«Sпарта»: Первому ученику приготовиться

Первый канал продолжает экспериментировать с полуночным эфиром и выдавать в поздневечерний слот давно лежавшие на полке проекты. Следом за «Садовым кольцом», вызвавшим не только зрительский интерес, но и отчаянные споры, наступила пора «Sпарты» – экспериментального сериала ответственной за «Метод» и «Мажора» компании «Среда» Александра Цекало. С традиционной для проектов этой студии детективной интригой, но довольно необычной темой и ее исполнением.
В одной из петербургских вроде бы обычных (хотя на самом деле, конечно, нет) школ происходит трагедия. Симпатичная учительница английского языка Анастасия Николаевна (Ольга Сутулова), руководящая одиннадцатым классом (одним из лучших в городе, как не устают повторять герои сериала), в разгар ничем не примечательного учебного дня выходит из окна. Насмерть. На место происшествия тут же прибывает странноватый участковый Игорь Андреевич Крюков (неожиданный Артем Ткаченко), по странному стечению обстоятельств недавно потерявший жену. Как и Анастасия Николаева, она выбросилась из окна. Психологическая травма и перенесенный инсульт умственной деятельности Крюкова пока не слишком мешает, и, после первой же встречи с прилежными учениками класса Анастасии Николаевны, следователь понимает, что речь может идти вовсе не о самоубийстве, а о смерти насильственной. К тому же, как уточняет судмедэксперт, на теле учительницы были обнаружены следы серьезной травмы – вероятно, от того, что кто-то столкнул ее с лестницы.
фото: Компания "Среда"
Сами старшеклассники тоже как на подбор. Одна девочка серьезно больна и может потерять зрение, вторая – живет с отцом-деспотом, который не разрешает ей носить короткие юбки, одному мальчику семья запрещает встречаться с любимой девушкой, так как для него уже нашли «хорошую татарскую невесту», другой – чувствует себя неудачником из-за того, что не попал в школу олимпийского резерва. Лидером же всего этого внешне благополучного класса является недавний новичок, пришедший в класс год назад, Миша Барковский (Александр Петров). Симпатичный и мужественный, разговорчивый отличник подсадил всех одноклассников на странную компьютерную игру «Sпарта», симулирующую реальность. Год назад её решили протестировать в качестве урока информатики именно на этом - «одном из лучших в городе» - одиннадцатом классе.
Компьютерная игра, которой посвящена заключительная часть каждой серии, выглядит пока самым слабым звеном этого в целом небезынтересного сериала. Слишком бросается в глаза ее не самого высокого уровня графика, отстающая от уже известных зрителям высокобюджетных кинообразцов подобного типа и реальных видеоигр. Однако, как утверждает постановщик «Sпарты» Егор Баранов, он намеренно сделал графику столь примитивной. Возможно, эта задумка будет понятна ближе к концу сериала.
фото: Компания "Среда"
Первые же серии наталкивают на аналогии с уже почти классическими скандинавскими детективами. С ложным самоубийством и жертвой, которая, кажется, случайно была выбрана на эту роль, а также тайнами, которые хранят если не все жители северного города (холодная атмосфера Санкт-Петербурга тут выглядит вполне органично), то как минимум ученики и педагогический состав с виду обычной школы. Немалая роль отведена, конечно, социальной составляющей: тут и отдельные трагедии подростковой жизни, и повальное увлечение целого поколения компьютерными играми, в вирутальные миру которых они «уходят» от реальности.
Вопросы пока вызывает лишь кастинг. Сериал снимали три года назад, когда многие молодые актеры, включая того же Александра Петрова или Олега Гааса, были еще не так известны. И все равно на одинадцатиклассников они похожи мало, но на этот шаг создатели тоже пошли намеренно: на роли старшеклассников взяли студентов театральных училищ, а не реальных школьников, так как не хотели рисковать со сложным драматическим материалом, отдавая его в руки непрофессионалов.
фото: Компания "Среда"
Впрочем, и по поводу этого материала есть после первых эпизодов некоторые опасения. Действие сериала происходит сразу в четырех временных пластах: в наше время и в компьютерной игре, которая тоже на протяжении нескольких серий вполне может считаться отдельным местом действия, за год до этого (своеобразные флэшбеки, начинающиеся с прихода в класс Миши Барковского) и 2020 год, где на первый план выходит герой Артема Ткаченко. Привести все эти нити – реальные и виртуальные – к одному яркому и в то же время логичному финалу – задача явно не из простых.
Смотрите сериал «Sпарты» с 9 июля на Первом канале в 23.40
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