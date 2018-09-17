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5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»

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17 сентября 2018
На минувших выходных в Иванове завершился первый фестиваль телесериалов «Пилот». В его конкурсной программе было представлено 20 будущих сериалов, многие из которых будут показаны в эфире уже в нынешнем телесезоне. Как, например, победитель смотра (его здесь выбирают зрители) «90-е. Весело и громко», уже заготовленный для эфира канала СТС. Впрочем, в наш редакционный топ этот сериал не попал. Из 20 участников конкурса выбрать пять наиболее интригующих сериалов оказалось непросто. Неожиданных открытий на фестивале – увы – не случилось. Многие по-прежнему делают ставку на ретро (правда, в разных его проявлениях – от детективов до мелодрам), другие начинают заигрывать с актуальной повесткой дня (коррупцией, как «Министерстве», или вербовкой девушек в террористические организации, как в «На краю»), но делают это пока довольно скромно и не сказать, что занимательно. Относительная свобода и желание говорить со зрителем на современном языке наблюдается при этом у нового продакшна Start Studio, который готовит сериалы и для показа на своей одноименной платформе, и для канала «Супер». Именно проект этой компании и открывает наш редакционный топ.

«Вампиры средней полосы», Start Studio

5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»
фото: Съемки сериала "Вампиры средней полосы"/пресс-служба фестиваля "Пилот"

Пожалуй, самый необычный сериал конкурсной программы рассказывает о современных вампирах, живущих в Смоленске, и пытающихся утолить свою жажду крови законными способами. Вампирская «семья» здесь состоит из деда (неожиданный Юрий Стоянов, который на «Пилоте» получил приз за лучшую мужскую роль), некогда обратившего в вампиров всех остальных – врача Жана (Артем Ткаченко) и милиционера, а теперь полицейского, которую играет Екатерина Кузнецова. Ошибкой старика стало недавнее обращение глуповатого парня-хакера, который еще, к тому же, собрался делать блог о жизни современных вампиров. По итогам своей первой вылазки за едой, а точнее – за кровью, он неожиданно стал фигурантом громкого уголовного дела о маньяке, который обескровливает своих жертв. Но если от людской тюрьмы еще можно найти спасение, то от законов вампирского кодекса – нет. На защиту нерадивого молодого вампира и встает вся его семья.

Сериал не только иронизирует на модную вампирскую тему – действительно со среднерусским уклоном и с очень лаконичными, но при этом смешными диалогами, но и вполне драматично вплетают в нее детективный сюжет, позволяющий удерживать зрителя. «Вампиров» должны показать в новом сезоне на канале «Супер». Еще один проект Start Studio – сериальный дебют театрального режиссера Констанина Богомолова «Содержанки» – пока не получил дату и место телеэфира (хотя точно будет показан на видеосервисе Start) – вполне может рассчитывать на звание самого провокационного участника «Пилота». Выдаваемые за реальность мифы о жизни богатых и знаменитых (в актерском составе тут, кажется, есть все – от Сергея Бурунова и Александра Паля до Александры Ребенок и Софьи Эрнст, которая тут в главной роли) здесь также сопровождаются детективным сюжетом.

«Учителя», Телеканал ТВ-3

5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»
фото: Сериал "Учителя"/пресс-служба фестиваля "Пилот"

Канал ТВ-3, анонсировавший на эту осень новую линейку киносериалов, представил на «Пилоте» интригующую драму «Учителя», режиссером и автором сценария которой выступил Илья Куликов, создатель «Полицейского с Рублевки» и недавнего «Проклятия спящих». «Учителя» пока выглядят совершенно не похожими на авторский стиль Куликова. Это действительно крепкая драма, предлагающая новый взгляд на условно школьно-студенческую жизнь. Не со стороны, собственно, школьников и студентов, которым посвящено и так немало сериалов, а со стороны, как и заявлено в названии, учителей. Их тут целая семья. Отца, заместителя министра образования, играет Владимир Вдовиченков. Его герой озабочен судьбой своих дочерей: старшую Таню, с виду примерную семьянинку, работающую в престижном вузе, играет Анна Котова; роль младшей Маши – скромной одинокой учительницы русского языка и литературы, подрабатывающей по вечерам в вип-зале аэропорта, – исполняет Ирина Старшенбаум. Таня дорожит заботой отца, непыльную и денежную работу воспринимает как должное, гораздо сложнее у нее складываются отношения с нелюбимым мужем. Маша, напротив, устала от постоянной опеки и в попытках начать полноценную самостоятельную жизнь устраивается на работу в «обычную» школу, которую папа, правда, уже перевел в «лицей» и назначил туда «своего» директора – ему теперь и предстоит заботиться о Маше. Сериал «Учителя» должны показать в новом сезоне на канале «ТВ-3».

