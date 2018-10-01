«Операция "Сатана"»: Заставь дурака богу молиться

Черкасов снова спасает СССР от криминала
На Первом канале стартовал сериал «Операция "Сатана"» - новое шоу про майора Черкасова и реальные резонансные уголовные дела из советского прошлого. Алексей Филиппов посмотрел первые два эпизода и нашел дело Черкасова еще более провальным, чем обычно.
1975 год. Пентагон буквально стоит на ушах: за окном Холодная война, ракет вагон и маленькая тележка, но в СССР разрабатывают чудо-ракету «Сатана», которая будет круче всего вооружения США. Обычное приспособление для массового убийства людей несет около трех боевых зарядов, а «Cатана» - до десяти. К счастью, разработка еще на низком старте: не менее мощная война идет внутри КБ «Север», где есть сторонники жидкотопливного двигателя (Сергей Колтаков
) и твердотопливного (Владимир Ильин
), чьи противоречия усугубляются давнишней влюбленностью в одну и ту же женщину.
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Тем временем коварные американцы связываются с злокачественной Лорой Купер (Яна Сексте
), работницей посольства, которая бессовестно, перед лицом всего Союза, способствует не дипломатическим, а шпионским деяниям США. Её подельник агент Камень (!) ловко саботирует и без того непростой технологический процесс. Во всём этом клубке из своей и государственной шерсти не обошлось и без пресловутого майора Черкасова (Андрей Смоляков
), известного своей способностью затыкать любые бочки. Даже будучи уволенным из МУРа, в статусе глубоко уязвленного и жаждущего пива участкового, он присасывается к потенциально самому громкому уголовному делу на территории СССР. Ранее в канализации нашли сотрудницу КБ «Cевер», которая пыталась помешать торговле государственными тайнами.
Силы зла ловки и пронырливы, они способны мимикрировать под стариков-шахматистов и даже близких родственников, но все равно будут повержены: Черкасов уже извлек из туалетного бачка бутылочку пенного, обхамился с приятелями и бюрократами, а значит, скоро пойдет в бой, из которого не может не выйти победителем. В конце концов, газета «Советская трибуна» чихвостит МУР и хвалит его бывшую звезду.
«Операция «Сатана»» - уже пятая глава в упитанной биографии Ивана Петровича Черкасова, который то разоблачает наглых грабителей, то отыскивает военных преступников, то садится на хвост «оборотням в погонах». Пришло время и могучего внешнего врага: Первый канал вновь безукоризненно сервирует конъюнктуру, намекая, что длинные 70-е с их подозрительностью и безрадостностью - новый черный. Тем солиднее эта актуальная глава выглядит в составе замысловатого альманаха, примечательного тем, что все его детективные мелодрамы сложены из обломков реальных историй.
Тут, правда, Алла Криницына
при участии Эрнесто Суареса
(жаль, что не Луиса) начинает искривлять историю, чтобы всё в СССР крутилось вокруг Черкасова, попутно фаршируя историю казенными штампами. Не так уж важно, что ракету «Воевода», прозванную за границей «Cатана», конструировали в КБ «Южное», расположенном в украинском Днепропетровске, который Первому каналу неудобен ни географически, ни политически. Не так уж символично, что агент Камень - недвусмысленная отсылка к репортажу Аркадия Мамонтова про британский камень-шпион (других новостей у нас для вас нету). Совсем уж не смешно, что Лора Купер - это самая смехотворная из синефильских цитат: Дэвиду Линчу
должно быть приятно, что из двух разнообразных персонажей «Твин Пикса
» получилась одна хладнокровная американская тварь.
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Совсем не смехотворно, что каждое пятое дело в российских сериалах начинается с фразы стража порядка «Мне надо отлить
» - и в итоге оказывается, что милицейский мочевой пузырь проявляет недюжинную чуйку на криминал. Совсем не уморительно, что вся страна в этот момент прилипла к телевизору, наблюдая хоккей (идеальное время для грабежа и убийства). Наконец, нет ни малейшей грустной иронии в том, что Смоляков в отечественном кино- и теле-мире превратился в забронзовевшего и слишком правильного даже для аппаратчиков служаку, а Ильин - в добросердечного изобретателя, который, как и Черкасов, иллюстрирует всё хорошее в славном советском прошлом.
Впрочем, идеологические, конъюнктурные и сюжетные штампы - это лишь полбеды: как бы «черкасовиану» ни хвалили за заслуги в нише милицейских ретро-детективов и мнимое качество, это сериал не особо мастеровитый, а в «Сатане» совсем уж небрежный. Режиссер Юрий Мороз
, кажется, не ставил перед актерами каких-либо задач, кроме передвижения в кадре, поэтому покойная сотрудница КБ «Север» безбожно переигрывает (за что и удостаивается неловкой смерти в рапиде), а на лице Смолякова, Ильина и Колтакова написано такое драматическое безразличие, какое настигает каждого хорошего артиста, когда ему приходится играть драное пальто (что, увы, в сериалах случается регулярно). Общаются все по давней традиции афоризмами и монологами: Колтаков осаживает твердотопливного неприятеля стишком «Если ты такой гениальный, что же ты не генеральный?
», тут же замечая для несообразительного зрителя «О, я аж рифмой говорю
», а хромающая для пущей беззащитности Виктория Исакова
, играющая сестру Камня, с пионерским придыханием пересказывает всю несчастную семейную жизнь (очень несчастную).
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Так, «Операция "Сатана"» верна жанру плохо написанного житейско-патриотического детектива, который заливает зрителя не слишком связанной информацией о горестях и радостях персонажей, а также плохо завуалированной актуальной повесткой. Еще и на всякий случай наставляет молодые поколения, лишенные ностальгии по временам полетов в космос и разработки «Сатаны»: «Не стоит говорить о том, чего не видели, в негативном тоне
». Изрекает её, разумеется, Ильин, которому во «Времени первых
» разрешили озвучить национальную идею про необходимость летать в кандалах. Про то, что и фильмы, и сериалы - это не просто груда информации, которую нужно рассказать зрителю как можно скорее и как можно прямолинейнее, монолог, увы, ему никто не написал. Как и про операторско-монтажную дисфункцию отечественного телевидения. «Сатана», к слову, поступила на вооружение в 1988-м, так что Черкасов, видать, не всесилен.
«Операция "Сатана"
» на Первом канале с 1 октября
.
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