Что нужно знать про «Больницу Никербокер»

18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени.
В Нью-Йорке до середины семидесятых годов двадцатого века действительно существовала больница Никербокер - правда, название это она носила только в 1910-20-е годы. Место было примечательное: во-первых, она появилась как пункт помощи раненым на фронтах Гражданской войны. Во-вторых, размещалась в Гарлеме - да, не самом благополучном районе. Ну, и обслуживала, в основном, алкоголиков с белой горячкой, жертв уличных потасовок и - в первую очередь - беременных жительниц окрестных кварталов. Да, здание до сих пор стоит, хотя сам госпиталь закрылся еще в середине семидесятых.
«Больницу» сочинили сценаристы Джек Эмиел
и Майкл Беглер
. Оба до этого работали только над ситкомами и романтическими комедиями. Как сами они признавались, сценарий сериала про врачей начала прошлого века они написали только для того, чтобы порвать со своим комедийным прошлым и «просто сделать что-то, чего никто до нас не делал».
Режиссер «Больницы» - Стивен Содерберг
, автор «Секса, ложи и видео
», «Друзей Оушена
» и многих других лент. Это был его первый опыт работы на ТВ и один из первых случаев, когда режиссерское кресло в сериале заняла фигура такого масштаба. Поначалу он только предлагал Эмиелу и Беглеру услуги в качестве продюсера, но проект Содерберга настолько увлек, что он погрузился в него на несколько лет.
Содерберг не только получил полный карт-бланш от продюсеров и авторов сценария «Больницы». Он сам выступил в качестве оператора - правда, под псевдонимом Питер Эндрюс. После съемок первого сезона он признался, что работа в качестве оператора во многом была залогом успеха сериала: она позволила ему находиться в непосредственной близости от актеров и создавать на площадке интимную, камерную атмосферу. Ассистент Содерберга Патрик О’Брайен
шутил, что такое решение режиссера объясняется просто: ни один оператор бы не согласился снимать насколько сложные сцены.
Авторы «Больницы» остались вполне довольны работой Содерберга в первом сезоне и пригласили режиссера снимать продолжение эпопеи. Главное, чего он добился - совмещение сериальных темпов производства и тонкости выделки. Все участники съемочного процесса отмечали придирчивость Содерберга и внимание к деталям, детальную разработку каждого кадра. При этом работали вполне ударными темпами: одну серию снимали в среднем за неделю, что гораздо быстрее, чем не только в полном метре, но и в сериальном производстве.
Главный герой «Больницы Никербокер» - пристрастившийся к наркотикам врач-новатор Джон Тэкери. Его играет Клайв Оуэн
: актер как-то признался, что перед съемками второго сезона всерьез подумывал о том, чтобы попробовать героин. Исключительно ради вживания в роль. Продюсеры о коварных планах актера узнали и поставили перед ним ультиматум: или система Станиславского, или роль. Пришлось выбрать последнее.
Герой Оуэна, доктор Тэкери, имеет своего прототипа - врача начала века Уильяма Холстеда, известного пристрастием к кокаину. Тот тоже был смелым и дерзким новатором: доказал, например, роль асептики во время хирургических операций, ввёл в обиход использование резиновых перчаток и смог убедить коллег в необходимости стерилизации всех инструментов. За что до сих пор мировым медицинским сообществом очень чтим. Да, несмотря на свои, так сказать, вредные привычки, он прожил вполне длинную жизнь: умер в семьдесят лет.
Другой персонаж «Больницы», Доктор Эдвардс (его играет Андре Холланд
) списан с первого в истории Америки темнокожего хирурга, Льюиса Райта. Правда, тот начал практику сильно позже, в начале ревущих двадцатых. Но работал неподалеку от реального Никербокера, в Гарлеме. Непонятно, знают ли об этом создатели сериала, но в истории кино Райт тоже оставил след: одной из первых его масштабных акций как активиста-борца за права цветных была организация пикета против «Рождения нации
» Дэвида У. Гриффита, великой ленты, в которой фигурируют (в качестве положительных героев) куклуксклановцы.
Актер Андре Холланд многим обязан этой роли: благодаря ей он получил возможность сняться в «Лунном свете
», оскаровском триумфаторе прошлого года, и номинировался на все возможные профессиональные премии.
Консультантом сериала был Стэнли Бернс
- коллекционер, владеющий самым солидным собранием фотографий, связанных с медициной 19 века. Он помог создателям «Больницы» подобрать максимально соответствующие времени медицинские приборы и создать на экране стиль эпохи: едва ли не самое привлекательное в «Больнице» - все эти щипцы, шприцы, кресла и прочие врачебные причиндалы, одновременно страшно красивые и просто страшные. Тем, кто людей в белых халатах побаивается, лучше «Никербокер» смотреть с пузырьком валерьянки под рукой.
Смотрите сериал «Больницу Никербокер
» с 18 июня
на телеканале «Че».
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