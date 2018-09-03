«Челночницы. Продолжение»: Хорошо, что в наше время все совсем иначе

Еще до того, как 1990-е вновь стали актуальной повесткой конца 2010-х благодаря клипу модной певицы Монеточки, снятой в стилистике культового «Брата», отечественное телевидение уже стало рефлексировать на эту тему не только в криминальных сводках, но и в сериалах. Одним из таких был хит позапрошлого сезона канала «Россия 1» – «Челночницы» кинокомпании «Русское», где в общем-то мелодраматической форме рассказывалось о реалиях того времени – и экономических, и кинематографических.
фото: Кинокомпания "Русское"
Первые «Челночницы» – явление во многом удивительное. Они не только стали по сути первым реальным осмыслением 1990-х в сериальном пространстве, но и удивительным образом предсказали условную феминизацию кинематографа – и в кино- и в телеформатах. Первые эпизоды этого сделанного, казалось бы, в классическом для «России 1» ключе сериала вышли в октябре 2016 года – практически за год до скандала с Харви Вайнштейном и последующей после этого глобальной дискуссии о роли женщины в истории вообще и истории кино в частности. Конечно, на звание шедевра «Челночницы» вовсе не претендовали, но именно они после порядком подзабытых «Бригады» и «Бумера» представляли женский взгляд на события российских лихих 90-х, которые с наступлением эпохи стабильности, порядком осложненной экономическими кризисами последних лет, были прочно забыты отечественным ТВ – если не считать, конечно, художественной стилистики бесконечных фильмов про «ментов», которые до сих пор продолжают выходить в эфир.
К другим удивительным фактам можно отнести и то, что «Челночницы» – это история четырех (а ближе к концу первого сезона и началу второго – пяти женщин), которые пытаются совместить личную жизнь и карьеру в предлагаемых Москвой 90-х обстоятельствах. Почти как Кэрри Брэдшоу и ее подруги пытались найти личное счастье в Нью-Йорке эпохи «Секса в большом городе» (конца 90-х, кстати). Или как «Отчаянные домохозяйки», привычный уклад жизни которых изменился от случайного выстрела на Вистерия Лейн. Характеры главных героинь отечественного сериала, кажется, созданы примерно по тем же лекалам – правда, с прицелом на российские реалии.
фото: Кинокомпания "Русское"
Главные героини «Челночниц» – бывшая королева рынка Зоя (Ирина Розанова), ее племянница, хрупкая внешне, но очень жесткая внутренне Элла (Светлана Иванова), скромная бывшая учительница Ольга (Мария Порошина), офицерская жена, готовая не только простить мужа за измену, но и затем содержать всю свою большую семью Светлана (Елена Панова) и примкнувшая к ним в конце первого сезона некогда работавшая медсестрой красавица Алиса (Зоряна Марченко). Во время первого сезона, действие которого происходило прямо в разгар лихих 90-х, на их голову свалилось множество проблем и вызовов времени, с которыми они – с разной долей потерь – все-таки поборолись.
Ко второму сезону Зоя ушла в монастырь, правда, там она не только отмаливает грехи, но и старается заботиться об Элле, ставшей полноправной хозяйкой рынка, из-за чего ей грозит опасность в лице вернувшегося бандита Беркута (Артур Ваха). После произошедшего на рынке пожара Элла предлагает руководящую роль Ольге, Светлане же достается на рынке место под автомобильную мастерскую, но и этого самой энергичной из пяти героинь мало – она собирается заняться рискованным бизнесом – перегоном машин. Алиса же в надежде все-таки стать врачом открывает на рынке медицинский кабинет. Впрочем, на пути исполнения этих желаний героиням, естественно, вновь придется столкнуться с жесткими реалиями – теперь уже конца 90-х.
фото: Кинокомпания "Русское"
Действие второго сезона начинается весной 1998-го – уже после деноминации, но еще до дефолта, который, по всей вероятности, должен внести какие-то изменения в жизнь героинь «Челночниц». Правда, в первом сезоне создатели сериала обходились вообще без политики, сведя всю хронику 1990-х к событиям, происходящим на одном рынке. Но и задачи показать жизнь страны в эту эпоху у съемочной группы нет. «Челночницы» – это в первую очередь классическая мелодрама для канала «Россия 1». С сильными женщинами с нелегкой судьбой, но оптимистичным финалом. В случае «Челночниц» до финала еще далеко. И не факт, что второй сезон станет последним в этой мелодраматичной саге о нравах эпохи. Впереди – стабильные двухтысячные. Может быть, они и станут тем самым оптимистичным финалом, когда у всех героинь «Челночниц» наконец все будет хорошо.
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