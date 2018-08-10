«Гранд»: Я спал на сеновале

Комедия про гостиничный бизнес c Милой Сивацкой и Александром Лыковым
Ксюша Загородная (Мила Сивацкая
), студентка фейкового Алтайского университета туризма и отдыха, прилюдно опозорив приставучего ректора, не окончив учебу, уезжает в Москву. Город, в котором тебя сожрут с потрохами, девушку не пугает, честолюбия у нее не занимать и планы амбициозные – устроиться на работу в шикарный отель, желательно на должность поинтереснее. По ряду причин судьба приводит ее на порог пятизвездочного «Гранд Лиона», в котором на днях сменился владелец и не все сотрудники знают его в лицо.
Имя ему Лев Глебович Федотов (Александр Лыков
), и его первое появление довольно эффектно. «Говорят, он подчиненного застрелил
», - шушукаются сотрудники, и тут входит он – взгляд дикий, сапоги в гов... очень грязные, из заплечного мешка кровь капает – тарантиновский типаж. Что можно ждать от такого? Да все, что угодно: совещание управляющих в ванной комнате, чудовищные требования, которые в равной степени страшно и выполнять и отказать в исполнении: сеновал в номер, живого льва, свой личный футбольный клуб. Миллиардер, одним словом.
Не успел приехать, как принял решение перетрясти весь персонал. «Отсобеседую каждого лично вот этими руками
». Как такому угодить? Как доказать свою состоятельность и профессионализм? И вот Ксюша, героиня решительная, пробивная, гордая обладательница диплома по менеджменту гостиничного бизнеса, начинает непростой карьерный путь. Первая остановка – прачка.
Новый сериал создала компания Yellow, Black & White, а написала сценарная группа под руководством Виталия Шляппо
. Отменный юмор – вот основная черта нового проекта, который, еще не начавшись, обещает стать золотой жилой для мемотворчества. Ждем картинок на тему «я спал на сеновале
», как минимум.
Аудитория проекта – любая. «Гранд» - проект цельный, устроен - традиционно: в каждой серии новая история, новые постояльцы, центральный герой на серию, при этом главные действующие лица двигают к развязке общий сюжет. Ксюша из прачки переквалифицируется в горничные, и, наверняка, это еще не конец, сценаристы пишут второй сезон – скоро будут снимать.
Молодая украинская актриса Мила Сивацкая, известная российскому зрителю по прошлогоднему фильму «Последний богатырь
», признается, что во многом похожа на свою героиню Ксюшу, и сниматься ей было легко, ведь персонажей сериала писали конкретно под артистов. И Сивацкая, и другие актеры в образах сотрудников отеля от самой мелкой сошки до управляющих выглядят органично и по-хорошему дурашливо, - все-таки перед нами комедия. Как часто бывает в ситкомах, отрицательных героев здесь нет, все обаятельные, смешные, со своими проблемами и тараканами в голове.
Главная фигура «Гранда» - Александр Лыков, то есть его герой, типаж большого начальника, который думает, что наводит порядок, а на самом деле только создает всем проблемы. А еще создатели обещают множество сюрпризов, которые до премьеры держатся в секрете. Раскроем лишь, что в одной из первых серий героем, вокруг которого будет крутиться сюжет станет Филипп Киркоров, он сыграет самого себя, и отельный сервис – горничная, сантехник, повара, носильщики - станут для него настоящим испытанием на прочность.
В целом же, в «Гранде» все как у людей, потому что гостиничный бизнес здесь - это слепок реальной жизни в большом городе: тысячи возможностей, множество проблем, борьба за место под солнцем, флирт, любовь, карьерные изменения, мечты, тревоги, сомнения, авралы. Ну разве что в сериале побольше юмора и легкого отношения к жизни. В настоящей действительности этих величин нам все-таки не хватает.
Смотрите «Гранд» на видеосервисе START.ru с 9 августа.
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