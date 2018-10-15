«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая

На телеканале «Супер» 15 октября выходит новый сериал «Фитнес» про любовь и ЗОЖ. Екатерина Визгалова посмотрела его до премьеры и утверждает, что это приятное зрительское шоу, способное увлечь, рассмешить, а также оказать некоторый терапевтический эффект людям, которым не нравится свое тело.
Милейшая пышнотелая продавщица Ася Королева (Софья Зайка
) дождалась предложения руки и сердца от неотесанного жениха своего - постового полицейского Лёхи (Алексей Демидов
). Но свадьба не состоялась: на пороге ЗАГСа жених не удержал на руках 101 килограмм счастья и загремел в больничку, оконфузив обоих по полной программе. На другой день Леха упрекнул суженую, мол, нельзя быть такой жирной, худеть пора, а тут и видео падения ехидные подружки слили в интернет. Ася встрепенулась и решила «я могу». Послала всех знакомых куда подальше (вместе с Лехой) и начала новую жизнь.
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Судьба-злодейка роковая тут же подбросила ей в ночном клубе случайное знакомство с сердобольным Борисом (Борис Дергачев
), который с первого взгляда зачем-то влюбился в пьяную пышечку, но продолжения не последовало. Асе не до новых отношений: гораздо интереснее ей – новая работа в элитарном фитнес-клубе SUPERFIT, куда она решительно явилась в надежде скинуть вес, огорчилась, узнав неподъемную цену на абонемент, а затем зашла с другого бока, получив, хоть и не без труда, должность администратора (с правом заниматься в свободное от работы время). Все последующее время Ася будет проводить в компании сотрудников фитнес-клуба и его посетителей, среди которых, конечно же, окажется и ее полуночный знакомец Борис (кстати, состоятельный юрист). Скорее бери его, пока он не передумал, но нет же - девушке он не нравится чисто внешне.
У руля «Фитнеса» - режиссер Антон Маслов
и продюсеры Эдуард Илоян
, Виталий Шляппо
, Алексей Троцюк
, Денис Жалинский
, зарекомендовавшие себя сериалами «Кухня
», «Отель Элеон
» и «Бесстыдники
». Новый проект целиком укладывается в наработанную методу команды: это приятный развлекательный сериал с незатейливыми добрыми шутками, яркими, характерными персонажами и легким налетом нравоучения, что фигура - не главное. История Аси – хребет сюжета, хотя главное обаяние сериала – взаимоотношения разных персонажей в этом мире подтянутых поп и подмигивающих бицепсов. Герои разные, каждый по-своему комичен и обаятелен, у каждого чувствуется за плечами какая-то интересная история, прошлое, которое будет раскрываться в последующих сериях. Хорош и кастинг: одеяло на себя никто из актеров не перетягивает, весь ансамбль работает дружно, слаженно. А выбрать себе любимчика – дело вкуса конкретного зрителя.
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Итак, помимо упомянутых уже Аси, Лехи и Бориса, вот они, наши постоянные герои:
- два персональных тренера: здоровячок и балагур Олег (Роман Курцын
) и мисс шпагат Полина (Татьяна Храмова
), находящиеся в состоянии перманентной конкуренции за клиентов (все-таки на дворе кризис, а центр новый, дорогой);
- два инструктора специальных программ: Владимир (Дмитрий Чеботарев
) по йоге и Рафаэль (Евгений Михеев
) по танцам, у обоих в группах - сплошные дамы;
- клубный врач Людмила Алексеевна (Марианна Шульц
), обожающая сплетни и пиццу;
- директор клуба Виталий Минеевич (Михаил Трухин
) – ответственный руководитель, которому сотрудники постоянно устраивают головную боль.
За эту головную боль, в первую очередь, отвечает свалившаяся на шею Ася, которой ой не сразу удается вписаться в этот особенный мир беговых дорожек и зеленых смузи. Новые коллеги не намерены упрощать девушке жизнь. Например, Полина считает, что с такой фигурой нельзя встречать людей на ресепшне фитнес-клуба и несколько раз довольно жестко подставляет Асю перед начальником и клиентами, утверждая ей на ухо «Ты здесь работать не будешь». Но постепенно девушка осваивается, проявляя каждый раз не только природную доброту и отзывчивость, но и упорство на пути к поставленной цели.
Авторы, кстати, утверждают, что их история – о любви. О любви к себе и борьбе с личными комплексами, вызванными навязанными стандартами общества. О любви к окружающим людям, которых нужно принимать такими, какие они есть, не пытаясь переделывать под себя. О любви к жизни, в которой неплохо было бы нащупать гармонию, раскрепоститься и получать удовольствие просто от того, что ты живешь, работаешь, занимаешься любимым делом, чувствуешь. В общем, довольно неплохо, что сериал с названием «Фитнес» не спекулирует на столь модной сегодня теме ЗОЖа, а иронизирует над ней и дает хоть и стандартные, но правильные ответы. Хотя не исключено, что после просмотра вам захочется купить абонемент в спортивный клуб и растрясти жирок.
Смотрите «Фитнес
» с 15 октября
на телеканале «Супер».
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