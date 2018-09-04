Танцуют все: 30 новых российских сериалов сезона 2018-2019

В начале осени на телевидении обновляют вещание и готовят к запуску свежие сериалы. Как всегда в сентябре, мы анализируем ассортимент новых телешоу из числа полностью готовых к показу. В этом году, правда, телеканалы не спешат заявлять даты эфира, поскольку в их закромах накоплено довольно много проектов, каждый из которых ждет своего подходящего часа (и может ждать годами, как показал пример «Красных браслетов», выдержанных на полке три года). Не имея точных дат, мы все-таки рассчитываем увидеть и обсудить большинство из представленных здесь сериалов уже в этом телесезоне.
Беглый анализ названий и тем показывает, что ни одна телекомпания не намерена сходить с давно наезженных дорог. «Россия-1», как и всегда, делает ставку на исторические и литературоцентричные драмы – один из сериалов, по прозе Иванова, снимает Сергей Урсуляк, второй расскажет о смутном времени и Борисе Годунове, его играет Сергей Безруков. «Первый канал» не устает неистово ностальгировать на по СССР, теперь в его окуляре – Рихард Зорге, Светлана Аллилуева и Большой детский хор имени Попова. Еще одна золотая антилопа «Первого» – российско-турецкий сериал «Султан моего сердца, обещающий быть настоящим хитом. Смелее своих ближайших конкурентов – телеканал НТВ, заявляющий о готовности к выходу 25 многосерийных телефильмов (некоторые из них мы ждали еще прошлой осенью). В пакете НТВ сплошная «остросюжетность» (вот уж кого не упрекнешь в миндальничании и ностальгических нотках), в том числе две картины о «русском мире» и множество детективных историй.
Чем меньше канал, тем больше веселых шоу. СТС продолжит ставить в эфир развлекательный контент, у него даже названия двусмысленные и игривые («Пекарь и Красавица»). Из эфира его ближайшего конкурента – ТНТ – сериалы почти ушли, уступив место развлекательным передачам. Там нынче только одна премьера, разумеется, комедия. Зато на канале «Супер!» сразу два новых проекта – («Гранд» и «Фитнес»). С ТНТ «Домашний» по-прежнему стелет мягко: у них несколько мини-сериалов и одна многосерийка «Мамы», ориентированная на женскую аудиторию.
Наконец, ТВ-3, где продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов второй год осуществляют "прорыв". Для этого они даже придумали и ввели в оборот понятие «киносериалы» (сложный термин, для нас обозначающий, что рецензировать некоторые их картины мы должны в рубрике «кино», а в конце года включать эти же самые проекты в топы лучших сериалов). И все-таки на ТВ-3 сейчас делается самый интересный и добросовестный на сегодняшний день телевизионный контент. В этом сезоне покажут два сериала, один из которых – «Обычная женщина» Бориса Хлебникова – даже отмечен призом на фестивале Series Mania.
Это первая часть материала о новых российских сериалах. В следующем – о самых интересных продолжениях с успехом прошедших ранее картин.
А.Л.Ж.И.Р. Телеканал: НТВ Жанр: историческая драма Серий: 10 Производство: «Киноград»
Фильм об одной из самых суровых сталинских женских колоний «Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины» (сокращенно А.Л.Ж.И.Р). Срок там вынуждены отбывать бок о бок жены бывших партийных работников и воровки, представительницы высших сословий и деревенские женщины, монахини и дамы легкого поведения. Вина каждой заключалась лишь в том, что они члены семей изменников родины. В АЛЖИРЕ содержались более восьми тысяч женщин, среди которых сестра маршала Тухачевского, жёны писателей Бориса Пильняка и Аркадия Гайдара, матери Булата Окуджавы и Майи Плисецкой и другие. История охватывает 1938 - 1945 годы. Две главные героини - познакомившиеся в арестантском поезде жена авиаконструктора Ольга Павлова (Дарья Екамасова)и София Тер-Ашатурова (Екатерина Гусева) – оперная певица, задержанная по доносу. Также в фильме задействованы Кирилл Плетнев, Михаил Евланов, Клавдия Коршунова, Дина Тасбулатова, Наталья Аринбасарова и другие. Режиссёр-постановщик: Александр Касаткин.
Телеканал: Первый Жанр: драма Серий: 12 Производство: Киностудия КИТ
Станислав Бондаренко и Алексей Демидов в истории о непростой жизни двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом – бабник, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам. Всем, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле – и узнать цену настоящей дружбы.
