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Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Обзор сериалов >>
14 сентября 2018
На прошлой неделе мы писали о новинках отечественного телевидения, а сегодня расскажем об уже известных сериалах, новые сезоны которых выйдут на телеканалах нынешней осенью и зимой (а парочка уже вышла).


БАЛАБОЛ (2 сезон)

Телеканал: НТВ
Жанр: иронический детектив
Серий: 16
Производство: Юнайтед мультимедиа проджекс

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Балабол"

В центре сюжета – остроумный капитан полиции с отличным чувством юмора Александр Балабин, он же Саня, он же Балабол (Константин Юшкевич) – типичный волк-одиночка, хотя и работает в команде. В интересах следствия ему приходится иметь дело с проститутками и мелками мошенниками, с бомжами и бродячими музыкантами. В новом сезоне Саня попытается вернуть любимую жену Лену, которая бросила его после 19-ти лет совместной жизни заявив, что он женат только на своей работе. Его дочь Маша и ее возлюбленный – стажер Балабина – Василий Карандышев собираются пожениться. А если сериал начинается с настоящей русской свадьбы, то последствия могут быть непредсказуемыми. В ролях Вадим Андреев, Мария Пирогова, Инга Оболдина, Ирина Низина, Иван Агапов и Илья Шляга. Режиссер: Владимир Мельник



ДОКТОР РИХТЕР (2 сезон)

Телеканал: Россия-1
Жанр: драма, комедия, детектив
Серий: 21
Производство: Нон-стоп продакшн

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Отечественная адаптация культового американского сериала «Доктор Хаус», медицинской драмы с элементами детектива. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Александрович Рихтер (Алексей Серебряков) вместе с коллегами (Анна Михалкова, Виталий Хаев) расследует сложные медицинские случаи — те, с которыми не справились другие врачи. Первый сезон вызвал немалые баталии среди зрителей на счет идентичности главных героев. Несмотря на довольно буквальное следование сюжетным линиям самих медицинских расследований, наши Рихтер, Никольская и Родионов совершенно не похожи на своих «коллег» Хауса, Кадди и Уилсона, хотя также харизматичны.
Читать рецензию на «Доктор Рихтер» (1 сезон)



ИВАНОВЫ ИВАНОВЫ (3 сезон)

Телеканал: СТС
Жанр: комедия
Серий: 21 по 24 мин.
Производство: PICK UP FILM

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Приключения двух семей Ивановых, чьих детей поменяли в роддоме, продолжаются – в третьем сезоне героям предстоит построить новый мир. Трижды прогоревший Антон воскреснет как птица-феникс и начнёт восстанавливать свою империю, Лёша продолжит удивлять домочадцев бизнес-идеями и футбольными финтами, Даню и Ваню ждут выпускной и студенческая жизнь, а Полина и Лида поборются за равноправие полов. Два семейных клана Ивановых соберут футбольную команду, взорвут вертолёт, попадут в тюрьму и даже вернутся в 1917 год.
В ролях Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков и другие. Режиссер-постановщик: Андрей Элинсон.
Читать рецензию на фильм «Ивановы Ивановы» (1 сезон)


ИЩЕЙКА (3 сезон)

Телеканал: Первый
Жанр: детектив
Серий: 16
Производство: Star Media и Мостелефильм

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Последняя режиссерская работа на телевидении Дмитрия Брусникина. Как и в предыдущих сезонах, следователь Александра Кушнир (Анна Банщикова) продолжит филигранно, по-мужски конкретно и по-женски интуитивно раскрывать преступления и выводить на чистую воду неблагочестивых жителей Черноморского побережья. В первом сезоне она работала в Дивноморске, а со второго весь отдел передислоцировался в Геленджик. Преступления, которые раскрывает героиня, становятся все опаснее, а личные драмы сбивают с толку все сильнее. Меняется и сама Александра. Из юной девушки она превращается во взрослую женщину. Это заметно даже по костюму: на смену ярким цветам первого сезона, в последующих приходят более спокойные тона, героиня даже надевает каблуки для большей официальности и женственности, а отчасти ради "победы" над "соперницей".
Смотреть онлайн сериал «Ищейка» (1 сезон)



МАЖОР (3 сезон)

Телеканал: Первый
Жанр: детектив, драма
Серий: 16
Производство: Продюсерский центр «Среда»

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Игорь Соколовский (Павел Прилучный) продолжает проводить и завершает расследование смерти отца и матери, которое он начал в первом сезоне, и решать главную драму своей жизни. В этом сезоне, встретившись наконец с убийцей, он окажется у черты закона. Победит ли в нем человеческое желание или профессиональный долг? Режиссер: Твердохлебов Игорь.
Смотреть онлайн сериал «Мажор» (1 сезон)
Читать рецензию на фильм «Мажор» (1 сезон)
Читать рецензию на фильм «Мажор» (2 сезон)



МОЛОДЁЖКА (Заключительный сезон)

Телеканал: СТС
Жанр: спортивный фильм, молодежная драма
Производство: Телеканал СТС и компания art pictures vision

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019

Самый популярный российский сериал о спорте завершается сезоном под названием «Финальная игра». Героев хоккейного клуба «медведи» ждут большие испытания, главное из которых - появление амбициозной бизнес-леди Виктории Каштановой (Екатерина Климова), которая не только становится спортивным директором команды, но и решает завоевать сердце примерного семьянина и экс-хоккеиста Макеева (Денис Никифоров). Последнему наконец-то удастся примерить не только строгий костюм тренера, но и хоккейную форму — его герой после долгого перерыва сыграет за одну из команд.
Смотреть онлайн сериал «Молодежка» (1 сезон)



