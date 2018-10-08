«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер...

Капитана Сергея Волкова (Артур Смолянинов
) не назовёшь рыцарем без страха и упрёка. Оперативник берёт взятки и прикрывает подпольное казино, в котором проигрывает нечестно заработанные деньги, а после разъезжает по городу пьяный. В один из таких трудовых будней полицейский сбивает на пешеходном переходе выкрашенную в зебру лошадь. Чтобы избежать скандала, Волкова переводят отсидеться, где потише. А именно в Первый оперативный полк конной полиции. Новое место службы после работы в ОБЭПе трудно воспринимать всерьёз: то ли детский лагерь, то ли цирк с конями. Вдобавок ко всему новый начальник капитан Вячеслав Михайлович Кондратьев (Алексей Симонов
) будто сошёл со страниц сказки про Дядю Стёпу: он доблестно патрулирует парки, запрещает кормить уток, катает на лошадке детей в садике и даже штрафует сотрудников за брошенную мимо урны обёртку. Тем временем Волкова преследуют грехи прошлой жизни в лице хозяина казино Захара (Алексей Розин
), которому он успел задолжать совсем несмешную сумму. Чтобы вернуть карточный долг, Волков пускает в ход то старые связи в отделе, то любовные чары, однако карма раз за разом наказывает коррумпированного полицейского.
Среди множества российских сериалов о стражах правопорядка очень легко потеряться. Простые следователи и тем более ППС-ники давно приелись, береговая охрана надоела, кинологи с их мухтарами и подавно. Одни сценаристы отправляют на помощь полицейским экстрасенсов, психологов, учёных и писателей, другие заставляют их самих стеречь то пляж, то Рублёвку. Рано или поздно продюсеры должны были усадить служителей закона в седло. Режиссёрами «Конной полиции
» стали Артур Лемперт
и Павел Орешин
, создатели сериала «Ольга
». Неудивительно, что их новая комедия также строится не столько на нелепых ситуациях, сколько на взаимодействии характерных персонажей, в первую очередь, двух капитанов - циничного Волкова, который уверен, что в конники попал временно, смотрит на сослуживцев свысока, хотя навыков верховой езды не имеет, и честнейшего Кондратьев, искренне считающего конную полицию, в которой служит всю жизнь, элитой.
Волков запросто придумывает, как подставить и выручить кредитора, знает, как умаслить бывшего начальника Вячеслава Ивановича (Александр Тютрюмов
). Кондратьев строго следует букве закона, порой доходя до самодурства, наивен, но никак не глуп. Оба персонажа вызывают симпатию, не в последнюю очередь благодаря актёрской игре Смолянинова и Симонова. Гордость полка – Иван Кутепов (Артём Костюнёв
) – вынужден ходить в патруль с застенчивым Максом (Борис Дергачёв
), который пытается найти подход к нарушителям порядка с помощью соционики. Смешные ситуации естественным образом возникают, как результат конфликта характеров.
Увы, сколь бы хорошо не были прорисованы главные герои, по истечении первых серий они начинают пробуксовывать. Все попытки Волкова решить старые проблемы разбиваются о честность и наивность Кондратьева, истинного гардемарина на белом единороге, готового остановить грузовик с контрафактом на полном скаку. Серёга, вроде бы делающий первый шаг на пути исправления, как и остальные герои, перестает развиваться, а сюжетообразующая история с возвращением долга просто исчезает. Не все герои могут похвастаться и ясной мотивацией своих действий.
Тем не менее, комедия получилась умерено смешной и может похвастаться эффектными сценами с летающей по всей кухне отдела гречневой крупой или уже упомянутой погони капитана Кондратьева за грузовиком. Опять же, музыка из 80-х, будь то Ricchi E Poveri, Bonnie Tyler или «Песня о дружбе» в исполнении Харатьяна
, открывающая каждую серию, способны растрогать тех, кому за 40. Памятуя шутку про дарёного коня, отметим, что и с зубами у «Конной полиции» всё в порядке. Меж острот про седлание кобылок и порванные уздечки прорывается и актуальная тема коррупции в органах (и даже, о ужас, пыток в отделе). Что до честных полицейские, над ними ТНТ научилось смеяться добрее, чем когда-то над лейтенантом ГИБДД Лаптевым в «Нашей Раше».
Сериал «Конная полиция
» выходит на канале ТНТ 8 октября в 20:00
.
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