Телеканал: НТВ Жанр: остросюжетный музыкальный детектив Серий: 16 Производство: IKa film
МВД 70-х годов расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец, который, по версии следствия, руководит преступной схемой. Для операции принимают решение создать вокально-инструментальный ансамбль из действующих сотрудников МВД. Гастролируя с концертами в различных городах страны, они должны выявить и пресечь деятельность хорошо отлаженной преступной сети. Простым милиционерам придётся стать музыкантами и погрузиться в мир советской эстрады. В ролях Никита Волков, Любовь Аксенова, Иван Добронравов, Игорь Черневич, Николай Козак, Анатолий Белый, Петар Зекавица и другие.
Героиня Елизаветы Боярской, которую коллеги окрестили Вороной за неуживчивый нрав, расследует дело о пропаже известного богемного фотографа. Сериал авторский, сценаристы и режиссеры - Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий, а продюсер на проекте - Валерий Тодоровский.
Телеканал: Супер Жанр: комедия Серий: 21 Производство: Yellow, Black and White Эфир: 10 сентября, с понедельника по четверг, 21:00
Новый проект от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон», уже показанный в онлайн-кинотеатре START, расскажет про закулисье столичного отеля «Гранд», в который попадает амбициозная и склонная к авантюрам Ксения (Мила Сивацкая). В отеле девушку встречает неразбериха: здесь недавно сменился владелец. Новый хозяин (Александр Лыков) с порога начал кошмарить персонал, а Ксения, воспользовавшись неразберихой, пытается сделать хорошую карьеру. Читать рецензию
Телеканал: Первый Жанр: ретро-драма, биография Серий: 12 Производство: Star Media
Александр Домогаров в многосерийном байопике советского разведчика Рихарда Зорге. Его и сегодня называют одним из самых выдающихся разведчиков XX столетия, который повлиял на ход военных событий Второй мировой. Судьба Зорге была яркой и трагической одновременно: сын русской и немца, он одинаково ненавидел Гитлера и Сталина, но работал на последнего, поставляя в Москву ценнейшую информацию о приготовлениях фашистской Германии к войне с СССР. Постоянно находясь меж трех огней – советское ЧК, немецкое гестапо и японская полиция - он умудрился создать на территории Японии целую разведывательную сеть. Автор сценария Дмитрий Новоселов, режиссер Сергей Гинзбург. В ролях Виктория Исакова, Андрей Леонов, Андрей Руденский.
Телеканал: Первый Жанр: фантастическая драма Серий: 16 Производство: Yellow, Black and White, Sputnik Vostok Production
Необычный проект, действие которого происходит в мегаполисе недалекого будущего, где андроиды - обычное явление. Они помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Паулина Андреева в роли главного робота (поручик, молчать), а главные «человеческие» роли у Кирилла Кяро, Александра Устюгова и Ольги Ломоносовой.
Учительница из Санкт-Петербурга Вера переезжает в Москву и устраивается в лицей, чтобы начать жизнь с чистого листа. На первом же уроке она знакомится с трудным подростком Кристиной, а через некоторое время узнает ее мать Надежду. Именно ей и ее мужу Кириллу 15 лет назад, оказавшись в безвыходном положении, Вера родила дочь по договору о суррогатном материнстве. Вера снова хочет бежать, но Надежда просит ее остаться, чтобы помочь наладить отношения с дочерью. В ролях: Юлия Мельникова, Павел Трубинер, Марина Дровосекова, Борис Щербаков, Галина Польских, Юлия Куварзина, Валерия Шкирандо и другие.
Телефильм Карена Оганесяна о "русском мире" с Владимиром Машковым в главной роли. Действие происходит в 1991 году в маленьком кишлаке Среднеазиатской республике. Полковой оркестр возвращается в лагерь и видит, что их полк ушел после срочного приказа, а рядом засели боевики. Перед музыкантами, половина из которых ещё совсем мальчишки, встает нелёгкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в посёлке. Сценаристы с интересными послужными списками - Илья Тилькин, Дмитрий Ланчихин, продюсер Рубен Дишдишян.
