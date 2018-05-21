«Восток-Запад 2»: Стриптиз, киднеппинг и другие неприятности

В эфире телеканале «Домашний» - продолжение первого российско-турецкого сериала «Восток-Запад». Жаль, но пока никто не живет долго и счастливо.
Галопом по сюжетам
Казалось, все уже решилось: Татьяна Мельникова (Евгения Лоза
) сделала выбор, и теперь рядом с ней и любимый Кемаль (Аднан Коч
), и такой желанный ребенок. Но тест ДНК, сделанный Игорем Мельниковым (Яков Кучеревский
), показывает, что отцом мальчика является именно он. Тот самый муж, с которым за десять лет брака героиня отчаялась завести детей.
У Игоря теперь новая любовь, его избранница беременна, и интерес к сыну, который мирно и благополучно проживает в Турции с матерью и ее любимым, понемногу тает. Однако случается трагедия: замершая беременность подруги приводит Игоря к мысли, что нужно сделать все, не потерять связь с уже существующим ребенком. Вернуть хотя бы на время каникул.
Тем временем Кемаль, узнав о том, что не он отец мальчика, пытается по-другому закрепить за собой право воспитывать ребенка и настаивает на его обрезании. Татьяна не считает это правильным: ей хочется, чтобы Осман-Александр потом, когда подрастет, смог сам решить, какая религия станет для него родной.
Мы с тобой одной крови. Или нет?
Второй сезон сериала «Восток-Запад» базируется не столько на романтических отношениях, которые были важны в первом сезоне, сколько на бытовых противоречиях, связанных с тем, что его герои - люди, воспитанные в разных культурах. Они то ищут дорогу друг к другу, то расходятся в разные стороны, идут против традиций. Каждый считает, что чем-то поступился, пошел на компромисс, принес себя в жертву.
Параллельной важной линией становится история про двух девушек, приехавших из России в Турцию работать аниматорами. У них отбирают паспорта и отправляют работать в стрип-бар, пока родители в России тщетно пытаются найти хотя бы каких-нибудь друзей на турецкой территории, способных узнать что-то о судьбе наивных искательниц приключений. Татьяну тоже вовлекают в этот ужас.
Еще одна героиня - бывшая жена Кемаля – Айлин (Шенай Ба
) – тоже не очень счастлива в браке. Все запутывается, так что самым спокойным сюжетом в сериале становятся милые перебранки родителей Татьяны, которые решили снова пожениться, а теперь ругаются из-за висящего в комнате ковра на стене. Это тихая битва. Бой с тенью, поскольку папа Татьяны на провокации реагирует покорно, как Лесничий в сказке о Золушке.
Жара, жара, кругом жара
Трудно предположить, как будет развиваться сюжет в дальнейшем. Исполнительница главной женской роли Евгения Лоза в интервью нашему сайту сказала, что «жанр сериала изменился». По ее словам мелодрама приобрела детективные краски, а в истории появилось больше экшена и новых персонажей. Но по итогам первой недели трудно судить, насколько Евгения права. Сейчас же видно, что турецкий «бархатный сезон», во время которого снимали продолжение сериала, по накалу страстей оказывается даже жарче начала, снимавшегося в самые беспощадные горячие месяцы лета.
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