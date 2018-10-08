ревью

«Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер...

Действие детектива развернется в начале XX века в Петербурге.

Степан Михалков показал свой загородный дом и рассказал о «клане Михалковых-Кончаловских-Вертинских»

Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.

История кино

Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза

Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.