Новаторский киносериал, снятый за полярным кругом и отличающийся стилистикой скандинавских детективов и сериала «Твин Пикс». Это сдержанный и холодный мистический детектив, отсылающий к фольклору народов русского севера. Московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов) приезжает в маленький заполярный город Чангадан, чтобы раскрыть загадочное убийство дочери местного олигарха, с первого взгляда похожее на ритуальное жертвоприношение. Покровский постепенно погружается в тайную жизнь городка, а его начинают преследовать пугающие сны, которые словно направляют его к убийце. Он узнаёт, что у каждого здесь - скелеты в шкафу, а за каждой дверью - зловещие секреты. В фильме также снялись Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Виктор Хориняк и рэпер Скруджи. Режиссёр картины – Роман Прыгунов («Духless»), сценарист – Роман Кантор («Хороший мальчик»).
Исторический сериал про неунывающих карманников Одессы с Оксаной Фандерой, Юрием Стояновым, Сергеем Газаровым и Александром Лыковом в главных ролях. Действие происходит в 1958 году. Два легендарных черноморских вора решаются на «ограбление века». Украсть предстоит скрипку Страдивари, которую бельгийская королева преподнесла в дар советскому музыканту Давиду Ойстраху. Скрипку везут из Москвы в Одессу в спецвагоне поезда, и, чтобы провернуть преступление, злоумышленники собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела.
Режиссёр-постановщик: Владимир Виноградов
Фильм Сергея Урсулюка - экранизация одноименного романа Алексея Иванова - идеально вписывается в телевизионный тренд последних лет на ностальгию по 90-м. Сюжет описывает период с 1985 по 1999 год. В центре картины – мужчины, прошедшие Афганскую войну, вернувшиеся на родину и столкнувшиеся с разрушением привычного уклада жизни. В главных ролях – Сергей Маковецкий и Александр Яценко.
Телеканал: ТВ-3 Жанр: Драма с детективным сюжетом и элементами чёрного юмора Производство: 1-2-3 Production и «Студия Лукфильм» Эфир: осень 2018 года
Новый драматический сериал режиссёра Бориса Хлебникова, уже получивший признание на популярном международном фестивале теле и веб-сериалов Series Mania, прошедшем во французском городе Лилль весной 2018 года. Приз за лучшую женскую роль в сериале получила актриса Анна Михалкова, сыгравшая 39-летнюю москвичку Марину, которая в свободное от основной работы и заботы о семье время, втайне от двух дочерей и мужа работает… сутенёршей. За этой экстравагантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на плечи ответственность за благосостояние семьи, которая рассыпается на глазах. В ролях Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Елизавета Кононова, Мария Андреева и другие.
Телеканал: СТС Жанр: романтическая комедия Серий: 17 серий по 24 минуты Производство: «Арт Пикчерс Вижн» (при участии «АВК Продакшн»)
Дочка миллионера Саша Ларина (Аня Чиповская) - девушка, которую преследуют толпа поклонников и охотников за богатой невестой, – встречает простого пекаря Андрея (Никита Волков) и влюбляется в него. Так пересекутся два мира: один - соблазнительный, с роскошными светскими вечеринками в стиле фильма «Великий Гэтсби». Второй - обыкновенный, с метро и прочим общественным транспортом, рабочим графиком и другими атрибутами простого человека. Не обойдется и без любовного четырехугольника – бывшая девушка пекаря Оксана (Алина Алексеева) ради любимого готова окунуться в интриги шоу-бизнеса, а бывший парень Саши – сексуальный голливудский актёр, в планах которого также вернуть Ларину. В сериале задействованы известные российские и зарубежные актёры: Ленни Хейден, Джеймс Тратас, Алексей Макаров, Даниил Вахрушев, Вячеслав Манучаров, Артур Ваха и другие. Режиссёр Фёдор Стуков.
Только что с монтажного стола - сериал о судебных приставах, которые каждый день занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Закон и справедливость в этом мире не всегда идут рука об руку, отдел по противодействию коррупции постоянно впутывается. Короче, жестокий мир, построенной на хитрой лжи. В главной роли Андрей Чадов. Также снимались Анастасия Заворотнюк, Анна Попова, Наталия Антонова и другие.
* ПОБЕДИТЕЛИ Телеканал: НТВ Жанр: Исторический детектив, драма Производство: COSMOS Studio
Исторический детектив, рассказывающий про дружбу трёх лучших адвокатов Российской Империи. Действия разворачиваются в 1895 году. Имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова, не проигравшего пока ни одного судебного процесса, гремит на всю Россию. Его друзья Виктор Роскевич и Михаил Заварзин – тоже побеждают в сложнейших уголовных делах, порой не только оправдывая подзащитных, но и изобличая истинных преступников прямо в зале суда. В тяжёлых ситуациях друзья всегда приходят на помощь друг другу.