«Русалки», Амедиа Продакшн

5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»
фото: Сериал "Русалки"/Амедиа Продакшн

Отечественный ремейк одноименного израильского сериала с первых кадров интригует не меньше оригинала. Причем он не просто покадрово переснят, как любят делать российские производители, купившие зарубежный формат, а довольно сильно переработан под отечественные реалии. В небольшом южном городке находят тела браконьеров, без каких-либо следов насильственной смерти. Следствием руководит жесткая Рита Тихонова (Иева Андреевайте), недавно получившая нового напарника (Петр Федоров). В тот же день на берегу находят тело женщины, удивительно похожей на Тихонову. Вероятно, это ее сестра Майя, пропавшая 14 лет назад. Только теперь это уже не 18-летняя девушка, а значит все эти годы Майя жила где-то рядом. Это дело начальник местной полиции (Мераб Нинидзе) поручает приезжему следователю (Дарья Мороз), но Рита, естественно, хочет провести свое расследование. «Русалки» запланированы к показу на Первом канале.

«Алиби», кинокомпания «Среда»

5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»
фото: Сериал "Алиби"/пресс-служба фестиваля "Пилот"

Несмотря на то, что приз за лучший сценарий на «Пилоте» получил Илья Куликов, пожалуй, самым оригинальным с точки зрения идеи стал проект компании «Среда» Александра Цекало (он назван лучшим продюсером) – «Алиби». Главный герой в нем успешный сценарист (Евгений Стычкин), большую часть денег зарабатывающий, правда, не за счет текстов для кино, а за счет текстов для жизни. Он руководит агентством, которое придумывает алиби своим обеспеченным клиентам. В их числе, например, известная певица, случайно изменившая мужу с массажистом, и пожилой олигарх, который не хочет делиться имуществом с опостылевшей любовницей. Успешная жизнь сценариста, впрочем, оказывается под угрозой, когда один из телеканалов предлагает переписать ему на современный лад «Преступление и наказание», а в офисе «Алиби» неожиданно в качестве клиента появляется его жена (Ольга Сутулова). Сериал запланирован к показу на Первом канале.

«Ворона», студия «Мармот-фильм»

5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот»
фото: Сериал "Ворона"/пресс-служба НТВ

Новый продюсерский проект Валерия Тодоровского сделан по заказу НТВ – каналу, традиционно делающему ставку на детективы, с каждым годом качество которых растет. «Ворона», режиссерами и сценаристами которой выступили Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий, должна понравиться поклонникам скандинавских детективов – атмосфера холодного Санкт-Петербурга здесь в наличии. В 1994 году в Кондопоге находят тело убитой девушки с надписью «Шлюха», уже в наше время в Петербурге с такой же надписью труп – на этот раз мужчины, фотографа Бориса Краснова – обнаруживает строгая следователь Воронцова (Елизавета Боярская), женщина из интеллигентной семьи, вопреки воле родных, ставшая «ментом», но и на работе не снискавшая доверия коллег из-за своего тяжелого характера. На фестивале «Пилот» Елизавета Боярская получила заслуженный приз за лучшую женскую роль. «Ворону» покажут на НТВ уже осенью.

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Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
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Иева АндреевайтеКонстантин БогомоловЕлизавета БоярскаяСергей БуруновВладимир ВдовиченковСофья ЗаикаАнна Котова-ДерябинаЕкатерина Кузнецова (II)Илья КуликовДарья МорозАлександр ПальАлександра РебенокИрина СтаршенбаумЮрий СтояновЕвгений СтычкинОльга СутуловаАртём ТкаченкоВалерий ТодоровскийПётр ФёдоровАлександр Цекало
фильмы
АлибиВоронаМинистерствоНа краюПолицейский с РублёвкиПроклятие спящихРусалкиУчителя

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5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот» фотографии
5 лучших сериалов первого фестиваля «Пилот» фотографии
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