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«Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве

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22 сентября 2018
«Ромео и Джульетта» для поколения баттлов и Большого Русского Босса

Ваня (Александр Сударев) aka Бонус живёт в Володаровке где-то под Астраханью, тусует в падиках с пацанами, пишет и читает рэп, его треки качают всю округу, и даже местные мусора просят скинуть им ставшую хитом «Любовь, которой нет». Однажды друг Бонуса Денис по кличке Гашик (Артём Сучков) толкает стаф на территории дагестанцев, чем гости с юга недовольны. Когда они уже собираются показать наглому барыге степень своего недовольства, за братишку вписывается рэпер, так что теперь им обоим надо залечь на дно.

«Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве

За неимением Брюгге пацаны едут на старой бэхе в Москву, где сестра Гашика Наташа (Лариса Баранова) уже пять лет работает в крупной компании (секретаршей генерального директора). Тем временем начальник Наташи Владимир Вадимович (Александр Усердин) неторопливо завтракает с красавицей-дочерью Соней (Лана Райдер) и сыном-торчком Куртом (Дмитрий Смирнов).

Казалось бы, сколько уже мы видели сериалов, сценарий которых можно описать как «провинция meet мегаполис». Но «Бонус» Валерии Гай Германики предлагает для классического сюжета совершенно новую форму, захватывающую внимание настолько, что содержание просто перестаёт волновать. Место привычной сериальной экспозиции занимает энергично смонтированный клип с рассказчиком, зачитывающим рэпчину про главных героев. Сыгранный Антоном Адасинским, с демоническими зрачками и забитым татуировками торсом, этот призрак русского рэпа похож при том на постаревшего Шило из «Кровостока». Озвучил безымянного рассказчика Владимир Епифанцев, хотя поначалу брутально-рычащую читку немудрено спутать с манерой Большого Русского Босса. Не давая оправиться от такого динамичного начала, следуют драки и погони в провинции, а на подступах к первопрестольной – первый танцевальный номер: тверкающие проститутки споют и покажут, кто откуда понаехал.

«Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве

К сожалению, как только бумер пересекает МКАД, действие сериала начинает буксовать, - жизнь москвичей однообразная и скучная, во всяком случае, коренных москвичей. Ими в первых двух сериях «Бонуса» окажутся только Владимир Вадимович и его дети, которые тратят папины купюры на шмотки, рестораны, клубы и наркотики. Больше ничем уроженцы столицы не занимаются, даже деньги не зарабатывают, они у них просто есть. В Москве вообще есть всё, даже такие неслыханные диковины как американо, эспрессо, штрудель и Шнитке, пока не добравшиеся до Володаровки. Разрыв между коренными и приезжими преувеличен то ли намеренно, чтобы посмеяться над стереотипами, то ли вынужденно, чтобы в сериале, заявленном в качестве рэп-мюзикла о новых Ромео и Джульетте, родился хоть какой-то конфликт. Рупором гротескной провинции в большом городе в первых сериях становится Гашик, простой, как минуса Фэйса, и неумолкающий, как Джей из фильмов Кевина Смита. Бонус же почти всё время молчит, что-то пишет в блокноте и в мечтах разносит столичного рэпера на батле. Не сказать, что Артём Сучков переигрывает, но, судя по первым двум сериям, логичнее было бы назвать сериал не «Бонус», а «Гашик».

Гай Германика уже давно забила на драматургию и снимает смелое арт-кино, красивое, а теперь ещё и ритмичное. В предыдущем сериале - «Майские ленты», - по признанию самой Валерии, акцент был сделан на визуальном решении и операторской работе. Первая серия действительно завораживала летающим повсюду тополиным пухом и кубиками льда в стаканах, переливающимися всеми цветами радуги. Но потом становилось скучно. Одной формы недостаточно, особенно, если в нём не четыре эпизода, как в «Майских лентах», а 16. В противном случае придётся каждую серию изобретать что-то новое и брать разнообразием. Остаётся надеяться, что в следующих сериях «Бонуса» будет больше танцевальных номеров и треков от заглавного героя в исполнении написавшего их рэпера Дуни. Если уж хайповать на актуальных трендах, то по полной, смело и густо, как это умеет Германика, а не размазывать избитую историю успеха провинциалов на 16 серий, как вишнёвый штрудель по тарелке.

Сериал «Бонус» уже сейчас можно начать смотреть онлайн на сервисе ТНТ-Премьер.


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Леонид АверинРоссийские сериалы
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Антон АдасинскийЛариса Баранова (II)Валерия Гай ГерманикаВладимир ЕпифанцевЛана РайдерДмитрий Смирнов (IV)Александр СударевАртем СучковАлександр Усердин
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«Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве фотографии
«Бонус»: Рэп-мюзикл Валерии Гай Германики про провинциалов в Москве фотографии
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