В фильме снимались: Никита Панфилов, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд, Валентин Самохин и другие. Режиссеры-постановщики: Александр Николаев, Ангелина Никонова.
Телеканал: НТВ Жанр: боевик, остросюжетная драма Серий: 10 Производство: Амедиа Продакшн, IKa film
Еще один свеженький актуальный фильм о "русском мире". Павел Прилучный в роли бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина, ставшего контрактником в Сирии после того, как его жена ушла к банкиру. Банкир, понятно, делает бизнес на этой самой войне, а Юра однажды во время боя спасает сирийскую девочку, понимает, что сильно скучает по дочери, и едет домой. Там тоже придется сражаться.
Телеканал: Первый Жанр: ретро-драма, биография Производство: Russian World Studios
Биографический фильм о дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Она трижды меняла имя и вероисповедание, четырежды была замужем, родила троих детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала из СССР. Несколько раз уезжала и возвращалась в США. Жила в Грузии, в Швейцарии, в Англии, во Франции. Написала несколько книг. Но до конца жизни осталась для всех дочерью Сталина. Сценарий написан Александром Бородянским. Режиссер фильма Евгений Звездаков. В главной роли Виктория Романенко.
* СЕНЯФЕДЯ
Телеканал: СТС Жанр: скетчком Производство: Yellow, Black and White
Еще один сериал от создателей “Кухни” и прямой ее спин-офф, история самых ярких и популярных героев сериала - поваров ресторана Сени (Сергей Лавыгин) и Феди (Михаил Тарабукин). Друзья решают открыть свое дело и заняться уличной едой, для чего покупают мобильную кухню - закусочную на колесах. Отправившись в самостоятельное плавание, герои не подозревают о трудностях, с которыми придётся столкнуться не только в гастрономическом бизнесе, но и на личной «кухне».
Максим Дрозд и Егор Бероев в историческом детективе про шпионов и двойных агентов. Действие происходит накануне Первой Мировой войны. На территорию Крыма проникает немецкий шпион для осуществления диверсии. Он должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников.
Телеканал: Первый Жанр: историческая мелодрама Производство: Киностудия КИТ и Global Connection International Media Group
Первый масштабный российско-турецкий сериал- потенциальный хит Первого канала. Стамбул, начало XIX века. Дочь посла Российской империи Анна (Александра Никифорова) случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. (Али Эрсан Дуру). Впечатленный интеллектом девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей. Поначалу Анна отказывается, затем соглашается, а во время работы во дворце понимает, что начинает влюбляться в Султана.
Телеканал: Первый Жанр: Серий: 12 Производство: МАРС Медиа
Объектом зрительского интереса аудитории Первого канала на какое-то время станет знаменитый Большой детский хор Грачева. 1972 год. Коллектив готовится к выступлению в фестивале “Песня года”. На репертуар пытаются влиять чиновники, соперники плетут интриги, да и в самом хоре сложные взаимоотношения между преподавателями, детьми и их родителями. На кону - судьба коллектива. Режиссер и автор сценария Алена Райнер, хорошо известная по предыдущей работе - “Красная королева”. В главных ролях дети (в том числе две дочери режиссера). На второплановых ролях - россыпь хороших артистов: Дмитрий Астрахан, Михаил Жигалов, Юлия Ауг, Павел Баршак, Ольга Волкова и другие. Отдельно стоит отметить, что оператором-постановшиком на проекте работал один из самых знаменитых профессионалов кино Шандор Беркеши. Читать репортаж со съемок
Телеканал: НТВ Жанр: драма Серий: 20 Производство: Sony Pictures Television и продюсерский центр «ЛЕАН-М»
Российская адаптация популярного и обласканного критикой американского шоу. Пётр Филиппов (Александр Домогаров) - прокурор ленинградской области - становится героем сразу нескольких громких коррупционных скандалов. Его жена Алиса (Александра Урсуляк) - в прошлом адвокат - со стыда переезжает в квартиру поменьше и возвращается к адвокатской карьере. В ролях Дмитрий Миллер, Марина Зудина, Алексей Барабаш и другие.
Герой этого нестандартного сериала - оперативник отдела по борьбе с этнической преступностью (Алексей Чадов) - погружается в жизнь столичных китайцев, помогая найти одному из приехавших иноземцев (Ши Янбин) пропавшую дочь. Постепенно они становятся друзьями.
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