифам, в условиях полной исторической амнезии, закрытых архивов не способствует ничему хорошему. А прошлое нельзя забывать, иначе оно возвращается.
Смотрите сериал «Троцкий» на Первом с 6 ноября в 23:00
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