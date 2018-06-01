«Гурзуф»: Тему встречи изменить нельзя

Родион Стоцкий и очередная ОПГ выясняют, чей все-таки Крым
После трагических событий в Струнево, описанных в сериале «Город
», Родион Стоцкий (Петр Федоров
) уехал работать в Крым. Три года его службы начальником милиции превратили Гурзуф чуть ли не в самое спокойное место не только на крымском побережье, но и во всей стране. Однако очередной курортный сезон – образца 1965 года – начинается неожиданно: на трассе расстреливают грузовик, в котором перевозили зарплату для работников «Артека», загадочные люди из бежевого «москвича» убивают блатных в такси, на подпольное казино совершается разбойное нападение. Стоцкий вместе с контролирующим Гурзуф криминальным авторитетом Чапаем (Александр Бухаров
) понимают, что все это звенья одной цепи и пытаются найти тех, кто хочет расколоть спокойный, хоть и контролируемый не только и не столько милицией, сколько преступными группировками, Крым.
Появляются вокруг Стоцкого и люди из той прошлой, струневской, жизни – предприимчивый Яшка-цыган (Вячеслав Чепурченко
) и образцовый советский милиционер-подкаблучник Тарас Зайцев (Евгений Антропов
). На личном фронте у мрачного следователя тоже не все гладко. Ни к чему не обязывающие отношения с вожатой «Артека» Алиной (Мария Смольникова
) осложняются приездом ее лучшей подруги Регины (Дарья Урсуляк
), некогда бывшей «лучшей актрисы Советского Союза». У Регины и ее мужа Аркадия (Павел Чинарев
), тоже выдающегося артиста, есть на крымском побережье своя личная цель.
Вышедший год назад в эфир Первого канала сериал «Город», снятый еще в 2015 году, существенно выделялся из череды телевизионных детективов – и эстетикой, отсылающей к лучшим советским образцам этого жанра, и проблематикой, удивительно актуальной и даже в каком-то смысле провокационной для показа в эфире главного российского телеканала. «Город» долго вводил в курс дел Струнево – с виду спокойного города на 101-м километре, но, понятно, контролируемого бандитами, чтобы в последних сериях продемонстрировать почти настоящее восстание с извечным русским вопросом о том, кто же все-таки здесь власть.
В «Гурзуфе
» вопрос власти стоит несколько под другим углом – передела собственности. Передела преступного, хамского, варварского – причем в обстоятельствах, когда условный народ, чиновники и бандиты, кажется, только пришли к спокойному властному триумвирату. И в этом переделе собственности и поиске ответа на теперь другой больной вопрос о том, чей же все-таки Крым, страдают, естественно, невинные люди.
Несмотря на то, что «Гурзуф» является своего рода продолжением «Города», смотреть его можно в качестве отдельного, полноценного произведения. Режиссеру и сценаристу сериала Дмитрию Константинову
вновь удается, введя в первых сериях множество разноплановых героев, довести линию каждого из них до логического финала. Конечно, «Гурзуф» в первую очередь очень крепкий, напряженный детектив. Жанровая составляющая держит на протяжении каждой серии. Отличный актерский состав – во главе не только с мрачным, почти безэмоциональным Петром Федоровым, но и драматичным Александром Бухаровым, ответственным за нового персонажа Чапая, – в очередной раз заставляет сравнивать сериалы Константинова с легендарным «Местом встречи изменить нельзя
». Плюсом становится и эффектное музыкальное сопровождение, и качественная работа оператора Дмитрия Яшонкова
.
Да, «Гурзуф» не имеет такого мощного финального аккорда, как «Город». В этом смысле он получился более лирическим, может быть, даже личным. Но в этой истории судьба каждого человека оказывается гораздо важнее для общей идеи, нежели актуальная тема противостояния и борьбы за власть. Пусть и в отдельно взятом населенном пункте.
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