На Первом канале в понедельник начался повторный показ масштабного 16-и серийного проекта «Золотая Орда», чьё название провоцирует знатоков истории на отчаянные попытки отыскать в совершенно вымышленном сюжете ляпы и несоответствия, а также разбираться в том, почему именно сейчас тема татаро-монгольского ига стала вдруг снова так актуальна. «Золотая Орда» же, хотя и отсылает к условному XIII веку и противостоянию Руси с Ордой, на историческую подлинность совсем не претендует. Скорее это мелодрама, рассказывающая о роли женщин в истории. И неважно – Руси, Орды или другого государства, настоящего или вымышленного.
Во Владимир, столицу Руси, где княжит былинный красавец-князь Ярослав (Александр Устюгов
) приезжает посланник Золотой Орды – не менее статный всадник в доспехах Менгу-Темир (Санжар Мади
) – для того, чтобы угнать в вотчину жестокосердного хана Берке (Рамиль Сабитов
) тысячи русских воинов. Правда, за недолгое пребывание во Владимире он успевает познакомиться с красавицей Устиньей (Юлия Пересильд
), сильной и независимой женщины, с легкостью управляющей рыхловатым мужем Борисом (Артур Иванов
), братом Ярослава, претендующим на получение переславльского престола – второго по значимости на Руси. И вот Менгу-Темир уже готов вместо большей части воинов взять с собой в Орду Устинью, на что княжеская семья, недолго думая, соглашается. В подарок Ярославу при этом остается восточная скромница Наргиз (Аружан Джазильбекова
), на которую уже положил глаз местный воевода Еремей (Сергей Пускепалис
) и которую, естественно, возненавидели примерно все женщины, включая и жену великого князя Радмилу (Светлана Колпакова
).
В Орде тем временем тоже царят страсти. Хан Берке постепенно угасает, не оставив после себя наследника. Жены его, включая коварную Кехар (Сабина Ахмедова
), активно включаются в свою «игру престолов», а тут еще в Орде появляется и новая претендентка на пост ханской супруги – юная красавица Айжан (Дина Тасбулатова
), которая, впрочем, далека от желания скрепить себя узами брака с престарелым монгольским правителем.
И это далеко не все герои и не все события, которые можно увидеть в первых сериях «Золотой Орды». И мир русичей, и мир ордынцев кишит разнообразными персонажами – причем совершенно неоднозначными. Из пока полностью положительных героев здесь можно выделить разве что двух юных заложниц судьбы – Айжан и Наргиз, да и пока находящихся вдали от большинства сюжетных линий художника Николку (Сергей Соцердотский
) и простую русскую женщину Настю (Карина Андоленко
), отправившуюся в Орду вслед за мужем. Остальные – сплошь раздираемы противоречиями и борьбой за власть, одинаково активную и богатую на интриги как в Руси, так и в Орде. Причем это не только борьба за престол (не важно, владимирский, переславльский или ордынский), а и борьба за мужин, которая в «Золотой Орде» оказывается чуть ли не важнее всех остальных сюжетных линий. Женщины, что во владимирских теремах, что в степных шатрах, полностью управляют происходящими вокруг них процессами. Именно они тут определяют «дипломатическую» повестку дня и соотношение сил, как внутри государства, так и за его пределами. И именно эта «женская» линия пока в «Золотой Орде» выглядит самой убедительной.
Действие сериала, несмотря на насыщенность событиями, тянется при этом довольно вяло (особенно в самом начале). Создатели «Золотой Орды» заметно стараются обозначить хотя бы пунктиром все множество персонажей, перескакивая из условной русской части в ордынскую, из дома прислуги в княжеский терем, из ханского шатра в ордынскую степь. Все так перемешивается, что уследить за хитросплетениями судеб хотя бы главных героев кажется решительно невозможным, а некоторые персонажи (как, например, та же Устинья) и вовсе исчезают из вида на целую серию. Материала было написано много, декорации построены масштабные, и хотя «Золотую Орду» не удалось раскрутить ни до российской «Игры престолов», но до российского «Великолепного века» — пожалуй.
Смотрите сериал «Золотая орда» на первом канале с 22 августа в 21:45
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