Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

На прошлой неделе мы писали о новинках отечественного телевидения, а сегодня расскажем об уже известных сериалах, новые сезоны которых выйдут на телеканалах нынешней осенью и зимой (а парочка уже вышла).
В центре сюжета – остроумный капитан полиции с отличным чувством юмора Александр Балабин, он же Саня, он же Балабол (Константин Юшкевич) – типичный волк-одиночка, хотя и работает в команде. В интересах следствия ему приходится иметь дело с проститутками и мелками мошенниками, с бомжами и бродячими музыкантами. В новом сезоне Саня попытается вернуть любимую жену Лену, которая бросила его после 19-ти лет совместной жизни заявив, что он женат только на своей работе. Его дочь Маша и ее возлюбленный – стажер Балабина – Василий Карандышев собираются пожениться. А если сериал начинается с настоящей русской свадьбы, то последствия могут быть непредсказуемыми. В ролях Вадим Андреев, Мария Пирогова, Инга Оболдина, Ирина Низина, Иван Агапов и Илья Шляга. Режиссер: Владимир Мельник
Отечественная адаптация культового американского сериала «Доктор Хаус», медицинской драмы с элементами детектива. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе с коллегами (Анна Михалкова, Виталий Хаев) расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Первый сезон вызвал немалые баталии среди зрителей на счет идентичности главных героев. Несмотря на довольно буквальное следование сюжетным линиям самих медицинских расследований, наши Рихтер, Никольская и Родионов совершенно не похожи на своих «коллег» Хауса, Кадди и Уилсона, хотя также харизматичны. Читать рецензию на «Доктор Рихтер» (1 сезон)
Телеканал: Первый Жанр: детектив Серий: 16 Производство: Star Media и Мостелефильм
Последняя режиссерская работа на телевидении Дмитрия Брусникина. Как и в предыдущих сезонах, следователь Александра Кушнир (Анна Банщикова) продолжит филигранно, по-мужски конкретно и по-женски интуитивно раскрывать преступления и выводить на чистую воду неблагочестивых жителей Черноморского побережья. В первом сезоне она работала в Дивноморске, а со второго весь отдел передислоцировался в Геленджик. Преступления, которые раскрывает героиня, становятся все опаснее, а личные драмы сбивают с толку все сильнее. Меняется и сама Александра. Из юной девушки она превращается во взрослую женщину. Это заметно даже по костюму: на смену ярким цветам первого сезона, в последующих приходят более спокойные тона, героиня даже надевает каблуки для большей официальности и женственности, а отчасти ради "победы" над "соперницей". Смотреть онлайн сериал «Ищейка» (1 сезон)
Телеканал: СТС Жанр: спортивный фильм, молодежная драма Производство: Телеканал СТС и компания art pictures vision
Самый популярный российский сериал о спорте завершается сезоном под названием «Финальная игра». Героев хоккейного клуба «медведи» ждут большие испытания, главное из которых - появление амбициозной бизнес-леди Виктории Каштановой (Екатерина Климова), которая не только становится спортивным директором команды, но и решает завоевать сердце примерного семьянина и экс-хоккеиста Макеева (Денис Никифоров). Последнему наконец-то удастся примерить не только строгий костюм тренера, но и хоккейную форму — его герой после долгого перерыва сыграет за одну из команд. Смотреть онлайн сериал «Молодежка» (1 сезон)
Телеканал: Россия-1 Жанр: детектив, криминальный фильм, мелодрама Производство: "DIXI-TV"
фото: "Морозова"
В числе осенних премьер «России» - обновленная линейка дневного, женского детектива. Помимо долгожителя современного телевидения, сериала «Тайны следствия», которые выходят 18-ым сезоном, готов к показу второй сезон «Морозовой», где главная героиня - начальница калужского областного экспертно-криминалистического центра (Тара Амирханова). Эта женщина со сложным характером в работе любит поставить под сомнение самые, казалось бы, очевидные факты. Смотреть онлайн сериал «Морозова» (1 сезон)
Телеканал: Первый Жанр: ретро-детектив Серий: 8 Производство: «Русский проект»
фото: "Операция 'Сатана'"
Продолжение проектов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал». Новая история про майора милиции Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) связана с миром ученых. 1975 год - холодная война между СССР и США, гонка вооружений. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он, Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона. Режиссером на этом проекте на этот раз стал Юрий Мороз. Читать рецензию на фильм «Паук» Читать рецензию на фильм «Шакал» Читать рецензию на фильм «Палач»
Телеканал: Домашний Жанр: мелодрама, драма Серий: 20 Производство: Mamas Film Production
фото: "Проводница"
Идеальная проводница Ольга Богачева (Людмила Загорская) снова в пути. Как и прежде, она не только приносит пассажирам постельное белье и чай, но и выступает в роли психолога, разрешая им излить ей душу и помогая разрешать противоречия в личной жизни. Во втором сезоне Ольга перейдет на работу в другую бригаду. Зрителей ждет знакомство с новыми героями, а значит, еще больше откровений и историй о любви!
Телеканал: СТС Жанр: комедия Серий: 21 по 24 мин. Производство: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ГОРАД»
фото: "Улетный экипаж"
По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной (Наталья Бардо), Алексей Кулагин (Алексей Чадов) становится частным пилотом поп-звезды Карины (Алёна Савастова). На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который готов не только сменить ненавистного родственника, но и стать соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины. В новом сезоне авиакомпанию «Восторг Авиа» ожидает пополнение также в лице звезды «Даёшь молодёжь!» Ксении Тепловой, ставшей стюардессой-провинциалкой, и популярного актёра Владимира Сычёва, который воплотит на экране образ неуверенного в себе начальника авиакомпании. Смотреть онлайн «Улетный экипаж» (1 сезон)
Телеканал: ТНТ Жанр: комедия Производство: ТНТ, Комеди Клаб Продакшн Эфир: с 3 сентября
фото: "Универ. Новая общага"
Трудно сейчас представить, но первая серия «Универа» вышла в эфир ТНТ в 2008 году. «Универ» ширился, герои взрослели, влюблялись и расставались, уходили и возвращались, учились и тусовались. И вот теперь легендарный ситком завершится четверной свадьбой. Смотреть онлайн «Универ. Новая общага» (1-7 сезоны)
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