13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс

Что такое осень? Это сериалы. Традиционно подбор премьер и проверенных шоу в первом триместре учебного года силен, летом никто не торопится вбрасывать хиты, соревнуясь с солнцем, отпусками и блокбастерным прокатом. С российскими сериалами мы уже разобрались, самое время понять, что покажут на наших нетфликсах. Подсказка: впереди приятные возвращения, интригующие премьеры и удивительные перезапуски популярных некогда шоу.
Трагикомедия Дэйва Холстейна («На грани»), в которой Джим Керри играет роль доброго ведущего детских телепередач Джеффа Пиклса. Его нежный сказочный мир соприкасается с грубой реальностью и начинает рушиться одновременно с кризисом среднего возраста. Рейтинги телешоу, денежное состояние погрустневшего Джеффа и судьба бренда его имени под угрозой. Джеффу пытается помочь друг-продюсер, но проблемы ведущего начинают влиять на коллег в творческом коллективе. Все десять первых серий сезона снял режиссёр Мишель Гондри, в 2004-м открывший феноменальный драматический дар Джима Керри в «Вечном сиянии чистого разума», больше того — Гондри и Керри являются сопродюсерами шоу, что придаёт ему автобиографический оттенок. С 9 сентября
Фантастический сериал о группе астронавтов и учёных, отправляющихся колонизировать Марс. В главной роли оскароносный Шон Пенн, режиссёр Агнешка Холланд («След зверя»), так что зрелище грозит быть весьма и весьма драматичным — на Земле у колонистов останутся семьи, которые они вряд ли вновь увидят. С 14 сентября
«Конь Бо Джек» (Netflix) - 5 сезон
Новый сезон сэдкома про коня-телезвезду из 90-х, который мучается от одиночества, сложных отношений с родителями и прочих острых предметов, обещает не сдавать обороты: в трейлере даже бросают фразу «Это будет величайшее событие на телевидении». Речь, разумеется, про новый проект БоДжека, но хочется верить, что и Рафаэль Боб-Ваксберг не подведет. С 14 сентября
«Маньяк» (Netflix)
Десятисерийная фантасмагория от Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), пригласившего на главные роли в своей вольной адаптации одноимённого норвежского сериала Эмму Стоун, Джону Хилла и Джастина Теру. Последний играет профессора, обещающего пациентам психиатрической клиники исцеление через погружение в транс. Через три дня герои Стоун и Хилла должны были проснуться здоровыми, но что-то идёт не так и они застревают в мире собственного воображения, проживая череду комичных и страшных приключений. С 21 сентября
«Призрак дома на холме» (Netflix)
Современное переосмысление одноименного романа ужасов Шерли Джексон, изданного в 1959-м и пережившего две экранизации, 1963-го и 1999-го годов. Сериал мастеровитого хоррормейкера Майка Флэнегана («Тишина») расскажет об уже взрослых людях, братьях и сёстрах, проведших детство в доме, ставшим позже столь пугающим. Теперь семья должна противостоять призракам своего прошлого, как воображаемым, так и почти реальным, продолжающим их преследовать. С 12 октября
Перезапуск культового сериала про трех сестер-ведьм (в новой редакции - Мадлен Монток, Мелони Диас и Сара Джеффери), которые дают отпор силам зла. В ребуте прекрасно буквально все: и репутация канал CW, который годами выпускает чудовищные сериалы по комиксам, и наив концепта, который, кажется, не стали менять из уважения к культу, и превратности кастинга (Диас, например, которая играет чуть ли не школьницу, тридцать четыре). Все указывает на то, что это будет упоительно плохо, но проигнорировать такой перезапуск попросту невозможно. С 14 октября
«Леденящие душу приключения Сабрины» (Netflix)
Комиксист и шоураннер «Ривердейла» Роберто Агирре-Сакас взялся за новую многосерийную версию приключений маленькой ведьмы Сабрины (Кирнан Шипка из «Безумцев»). Решение чертовски логичное: «Ривердейл» основан на долгоиграющей линейке комиксов про школьника Арчи и его друзей, на страницах которого и появилась Сабрина (а потом получила собственную серию). Вдобавок Агирре-Сакас написал тот сюжет, который ляжет в основу сериала, так что поводов для беспокойства не слишком много. Если только вас не расстраивает сверх меры мысль о том, что знаменитый черный кот в новом шоу Netflix не будет разговариать. С 26 октября
Вторая попытка южнокорейского виртуоза Чхан Ук Пака прогреметь на западе: экранизация одноименного романа Джона Де Карре о борьбе спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем востоке. В главных ролях - политические интриги, невозможность ничего изменить, Александр Скарсгард, Флоренс Пью и взрывы. С 19 ноября
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