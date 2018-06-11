«Охотники на троллей». Третий сезон: Антон тут рядом

Прощаемся с фантастическим (во всех смыслах) мультсериалом Гильермо Дель Торо и Антоном Ельчиным
Под конец мая Netflix выкатил последние тринадцать серий «Охотников на троллей» - самого недооцененного и самого лампового проекта стримингового сервиса, крайне вольной экранизации одноименной книги Гильермо Дель Торо и Дэниэла Клауса. В течение пятидесяти двух серий Дель Торо, выступивший продюсером в недрах Trollhunters, как и в большинстве своих проектов, воспевал детство и удивительные фантазии ему свойственные, а также описывал подступы к взрослой жизни.
Читайте также: «Охотники на троллей». Второй сезон
Настоящий финал «Охотников» - несколько минут после грандиозного сражения, растянутого аж на две серии, - это галерея печальных взглядов, объятий, отрывистых реплик и, конечно, прощаний. Так кончается большинство фэнтэзи-саг и историй взросления: зашифрованный в череде веселых приключений обряд инициации кончается разделением неразделимого - виртуозной и сработавшейся команды или героя и столь приятного ему магического мира. Это «надо» - первое в череде разочарований, которые прокрадывались в цветастую жизнь Джима Лейка-младшего и его окружения под прикрытием схватки со злыми троллями ради спасения добрых. И, конечно, людей из славного провинциального городка Аркадия, что затерялся где-то в Лос-Анджелесе.
Аркадия - город-побратим сотен городишек
из американской провинции, где всегда с детьми происходит что-то интересное: достаточно открыть Кинга
или включить Спилберга
с его последователями. Дель Торо и братья сценаристы Кевин и Дэг Хейманы
обильно раскидывали референсы по ходу этих трех сезонов - и на самые мрачные и напряженные эпизоды последних серий подкопили коллекцию хоррор-цитат: в диапазоне от «Изгоняющего дьявола
» и «Полтергейста
» до «Паранормального явления
». Но прекрасные фавориты и детские воспоминания Дель Торо и его команды - не единственное и не главное достоинство «Охотников»: мало ли кому нравится классика хоррора, Стивен Кинг и видеоигры (их эстетикой, кажется, немало вдохновлялись аниматоры).
Читайте также: 10 лучших хорроров студии Blumhouse
По итогам трех сезонов Trollhunters сложился в трилогию о взрослении, где первый сезон отошел принятию себя (Джим, Клэр и Тоби получают магические артефакты), второй - друзей (Джим смиряется, что рыцарь-одиночка - устаревший социальный конструкт), третий - родителей. В два уморительных эпизода Хейманы, работавшие над остроумным мультфильмов про родительство «Монстры на каникулах», демонстрируют, это непростой и требующий взаимности процесс: дети обнаруживают в себе сталь и ответственность, взрослые - готовность дурачиться и переживать в неопределенности, приняв решение отпрысков. Чистая утопия, как и вся сюжетная конструкция «Охотников на троллей», где без нажима демонстрируется готовность принимать других во всех проявлениях. Если что и бросает тень на светлое устремление Trollhunters оправдывать и находить скрытые механизмы даже в записных, казалось бы, злодеях, так это заглавные антагонисты, тролль-исполин Ганмар и злая волшебница Моргана.
Впрочем, прощание с сериалом, который логично завершился после трех сезонов (явление довольно редкое), это, в первую очередь, прощание с Антоном Ельчиным
, погибшим в результате несчастного случая летом 2016-го (первый сезон Trollhunters вышел в декабре). Его голосом два с копейками сезона говорил Джим Лейк (как уж они с Дель Торо догадались озвучить столько материала заранее - загадка), а потом эстафету практически незаметно подхватил Эмиль Хирш
. И все же самую последнюю реплику - духоподъемную и обращенную к каждому зрителю напрямую - говорит именно он, а на черном экране проступает надпись «Сериал посвящен Антону Ельчину
».
Читайте также: 10 лучших мультсериалов XXI века
Выдающийся сериал о магии детства, которое может отыскать приключение под любой корягой, «Гравити Фолз
» заканчивался в автобусе, несущем двойняшек Диппера и Мэйбл в скучный город обычной жизни. Trollhunters заканчивается непростым выбором будущего и прорывом в зрительскую реальность. Как бы виртуозно и весело Хейманы ни выписывали все приключения Джима Лейка и его колоритных приятелей из числа троллей и людей (половое созревание тут обыграно не хуже шутки про интернет-трроллинг), именно смерть Ельчина сообщала ему какое-то иное измерение. В конце концов, большинство сюжетов coming of age заканчивается разочарованиями или потерями - отголосками реальных переживаний людей, историю придумавших, чтобы передать этот опыт или разделить его с юными и не очень зрителями, которых потери еще ждут или уже постигли. Закадровая трагедия эту меру условности превращает в нечто настоящее: искусство повторяет жизнь, жизнь повторяет искусство, нарисованные на компьютере слезы порой оказываются равны настоящим.
обсуждение >>