«Светлана»: Папина дочка

На Первом канале продолжается показ мелодрамы «Светлана» – о дочери Иосифа Сталина Светлане Аллилуевой, прожившей долгую и насыщенную событиями жизнь, из которой создатели сериала почерпнули лишь бесконечное число романов главной героини и огромный комплекс, связанный со статусом дочери вождя народа. Но даже бурную личную жизнь Аллилуевой им не удалось изобразить с должным напором. «Светлана» – пожалуй, самое скучное телекино о семье Сталина.
фото: Съемки сериала "Светлана"/Первый канал
На дворе 1953 год, Светлана (Виктория Романенко) – пока еще Сталина (Сергей Колтаков) – возвращается после подпольного аборта в свою квартиру, где ее бывший муж Жданов пытается забрать с собой дочку Катю – с отцом, как он считает, ему будет лучше, чем с «гулящей» матерью. Последняя угрожает тем, что расскажет все Сталину и тогда бывшему мужу мало не покажется. Жданов уезжает ни с чем, а дочь Сталина пытается дозвониться всемогущему отцу. Но с вождем народа ее не соединяют – очень занят товарищ Сталин государственными делами.
Светлана Сталина, пережив недолгий семейный кризис, идет читать лекцию по истории государства российского, смысл которой сводится к простому, но судьбоносному заключению: месяц март – самый трагический для всех правителей Отечества. Именно в этом месяце умерли Иван Грозный, Павел I, Александр II, отрекся от престола Николай II. Наступил март 1953-го, грозный отец Иосиф Сталин перестал отвечать на звонки навсегда. Члены Политбюро разыгрывают сценки наподобие тех, что были в «Смерти Сталина» (правда, не смешные), а Светлана вместе с непутевым братом-алкоголиком Василием (Сергей Колос) оплакивают родителя.
фото: Съемки сериала "Светлана"/Первый канал
В историю со смертью Сталина создатели «Светланы» вплетают слезливые флэшбеки о ее жизни до 1953 года. Вот ненадолго в солнечном свете школьного коридора появляется юношеская влюбленность Серго Берия, которому отец запретил строить романтические отношения с дочерью Сталина. Вот уже и первая настоящая любовь – 38-летний драматург Алексей Каплин (Павел Трубинер), который с первого взгляда влюбляется в 17-летнюю школьницу и не боится ни этой преступной связи, ни праведного отцовского гнева Сталина. Каплин (его прототип – Алексей Каплер), согласно сериалу остается не только первой, но и единственной любовью Светланы. По крайней мере до того, как в ее жизни не появится Бранджеш Сингх, но это произойдет уже ближе к финалу сериала.
фото: Съемки сериала "Светлана"/Первый канал
К сожалению для создателей «Светланы», брак с Сингхом был лишь четвертым в биографии Аллилуевой, а не восьмым, как было бы лучше для незатейливой драматургии этого восьмисерийного проекта. Поэтому и приходится рассказывать не только о мужьях и необязательных, мимолетных романах, но и о детско-родительской травме. Дочь отца любила, но из-за фамилии комплексовала, хотя, если верить сериалу, то и дело ею пользовалась. Ни одна серия еще не прошла без фразы: «Да вы знаете, что я дочь Сталина!»
Поверхностный мелодраматичный сценарий «Светланы», впрочем, можно было бы исправить достойного уровня режиссурой и актерской игрой. Но, к сожалению, в сериале нет и этого. Актриса Виктория Романенко с театральным надрывом читает трагические реплики и пытается не всегда удачно играть роль то школьницы (как в первых сериях), то уже умудренной опытом дамы. Оператор и гримеры работают при этом так, что виден лишь настоящий возраст актрисы, отчего в тех же школьных сценах выглядит она довольно нелепо. Не особо постарались они приблизиться к внешнему сходству и в случае с актером Сергеем Колпаковым, совершенно на Сталина не похожим – ни в обычном своем виде, ни в том подобии грима, которое есть в этом сериале.
фото: Съемки сериала "Светлана"/Первый канал
Впрочем, создатели сериала заранее попросили особо «Светлане» не верить. В финальные титры они впечатали предупреждение о том, что все это повествование – лишь их фантазия, фамилии всех поклонников Аллилуевой осторожно заменили на схожие по звучанию. Правда, главную героиню эта участь, к сожалению, миновала. Играть в мелодраматичный трагифарс на фоне скандального «сталинского» семейства – вариант все еще беспроигрышный.
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