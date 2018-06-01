Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя

Обзор сериалов >>
1 июня 2018
Родион Стоцкий и очередная ОПГ выясняют, чей все-таки Крым

«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя

После трагических событий в Струнево, описанных в сериале «Город», Родион Стоцкий (Петр Федоров) уехал работать в Крым. Три года его службы начальником милиции превратили Гурзуф чуть ли не в самое спокойное место не только на крымском побережье, но и во всей стране. Однако очередной курортный сезон – образца 1965 года – начинается неожиданно: на трассе расстреливают грузовик, в котором перевозили зарплату для работников «Артека», загадочные люди из бежевого «москвича» убивают блатных в такси, на подпольное казино совершается разбойное нападение. Стоцкий вместе с контролирующим Гурзуф криминальным авторитетом Чапаем (Александр Бухаров) понимают, что все это звенья одной цепи и пытаются найти тех, кто хочет расколоть спокойный, хоть и контролируемый не только и не столько милицией, сколько преступными группировками, Крым.

Появляются вокруг Стоцкого и люди из той прошлой, струневской, жизни – предприимчивый Яшка-цыган (Вячеслав Чепурченко) и образцовый советский милиционер-подкаблучник Тарас Зайцев (Евгений Антропов). На личном фронте у мрачного следователя тоже не все гладко. Ни к чему не обязывающие отношения с вожатой «Артека» Алиной (Мария Смольникова) осложняются приездом ее лучшей подруги Регины (Дарья Урсуляк), некогда бывшей «лучшей актрисы Советского Союза». У Регины и ее мужа Аркадия (Павел Чинарев), тоже выдающегося артиста, есть на крымском побережье своя личная цель.

«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя

Вышедший год назад в эфир Первого канала сериал «Город», снятый еще в 2015 году, существенно выделялся из череды телевизионных детективов – и эстетикой, отсылающей к лучшим советским образцам этого жанра, и проблематикой, удивительно актуальной и даже в каком-то смысле провокационной для показа в эфире главного российского телеканала. «Город» долго вводил в курс дел Струнево – с виду спокойного города на 101-м километре, но, понятно, контролируемого бандитами, чтобы в последних сериях продемонстрировать почти настоящее восстание с извечным русским вопросом о том, кто же все-таки здесь власть.

В «Гурзуфе» вопрос власти стоит несколько под другим углом – передела собственности. Передела преступного, хамского, варварского – причем в обстоятельствах, когда условный народ, чиновники и бандиты, кажется, только пришли к спокойному властному триумвирату. И в этом переделе собственности и поиске ответа на теперь другой больной вопрос о том, чей же все-таки Крым, страдают, естественно, невинные люди.

«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя

Несмотря на то, что «Гурзуф» является своего рода продолжением «Города», смотреть его можно в качестве отдельного, полноценного произведения. Режиссеру и сценаристу сериала Дмитрию Константинову вновь удается, введя в первых сериях множество разноплановых героев, довести линию каждого из них до логического финала. Конечно, «Гурзуф» в первую очередь очень крепкий, напряженный детектив. Жанровая составляющая держит на протяжении каждой серии. Отличный актерский состав – во главе не только с мрачным, почти безэмоциональным Петром Федоровым, но и драматичным Александром Бухаровым, ответственным за нового персонажа Чапая, – в очередной раз заставляет сравнивать сериалы Константинова с легендарным «Местом встречи изменить нельзя». Плюсом становится и эффектное музыкальное сопровождение, и качественная работа оператора Дмитрия Яшонкова.

Да, «Гурзуф» не имеет такого мощного финального аккорда, как «Город». В этом смысле он получился более лирическим, может быть, даже личным. Но в этой истории судьба каждого человека оказывается гораздо важнее для общей идеи, нежели актуальная тема противостояния и борьбы за власть. Пусть и в отдельно взятом населенном пункте.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
ДетективМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Евгений АнтроповАлександр БухаровДмитрий КонстантиновМария СмольниковаДарья УрсулякПётр ФёдоровВячеслав ЧепурченкоПавел ЧинарёвДмитрий Яшонков
фильмы
ГородГурзуфМесто встречи изменить нельзя

фотографии >>
«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя фотографии
«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя фотографии
«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя фотографии
«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мати Палм
29 мая ушёл из жизни оперный певец Мати Палм.
Юрий Рашкин
28 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Рашкин.
Алексей Зайцев
26 мая скончался актёр Алексей Зайцев.

День рождения >>

Сергей Журавель
Николай Засеев-Руденко
Игорь Копылов
Ольга Кузнецова
Иван Паршин
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Эугения Шулгайте
Алёна Яковлева
Пауэрс Бут
Адам Гарсия
Владислав Грабовский
Мэрилин Монро
Роберт Пауэлл
Дорота Сталиньская
Морган Фриман
все родившиеся 1 июня >>

Афиша кино >>

Невидимый гость
криминальный фильм, триллер
Испания, 2016
Красный воробей
триллер, шпионский фильм, экранизация
США, 2018
Родственнички
комедия
Франция, 2018
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Истории призраков
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Как разговаривать с девушками на вечеринках
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Великобритания, США, 2017
Моя жизнь
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Псы под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«22 мили»
Ролики фильмов

«22 мили»

Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но они решают задачи, когда старые методы уже не работают.