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«Динозавр»: Добрый вор спешит на помощь

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12 октября 2018
1 октября на канале НТВ стартовал комедийный телесериал «Динозавр». В главной роли известный актёр и режиссёр Андрей Смирнов.

Криминальный авторитет Сергей Тимофеевич Бабушкин (Андрей Смирнов) более 35 лет провёл в местах не столь отдалённых. Из диалога двух нервных полицейских мы узнаём, что Бабушкину уже восемь раз продлевали срок, так как некуда ему идти. Каждый раз, когда неволя близится к завершению, Бабушкин приходит к начальнику тюрьмы и бьёт его по лицу, чтобы получить новый срок. Как вы понимаете, комедия уже началась.

«Динозавр»: Добрый вор спешит на помощь

Однажды у Тимофеича всё-таки возник повод выйти на свободу: с огромным опозданием ему пришло письмо о том, что у него есть сын Славик. Письмо было написано более 30 лет назад, сынок успел вырасти и стать... следователем Вячеславом Христофоровым (Евгений Миллер). И тут происходит удачное стечение обстоятельств: порядочного и благородного Христофорова подставляют, а Бабушкин, используя криминальный талант, помогает новообретённому отпрыску и его дочке - такой недавно открытой внучке Полине (Анна Васильева).

Первая проблема «Динозавра» заключается в том, что создатели не до конца определились с жанром своего детища. Комедийные гэги здесь чередуются с затянутыми мелодраматическими сценами под грустную музыку, а временами и вовсе кажется, что это драма - про человека, не вписавшегося в наше время. Хотя для драмы здесь слишком карикатурные и непродуманные персонажи. Герой-антагонист Бесовский (Илья Любимов), к примеру, стереотипный нувориш, словно переместившийся на машине времени из начала 2000-х годов. И напугать такой злодей не способен, и улыбки особой не вызывает.

«Динозавр»: Добрый вор спешит на помощь

Второе слабое место сериала - вымученный юмор. Актёры обильно жестикулируют и таращат глаза, но шуток и комических ситуаций при этом не так уж много. Хохма про то, что Бабушкин за годы отсидки отстал от жизни, слишком старательно педалируется. Он всё-таки не на необитаемом острове все эти годы провёл. Уж представление о том, как выглядит мобильный телефон и как его включить, получить мог. Впрочем, неосведомлённость в новейших технологиях не мешает пожилому рецидивисту незаметно проникнуть в охраняемое здание, нашпигованное камерами наблюдения. А если авторская идея заключалась в том, чтобы снять разудалый комикс про супердеда, заодно вдоволь посмеявшись над навязшими в зубах сериальными образами, то где же необходимая для фильмов такого рода сумасшедшая динамика, которой здесь нет и в помине? Или хотя бы мистический компонент, который мог бы объяснить постоянные допущения в сценарии. Вместо этого - лирические отступления и затянутые диалоги, убивающие в зародыше потенциальную привлекательную идею.

А самое печальное, что за вялыми юморесками явно проглядывает популяризация воровской романтики. Уголовники показаны как минимум обаятельными ребятами, а главный рецидивист и вовсе человек-глыба, добрый волшебник из сказки. Сотрудники же правоохранительных органов выставлены умственно отсталыми. За исключением Христофорова, хотя и он слегка туповат. Причиной же всех бед является респектабельный бизнесмен со злодейской фамилией, хотя не очень понятно, за что нас принуждают его ненавидеть. Так или иначе, «Динозавр» живет по законам некой параллельной реальности, где российская тюрьма — это что-то вроде санатория, из которой даже домой уезжать не хочется. Впрочем, первые зрители уже назвали сериал «жизненным» и «правдивым».

«Динозавр» с 1 октября на канале НТВ.


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