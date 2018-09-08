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13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс

Обзор сериалов >>
8 сентября 2018
Что такое осень? Это сериалы. Традиционно подбор премьер и проверенных шоу в первом триместре учебного года силен, летом никто не торопится вбрасывать хиты, соревнуясь с солнцем, отпусками и блокбастерным прокатом. С российскими сериалами мы уже разобрались, самое время понять, что покажут на наших нетфликсах. Подсказка: впереди приятные возвращения, интригующие премьеры и удивительные перезапуски популярных некогда шоу.


«Ярмарка тщеславия» (ITV)



Очередная английская экранизация одноименного классического романа Уильяма Теккерея. История жизни двух выпускниц пансиона, пробивной и бедной Ребекки Шарп и богачки Эмилии Седли, разворачивается на фоне неспокойной Европы XIX века. В роли Бекки Шарп — Оливия Кук, в других ролях Том Бейтман, Джонни Флинн, Мартин Клунс, Фрэнсис Де Ла Тур и Майкл Палин. Режиссёр проекта Джеймс Стронг.
Cо 2 сентября


«Шучу» (Showtime)



Трагикомедия Дэйва ХолстейнаНа грани»), в которой Джим Керри играет роль доброго ведущего детских телепередач Джеффа Пиклса. Его нежный сказочный мир соприкасается с грубой реальностью и начинает рушиться одновременно с кризисом среднего возраста. Рейтинги телешоу, денежное состояние погрустневшего Джеффа и судьба бренда его имени под угрозой. Джеффу пытается помочь друг-продюсер, но проблемы ведущего начинают влиять на коллег в творческом коллективе. Все десять первых серий сезона снял режиссёр Мишель Гондри, в 2004-м открывший феноменальный драматический дар Джима Керри в «Вечном сиянии чистого разума», больше того — Гондри и Керри являются сопродюсерами шоу, что придаёт ему автобиографический оттенок.
С 9 сентября


«Двойка» (HBO)



Второй сезон истории о легализации порно-индустрии в Нью-Йорке 1970-х, о первой части которой мы подробно писали. В главной... даже в двух главных ролях - бессменный Джеймс Франко. Премьера второго сезона в России совпадет с мировой, состоится она на Амедиатеке.
10 лучших шоураннеров американского телевидения.
Рецензия на первый сезон.
С 9 сентября


«Американская история ужасов» (FX) - 8 сезон



После политического сезона про Трампа, культы и страх, вернувшего хоррор-антологии былую славу, Райн Мерфи решил устроить апокалипсис. Подробностей не очень много: в эффектной новой главе возникнут герои первого и третьего сезона, а на борту самолета, направляющегося прямиком в ад, окажутся Сара Полсон, Эван Питерс и Эмма Робертс и многие другие.
10 лучших шоураннеров американского телевидения.
Рецензия на седьмой сезон.
С 12 сентября


«Первые» (Hulu)



Фантастический сериал о группе астронавтов и учёных, отправляющихся колонизировать Марс. В главной роли оскароносный Шон Пенн, режиссёр Агнешка ХолландСлед зверя»), так что зрелище грозит быть весьма и весьма драматичным — на Земле у колонистов останутся семьи, которые они вряд ли вновь увидят.
С 14 сентября


«Конь Бо Джек» (Netflix) - 5 сезон



Новый сезон сэдкома про коня-телезвезду из 90-х, который мучается от одиночества, сложных отношений с родителями и прочих острых предметов, обещает не сдавать обороты: в трейлере даже бросают фразу «Это будет величайшее событие на телевидении». Речь, разумеется, про новый проект БоДжека, но хочется верить, что и Рафаэль Боб-Ваксберг не подведет.
С 14 сентября


«Маньяк» (Netflix)



Десятисерийная фантасмагория от Кэри ФукунагаНастоящий детектив»), пригласившего на главные роли в своей вольной адаптации одноимённого норвежского сериала Эмму Стоун, Джону Хилла и Джастина Теру. Последний играет профессора, обещающего пациентам психиатрической клиники исцеление через погружение в транс. Через три дня герои Стоун и Хилла должны были проснуться здоровыми, но что-то идёт не так и они застревают в мире собственного воображения, проживая череду комичных и страшных приключений.
С 21 сентября


«Призрак дома на холме» (Netflix)

«Призрак дома на холме» (Netflix)

Современное переосмысление одноименного романа ужасов Шерли Джексон, изданного в 1959-м и пережившего две экранизации, 1963-го и 1999-го годов. Сериал мастеровитого хоррормейкера Майка ФлэнеганаТишина») расскажет об уже взрослых людях, братьях и сёстрах, проведших детство в доме, ставшим позже столь пугающим. Теперь семья должна противостоять призракам своего прошлого, как воображаемым, так и почти реальным, продолжающим их преследовать.
С 12 октября


«Романовы» (Amazon)



Амбициозная антология от создателя «Безумцев» Мэттью Вайнера - про людей, которые считают себя наследниками царской семьи. Каждому наследнику посвящен один эпизод, в ролях Романовых и их окружения - Аарон Экхарт, Кристина Хендрикс, Кори Столл и другие.
10 лучших шоураннеров американского телевидения.
С 12 октября


«Зачарованные» (The CW)



Перезапуск культового сериала про трех сестер-ведьм (в новой редакции - Мадлен Монток, Мелони Диас и Сара Джеффери), которые дают отпор силам зла. В ребуте прекрасно буквально все: и репутация канал CW, который годами выпускает чудовищные сериалы по комиксам, и наив концепта, который, кажется, не стали менять из уважения к культу, и превратности кастинга (Диас, например, которая играет чуть ли не школьницу, тридцать четыре). Все указывает на то, что это будет упоительно плохо, но проигнорировать такой перезапуск попросту невозможно.
С 14 октября


«Леденящие душу приключения Сабрины» (Netflix)



Комиксист и шоураннер «Ривердейла» Роберто Агирре-Сакас взялся за новую многосерийную версию приключений маленькой ведьмы Сабрины (Кирнан Шипка из «Безумцев»). Решение чертовски логичное: «Ривердейл» основан на долгоиграющей линейке комиксов про школьника Арчи и его друзей, на страницах которого и появилась Сабрина (а потом получила собственную серию). Вдобавок Агирре-Сакас написал тот сюжет, который ляжет в основу сериала, так что поводов для беспокойства не слишком много. Если только вас не расстраивает сверх меры мысль о том, что знаменитый черный кот в новом шоу Netflix не будет разговариать.
С 26 октября


«Метод Комински» (Netflix)

13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс

Netflix продолжает заманивать к себе мастеров старой школы: «Метод» - новый проект прославленного комедианта и шоураннера Чака Лорри, известного по сериалам «Грейс в огне», «Два с половиной человека» и «Теория большого взрыва». Его новый сериал расскажет об известном актере Комински (Майкл Дуглас), который
решает давать уроки актерского мастерства. Параллельно они вместе с его давним приятелем и агентом (Алан Аркин) изучают молодежный мир Лос-Анджелеса, стараясь не отставать от времени.
10 лучших шоураннеров американского телевидения.
С 16 ноября


«Маленькая барабанщица» (АМС)

13 главных зарубежных сериалов осени: Романовы, ведьмы, порношик, террористы и полеты на Марс

Вторая попытка южнокорейского виртуоза Чхан Ук Пака прогреметь на западе: экранизация одноименного романа Джона Де Карре о борьбе спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем востоке. В главных ролях - политические интриги, невозможность ничего изменить, Александр Скарсгард, Флоренс Пью и взрывы.
С 19 ноября

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