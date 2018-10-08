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«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер...

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8 октября 2018
Капитана Сергея Волкова (Артур Смолянинов) не назовёшь рыцарем без страха и упрёка. Оперативник берёт взятки и прикрывает подпольное казино, в котором проигрывает нечестно заработанные деньги, а после разъезжает по городу пьяный. В один из таких трудовых будней полицейский сбивает на пешеходном переходе выкрашенную в зебру лошадь. Чтобы избежать скандала, Волкова переводят отсидеться, где потише. А именно в Первый оперативный полк конной полиции. Новое место службы после работы в ОБЭПе трудно воспринимать всерьёз: то ли детский лагерь, то ли цирк с конями. Вдобавок ко всему новый начальник капитан Вячеслав Михайлович Кондратьев (Алексей Симонов) будто сошёл со страниц сказки про Дядю Стёпу: он доблестно патрулирует парки, запрещает кормить уток, катает на лошадке детей в садике и даже штрафует сотрудников за брошенную мимо урны обёртку. Тем временем Волкова преследуют грехи прошлой жизни в лице хозяина казино Захара (Алексей Розин), которому он успел задолжать совсем несмешную сумму. Чтобы вернуть карточный долг, Волков пускает в ход то старые связи в отделе, то любовные чары, однако карма раз за разом наказывает коррумпированного полицейского.

«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер...

Среди множества российских сериалов о стражах правопорядка очень легко потеряться. Простые следователи и тем более ППС-ники давно приелись, береговая охрана надоела, кинологи с их мухтарами и подавно. Одни сценаристы отправляют на помощь полицейским экстрасенсов, психологов, учёных и писателей, другие заставляют их самих стеречь то пляж, то Рублёвку. Рано или поздно продюсеры должны были усадить служителей закона в седло. Режиссёрами «Конной полиции» стали Артур Лемперт и Павел Орешин, создатели сериала «Ольга». Неудивительно, что их новая комедия также строится не столько на нелепых ситуациях, сколько на взаимодействии характерных персонажей, в первую очередь, двух капитанов - циничного Волкова, который уверен, что в конники попал временно, смотрит на сослуживцев свысока, хотя навыков верховой езды не имеет, и честнейшего Кондратьев, искренне считающего конную полицию, в которой служит всю жизнь, элитой.

Волков запросто придумывает, как подставить и выручить кредитора, знает, как умаслить бывшего начальника Вячеслава Ивановича (Александр Тютрюмов). Кондратьев строго следует букве закона, порой доходя до самодурства, наивен, но никак не глуп. Оба персонажа вызывают симпатию, не в последнюю очередь благодаря актёрской игре Смолянинова и Симонова. Гордость полка – Иван Кутепов (Артём Костюнёв) – вынужден ходить в патруль с застенчивым Максом (Борис Дергачёв), который пытается найти подход к нарушителям порядка с помощью соционики. Смешные ситуации естественным образом возникают, как результат конфликта характеров.

«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер...

Увы, сколь бы хорошо не были прорисованы главные герои, по истечении первых серий они начинают пробуксовывать. Все попытки Волкова решить старые проблемы разбиваются о честность и наивность Кондратьева, истинного гардемарина на белом единороге, готового остановить грузовик с контрафактом на полном скаку. Серёга, вроде бы делающий первый шаг на пути исправления, как и остальные герои, перестает развиваться, а сюжетообразующая история с возвращением долга просто исчезает. Не все герои могут похвастаться и ясной мотивацией своих действий.

Тем не менее, комедия получилась умерено смешной и может похвастаться эффектными сценами с летающей по всей кухне отдела гречневой крупой или уже упомянутой погони капитана Кондратьева за грузовиком. Опять же, музыка из 80-х, будь то Ricchi E Poveri, Bonnie Tyler или «Песня о дружбе» в исполнении Харатьяна, открывающая каждую серию, способны растрогать тех, кому за 40. Памятуя шутку про дарёного коня, отметим, что и с зубами у «Конной полиции» всё в порядке. Меж острот про седлание кобылок и порванные уздечки прорывается и актуальная тема коррупции в органах (и даже, о ужас, пыток в отделе). Что до честных полицейские, над ними ТНТ научилось смеяться добрее, чем когда-то над лейтенантом ГИБДД Лаптевым в «Нашей Раше».

Сериал «Конная полиция» выходит на канале ТНТ 8 октября в 20:00.


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«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... фотографии
«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... фотографии
«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... фотографии
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