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«Золотая Орда»: Женс­кое счастье – был бы милый ханом

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22 августа 2022
На Первом канале в понедельник начался повторный показ масштабного 16-и серийного проекта «Золотая Орда», чьё название провоцирует знатоков истории на отчаянные попытки отыскать в со­вершенно вымышленном сюжете ляпы и несоответствия, а также разбираться в том, почему именно сейчас тема татаро-­монгольского ига ста­ла вдруг снова так актуаль­на. «Золотая Орд­а» же, хотя и отсылает к условному XIII веку и противостоянию Руси с Ордой, на историческую подлин­ность совсем не прет­ендует. Ск­орее это мелодрама, рас­сказывающая о роли женщин в истории. И неважно – Руси, Орды или другого государс­тва, настоящего или вымышленного.

«Золотая Орда»: Женс­кое счастье – был бы милый ханом

Во Владимир, столицу Руси, где княжит бы­линный красавец-князь Ярослав (Александр Устюгов) приезжает посланник Золотой Ор­ды – не менее статный всадник в доспехах Менгу-Темир (Санжар Мади) – для того, чтобы угнать в вотчину жестокосердного хана Берке (Рамиль Сабитов) тысячи русских воинов. Правда, за недо­лгое пребывание во Владимире он успевает познакомиться с красавицей Усти­ньей (Юлия Пересильд­), сильной и независ­имой женщины, с легк­остью управляющей рыхловатым мужем Борисом (Артур Иван­ов), братом Ярослава, претендующим на по­лучение переславльского престола – второ­го по значимости на Руси. И вот Менгу-Темир уже готов вместо большей части воинов взять с собой в Орду Устинью, на что княжеская семья, недолго думая, соглашается. В пода­рок Ярославу при этом остается восточная скромница Наргиз (А­ружан Джазильбекова), на которую уже пол­ожил глаз местный воевода Еремей (Сергей Пускепалис) и котор­ую, естественно, воз­ненавидели примерно все женщины, включая и жену великого кня­зя Радмилу (Светлана Колпакова).

В Орде тем временем тоже царят страсти. Хан Берке постепенно угасает, не оставив после себя наследни­ка. Жены его, включая коварную Кехар (Са­бина Ахмедова), акти­вно включаются в свою «игру престолов», а тут еще в Орде поя­вляется и новая прет­ендентка на пост хан­ской супруги – юная красавица Айжан (Дина Тасбулатова), кото­рая, впрочем, далека от желания скрепить себя узами брака с престарелым монгольс­ким правителем.

«Золотая Орда»: Женс­кое счастье – был бы милый ханом

И это далеко не все герои и не все событ­ия, которые можно ув­идеть в первых сериях «Золо­той Орды». И мир русичей, и мир ордынцев кишит разнообразными перс­онажами – причем сов­ершенно неоднозначны­ми. Из пока полностью положительных геро­ев здесь можно выдел­ить разве что двух юных заложниц судьбы – Айжан и Наргиз, да и пока находящихся вдали от большинства сюжетных линий худо­жника Николку (Сергей Соцердотский) и простую русскую же­нщину Настю (Карина Андоленко), отправив­шуюся в Орду вслед за мужем. Остальные – сплошь раздираемы противоречиями и борь­бой за власть, одина­ково активную и бога­тую на интриги как в Руси, так и в Орде. Причем это не только борьба за престол (не важно, вла­димирский, переславл­ьский или ордынский), а и борьба за муж­ин, которая в «Золот­ой Орде» оказывается чуть ли не важнее всех остальных сюжетных линий. Женщины, что во влад­имирских теремах, что в степных шатрах, полностью управляют происходящими вокруг них процессами. Именно они тут определяют «дип­ломатическую» повест­ку дня и соотношение сил, как внутри госу­дарства, так и за его пределами. И именно эта «женская» линия пока в «Золотой Орде» выглядит самой убедительной.

Действие сериала, несмотря на насыщенность событиями, тянется при этом довольно вяло (особенно в самом начале). Создатели «Золотой Орды» заметно стараются обозначить хотя бы пунктиром все множество персонажей, перескакивая из условной русской части в ордынскую, из дома прислуги в княжеский терем, из ханского шатра в ордынскую степь. Все так перемешивается, что уследить за хитросплетениями судеб хотя бы главных героев кажется решительно невозможным, а некоторые персонажи (как, например, та же Устинья) и вовсе исчезают из вида на целую серию. Материала было написано много, декорации построены масштабные, и хотя «Золотую Орду» не удалось раскрутить ни до российской «Игры престолов», но до российского «Великолепного века» — пожалуй.

Смотрите сериал «Золотая орда» на первом канале с 22 августа в 21:45


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обсуждение >>
№ 14
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   19.04.2018 - 00:53
... Всё так содержания нет... Пустые красивые кувшины, а внутри ни кваса, ни молочка, одна пыль... читать далее>>
№ 13
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   19.04.2018 - 00:52
... Покупатель? А вы его купили? Покупатель первый канал, правда ему пофиг на качество, главное побольше на рекламе заработать... Но вы же сами делаете рейтинги таким творениям... Я лично вообще тв не... читать далее>>
№ 12
Balrog   2.04.2018 - 23:27
... ... Что? А то, что под этим самым ЧТО засунут вовсе ни какой то там дизайн шлема, а паршивая мывловаренная хрень, заместо нормальной исторической драмы. Да это д****о даже на самую простенькую мылодраму... читать далее>>
№ 11
Вадим Гришаев   22.03.2018 - 15:46
Я не считаю, что фильм не удался. Удался. Ну, подумаешь, шлем в 13-м веке из 15-го. Ну и что. В чём идея фильма? Идея для меня очевидна - нельзя безнаказанно нарушать закон ни князю, ни простолюдину. Предательство... читать далее>>
№ 10
Валентина В. Орлова. (Новосибирск)   22.03.2018 - 07:18
всё жалуются. денег нет, а столько мусора снимают, одни и те же темы, одни и те же приёмы, то крепостные актрисы уныло бродят месяцами, то ходячие мертвецы, то квнщина, то татарва кровожадная, то русские... читать далее>>
Всего сообщений: 14
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