МОРОЗОВА (2 сезон)

Телеканал: Россия-1
Жанр: детектив, криминальный фильм, мелодрама
Производство: "DIXI-TV"

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Морозова"

В числе осенних премьер «России» - обновленная линейка дневного, женского детектива. Помимо долгожителя современного телевидения, сериала «Тайны следствия», которые выходят 18-ым сезоном, готов к показу второй сезон «Морозовой», где главная героиня - начальница калужского областного экспертно-криминалистического центра (Тара Амирханова). Эта женщина со сложным характером в работе любит поставить под сомнение самые, казалось бы, очевидные факты.
Смотреть онлайн сериал «Морозова» (1 сезон)


МОСТ (2 сезон)

Телеканал: НТВ
Жанр: детектив
Серий: 10
Производство: «ВайТ Медиа»

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Мост"

Продолжение российской адаптации известного шведско-датского детектива Broen. Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте) и Максим Казанцев (Михаил Пореченков) раскрывать новые запутанные дела. В других ролях Анна Табанина, Алиса Миронова, Вадим Сквирский, Виталий Коваленко и другие. Вместо Константина Статского режиссерское место у Максима Василенко.
Читать рецензию на фильм «Мост» (1 сезон)



НАЛЕТ (2 сезон)
Телеканал: Первый
Жанр: драма, детектив
Серий: 8
Производство: Карго фильм

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Налет"

Карен Оганесян продолжает адаптировать культовый французский сериал «Braquo», награждённый премией «Эмми» как лучший драматический сериал. Во Франции он выходит с 2009 года, в этом году был показан четвертый сезон телепроекта. Четверку отчаянных полицейских играют Владимир Машков, Лукерья Ильяшенко, Александр Паль и Денис Шведов. В фильме также снялись Андрей Смоляков, Тамара Саксина, Анастасия Ростопша, Александра Ребенок и другие.
Читать рецензию на фильм «Налет» (1 сезон)



ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»

Телеканал: Первый
Жанр: ретро-детектив
Серий: 8
Производство: «Русский проект»

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Операция 'Сатана'"

Продолжение проектов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал». Новая история про майора милиции Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) связана с миром ученых. 1975 год - холодная война между СССР и США, гонка вооружений. Напряженно работают физики-ядерщики. В Советском Союзе становится очевидной утечка секретной информации о разработке ракеты «Сатана». Казалось бы, как может быть связан майор милиции с разведкой спецслужб? Однако именно он, Иван Петрович, уволенный из МУРа, трудящийся обычным участковым, оказывает неоценимую помощь КГБ в поимке американского шпиона. Режиссером на этом проекте на этот раз стал Юрий Мороз.
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Читать рецензию на фильм «Палач»



ПРОВОДНИЦА (2 сезон)

Телеканал: Домашний
Жанр: мелодрама, драма
Серий: 20
Производство: Mamas Film Production

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Проводница"

Идеальная проводница Ольга Богачева (Людмила Загорская) снова в пути. Как и прежде, она не только приносит пассажирам постельное белье и чай, но и выступает в роли психолога, разрешая им излить ей душу и помогая разрешать противоречия в личной жизни. Во втором сезоне Ольга перейдет на работу в другую бригаду. Зрителей ждет знакомство с новыми героями, а значит, еще больше откровений и историй о любви!



УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ (2 сезон)

Телеканал: СТС
Жанр: комедия
Серий: 21 по 24 мин.
Производство: ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ГОРАД»

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Улетный экипаж"

По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной (Наталья Бардо), Алексей Кулагин (Алексей Чадов) становится частным пилотом поп-звезды Карины (Алёна Савастова). На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который готов не только сменить ненавистного родственника, но и стать соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины. В новом сезоне авиакомпанию «Восторг Авиа» ожидает пополнение также в лице звезды «Даёшь молодёжь!» Ксении Тепловой, ставшей стюардессой-провинциалкой, и популярного актёра Владимира Сычёва, который воплотит на экране образ неуверенного в себе начальника авиакомпании.
Смотреть онлайн «Улетный экипаж» (1 сезон)


УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА (Финальный сезон)

Телеканал: ТНТ
Жанр: комедия
Производство: ТНТ, Комеди Клаб Продакшн
Эфир: с 3 сентября

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Универ. Новая общага"

Трудно сейчас представить, но первая серия «Универа» вышла в эфир ТНТ в 2008 году. «Универ» ширился, герои взрослели, влюблялись и расставались, уходили и возвращались, учились и тусовались. И вот теперь легендарный ситком завершится четверной свадьбой.
Смотреть онлайн «Универ. Новая общага» (1-7 сезоны)


ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Телеканал: Россия-1
Жанр: мелодрама
Серий: 16
Производство: Кинокомпания «Русское»
Эфир: с 3 сентября

Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019
фото: "Челночницы"

«Памятник российским женщинам девяностых годов», - как сказала о первом фильме его сценарист Зоя Кудря. Два года назад «Челночницы» прошли на канале «Россия-1» с бешеным успехом. Неудивительно, что у сериала появилось продолжение: новые нелегкие приключения первых русских бизнесвумэн в исполнении Марии Порошиной, Ирины Розановой, Елены Пановой и Светланы Ивановой.
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Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019 фотографии
Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019 фотографии
Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019 фотографии
Мажор и Балабол возвращаются: Продолжения российских сериалов сезона 2018-2019 фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   14.09.2018 - 21:33
Интересно, почему в "Проекте "Сатана"" ракету разрабатывают физики-ядерщики, а не инженеры-ракетчики? И я правильно понимаю, "Сатаной" ракету называют уже на стадии разработки?... читать далее>>
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