Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая

Обзор сериалов >>
15 октября 2018
На телеканале «Супер» 15 октября выходит новый сериал «Фитнес» про любовь и ЗОЖ. Екатерина Визгалова посмотрела его до премьеры и утверждает, что это приятное зрительское шоу, способное увлечь, рассмешить, а также оказать некоторый терапевтический эффект людям, которым не нравится свое тело.

«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая

Милейшая пышнотелая продавщица Ася Королева (Софья Зайка) дождалась предложения руки и сердца от неотесанного жениха своего - постового полицейского Лёхи (Алексей Демидов). Но свадьба не состоялась: на пороге ЗАГСа жених не удержал на руках 101 килограмм счастья и загремел в больничку, оконфузив обоих по полной программе. На другой день Леха упрекнул суженую, мол, нельзя быть такой жирной, худеть пора, а тут и видео падения ехидные подружки слили в интернет. Ася встрепенулась и решила «я могу». Послала всех знакомых куда подальше (вместе с Лехой) и начала новую жизнь.

Читать репортаж со съемочной площадки сериала «Фитнес»

Судьба-злодейка роковая тут же подбросила ей в ночном клубе случайное знакомство с сердобольным Борисом (Борис Дергачев), который с первого взгляда зачем-то влюбился в пьяную пышечку, но продолжения не последовало. Асе не до новых отношений: гораздо интереснее ей – новая работа в элитарном фитнес-клубе SUPERFIT, куда она решительно явилась в надежде скинуть вес, огорчилась, узнав неподъемную цену на абонемент, а затем зашла с другого бока, получив, хоть и не без труда, должность администратора (с правом заниматься в свободное от работы время). Все последующее время Ася будет проводить в компании сотрудников фитнес-клуба и его посетителей, среди которых, конечно же, окажется и ее полуночный знакомец Борис (кстати, состоятельный юрист). Скорее бери его, пока он не передумал, но нет же - девушке он не нравится чисто внешне.

«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая

У руля «Фитнеса» - режиссер Антон Маслов и продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, зарекомендовавшие себя сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и «Бесстыдники». Новый проект целиком укладывается в наработанную методу команды: это приятный развлекательный сериал с незатейливыми добрыми шутками, яркими, характерными персонажами и легким налетом нравоучения, что фигура - не главное. История Аси – хребет сюжета, хотя главное обаяние сериала – взаимоотношения разных персонажей в этом мире подтянутых поп и подмигивающих бицепсов. Герои разные, каждый по-своему комичен и обаятелен, у каждого чувствуется за плечами какая-то интересная история, прошлое, которое будет раскрываться в последующих сериях. Хорош и кастинг: одеяло на себя никто из актеров не перетягивает, весь ансамбль работает дружно, слаженно. А выбрать себе любимчика – дело вкуса конкретного зрителя.

Читать обзор новых российских сериалов сезона 2018-2019

Итак, помимо упомянутых уже Аси, Лехи и Бориса, вот они, наши постоянные герои:
- два персональных тренера: здоровячок и балагур Олег (Роман Курцын) и мисс шпагат Полина (Татьяна Храмова), находящиеся в состоянии перманентной конкуренции за клиентов (все-таки на дворе кризис, а центр новый, дорогой);
- два инструктора специальных программ: Владимир (Дмитрий Чеботарев) по йоге и Рафаэль (Евгений Михеев) по танцам, у обоих в группах - сплошные дамы;
- клубный врач Людмила Алексеевна (Марианна Шульц), обожающая сплетни и пиццу;
- директор клуба Виталий Минеевич (Михаил Трухин) – ответственный руководитель, которому сотрудники постоянно устраивают головную боль.

«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая

За эту головную боль, в первую очередь, отвечает свалившаяся на шею Ася, которой ой не сразу удается вписаться в этот особенный мир беговых дорожек и зеленых смузи. Новые коллеги не намерены упрощать девушке жизнь. Например, Полина считает, что с такой фигурой нельзя встречать людей на ресепшне фитнес-клуба и несколько раз довольно жестко подставляет Асю перед начальником и клиентами, утверждая ей на ухо «Ты здесь работать не будешь». Но постепенно девушка осваивается, проявляя каждый раз не только природную доброту и отзывчивость, но и упорство на пути к поставленной цели.

Авторы, кстати, утверждают, что их история – о любви. О любви к себе и борьбе с личными комплексами, вызванными навязанными стандартами общества. О любви к окружающим людям, которых нужно принимать такими, какие они есть, не пытаясь переделывать под себя. О любви к жизни, в которой неплохо было бы нащупать гармонию, раскрепоститься и получать удовольствие просто от того, что ты живешь, работаешь, занимаешься любимым делом, чувствуешь. В общем, довольно неплохо, что сериал с названием «Фитнес» не спекулирует на столь модной сегодня теме ЗОЖа, а иронизирует над ней и дает хоть и стандартные, но правильные ответы. Хотя не исключено, что после просмотра вам захочется купить абонемент в спортивный клуб и растрясти жирок.

Смотрите «Фитнес» с 15 октября на телеканале «Супер».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаРоссийские сериалы
персоны
Алексей ДемидовБорис ДергачевСофья ЗайкаРоман КурцынАнтон МасловЕвгений МихеевМихаил ТрухинТатьяна Храмова (II)Дмитрий ЧеботарёвМарианна Шульц
фильмы
БесстыдникиКухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)Фитнес

фотографии >>
«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая фотографии
«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая фотографии
«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая фотографии
«Фитнес»: Да у меня просто кость широкая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Маргарита Юрьева
12 октября ушла из жизни актриса Маргарита Юрьева.
Юрий Мартюшин
10 октября ушёл из жизни актёр Юрий Мартюшин.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Андрей Бутин
Иван Гаврилюк
Константин Костышин
Павел Майков
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Девон Гаммерсолл
Ванесса Марсил
Элизабет Мосс
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Примадонна
биография, драма, комедия
Великобритания, 2016
Лукас
боевик, триллер
Франция, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
Россия, 2018
Галвестон
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2018
Дикая жизнь
драма
США, 2018
Закат
исторический фильм, мелодрама
Венгрия, Франция, 2018
Зимние братья
драма
Дания, Исландия, 2017
Лягушонок Риббит
детский фильм
Малайзия, США, 2014
Прогулка по Риму
приключения, семейное кино
Италия, 2017
Ученик чудовища
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Япония, 2015
Хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью