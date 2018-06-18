«Садовое кольцо»: Проблемы белых людей

Мария Миронова ищет сына и разыгрывает мелодраму «высшего класса»
Жеманная домохозяйка и благотворительница фонда, помогающего женщинам, пережившим домашнее насилие, Вера Смолина (Мария Миронова
) уже давно и довольно хорошо живет с любимым мужем Андреем (Анатолий Белый
), успешным бизнесменом, пытающимся провернуть очередную сделку, чтобы обеспечивать все семейство, постоянно требующее от него денег. Гордость Смолиных – не только роскошные апартаменты внутри Садового кольца, не идущего ни в какое сравнение с пошловатой Рублевкой, но и сын Илюша (Виктор Буй
), прилежный студент «Плешки», который вот-вот должен отправиться на стажировку в Америку.
Есть у Веры с Андреем еще пара лучших друзей – Борис и Катя (странно выглядящие вместе Максим Виторган
и Мария Голубкина
), – кажется, переживающая семейный кризис. И взбалмошная сестра, одинокая и помешанная на сексе с женатыми, в основном, мужчинами, Аня (Евгения Брик
). До поры до времени все эти персонажи спокойно существуют в комфортном столичном пространстве и ни в чем себе не отказывают, пока однажды вечером во дворе дома Смолиных на Веру не нападает с бритвой неблагополучный подросток. После каждый день приносит все новые и новые трагедии – главная из которых таинственное исчезновение Илюши, ровно накануне отъезда в Америку.
Автором идеи и продюсером «Садового кольца
» стал Валерий Тодоровский
, который несколько лет назад, сняв «Оттепель
», ввел моду не только на ретро-сериалы, но и на проекты, рассказывающие о далеких для большинства телезрителей социальных группах. Будь то разудалые киношники 1960-х из той же «Оттепели», хладнокровные дипломаты из «Оптимистов», где Тодоровский был продюсером, или погрязшие в быте романтичные космонавты из недавней «Частицы вселенной
». Теперь продюсерский взгляд Тодоровского привлекло оторванное от реальности, условное высшее общество, обитающее внутри московского Садового кольца, где за внешним комфортом, понятно, скрываются разнообразные страдания. Только вот в случае «Садового кольца» вкус и чутье Тодоровскому, кажется, изменили.
Сценарий сериала написала Анна Козлова
, автор «Краткого курса счастливой жизни
». И если там сквозь тяжеловесно-патетические, намеренно искусственные диалоги еще можно было хоть как-то пробраться, то в «Садовом кольце» они зачастую не поддаются даже хорошим актерам, которые то и дело театрально переигрывают (хотя Мария Миронова удивительно органично выглядит в роли капризной домохозяйки). Возможно, конечно, дело в молодом режиссере-дебютанте Алексее Смирнове
, который вроде бы и пытается иногда иронизировать на вечную тему «богатых», которые тоже плачут, но будто бы останавливает себя в попытках продемонстрировать умение снимать драму. Хотя «Садовое кольцо», пожалуй, меньше всего относится к этому жанру.
При всей звериной серьезности, с которой создатели ленты старательно разыгрывают эту дружеско-семейную сагу, больше она похожа на набор сценок, взятых из разных жанров: вот немного триллера, тут дадим детектива (недаром же все-таки есть линия с исчезнувшим сыном), а вот здесь включим наконец комедию, для которой пригласим артистку Ирину Розанову
. Последняя играет мать Веры Смолиной. С ее ярким появлением пластиковые герои, размещенные в довольно фальшивом пространстве, хоть как-то начинают оживать и как минимум стараются прекратить наконец игру в «дешевую мелодраму класса Б», как называет жизнь своих родных героиня Розановой.
Многие, безусловно, найдут немало общего между «Садовым кольцом» и «Большой маленькой ложью
» (хотя российский сериал снят примерно в то же самое время, просто только сейчас добрался наконец до эфира). То же успешное общество, те же проблемы – измены, кризис семейной жизни, отсутствие диалога поколений и даже домашнее насилие, которое пунктирной линией проходит в «Садовом кольце» до конца сериала. Только в «Большой маленькой лжи» эта тема в определенный момент становится ключевой. А отечественный сериал практически в самом начале выводит тезис Веры Смолиной о том, что «страданию нужен источник, и жертва насилия подсознательно притягивает того, кто будет издеваться над ней морально и физически
», отчего все дальнейшие события, происходящие с Верой, и воспринимаются лишь как несложная игра по поиску героиней этих самых источников, чтобы наконец обрести звание жертвы. Ответ же на сюжетообразующий вопрос «А был ли мальчик?», в «Садовом кольце», как теперь модно в российском кино, пока никого не волнует.
Смотрите «Садовое кольцо
» с 14 июня
на Первом канале в 23.00
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