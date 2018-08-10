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«Гранд»: Я спал на сеновале

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10 августа 2018
Комедия про гостиничный бизнес c Милой Сивацкой и Александром Лыковым

«Гранд»: Я спал на сеновале

Ксюша Загородная (Мила Сивацкая), студентка фейкового Алтайского университета туризма и отдыха, прилюдно опозорив приставучего ректора, не окончив учебу, уезжает в Москву. Город, в котором тебя сожрут с потрохами, девушку не пугает, честолюбия у нее не занимать и планы амбициозные – устроиться на работу в шикарный отель, желательно на должность поинтереснее. По ряду причин судьба приводит ее на порог пятизвездочного «Гранд Лиона», в котором на днях сменился владелец и не все сотрудники знают его в лицо.

Имя ему Лев Глебович Федотов (Александр Лыков), и его первое появление довольно эффектно. «Говорят, он подчиненного застрелил», - шушукаются сотрудники, и тут входит он – взгляд дикий, сапоги в гов... очень грязные, из заплечного мешка кровь капает – тарантиновский типаж. Что можно ждать от такого? Да все, что угодно: совещание управляющих в ванной комнате, чудовищные требования, которые в равной степени страшно и выполнять и отказать в исполнении: сеновал в номер, живого льва, свой личный футбольный клуб. Миллиардер, одним словом.

«Гранд»: Я спал на сеновале

Не успел приехать, как принял решение перетрясти весь персонал. «Отсобеседую каждого лично вот этими руками». Как такому угодить? Как доказать свою состоятельность и профессионализм? И вот Ксюша, героиня решительная, пробивная, гордая обладательница диплома по менеджменту гостиничного бизнеса, начинает непростой карьерный путь. Первая остановка – прачка.

Новый сериал создала компания Yellow, Black & White, а написала сценарная группа под руководством Виталия Шляппо. Отменный юмор – вот основная черта нового проекта, который, еще не начавшись, обещает стать золотой жилой для мемотворчества. Ждем картинок на тему «я спал на сеновале», как минимум.

«Гранд»: Я спал на сеновале

Аудитория проекта – любая. «Гранд» - проект цельный, устроен - традиционно: в каждой серии новая история, новые постояльцы, центральный герой на серию, при этом главные действующие лица двигают к развязке общий сюжет. Ксюша из прачки переквалифицируется в горничные, и, наверняка, это еще не конец, сценаристы пишут второй сезон – скоро будут снимать.

Молодая украинская актриса Мила Сивацкая, известная российскому зрителю по прошлогоднему фильму «Последний богатырь», признается, что во многом похожа на свою героиню Ксюшу, и сниматься ей было легко, ведь персонажей сериала писали конкретно под артистов. И Сивацкая, и другие актеры в образах сотрудников отеля от самой мелкой сошки до управляющих выглядят органично и по-хорошему дурашливо, - все-таки перед нами комедия. Как часто бывает в ситкомах, отрицательных героев здесь нет, все обаятельные, смешные, со своими проблемами и тараканами в голове.

«Гранд»: Я спал на сеновале

Главная фигура «Гранда» - Александр Лыков, то есть его герой, типаж большого начальника, который думает, что наводит порядок, а на самом деле только создает всем проблемы. А еще создатели обещают множество сюрпризов, которые до премьеры держатся в секрете. Раскроем лишь, что в одной из первых серий героем, вокруг которого будет крутиться сюжет станет Филипп Киркоров, он сыграет самого себя, и отельный сервис – горничная, сантехник, повара, носильщики - станут для него настоящим испытанием на прочность.

В целом же, в «Гранде» все как у людей, потому что гостиничный бизнес здесь - это слепок реальной жизни в большом городе: тысячи возможностей, множество проблем, борьба за место под солнцем, флирт, любовь, карьерные изменения, мечты, тревоги, сомнения, авралы. Ну разве что в сериале побольше юмора и легкого отношения к жизни. В настоящей действительности этих величин нам все-таки не хватает.

Смотрите «Гранд» на видеосервисе START.ru с 9 августа.


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Филипп КиркоровАлександр ЛыковМила СивацкаяВиталий Шляппо
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«Гранд»: Я спал на сеновале фотографии
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