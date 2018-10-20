«Звоните ДиКаприо!»: О Петровых начистоту

На онлайн-платформе ТНТ-Премьер начинается показ первого сериального опыта режиссера комедий «Горько!» и «Самый лучший день!» Жоры Крыжовникова – шоу «Звоните ДиКаприо!», где постановщик (он же один из авторов сценария) умело и довольно рискованно совмещает комедию и трагедию, сатиру на отечественное кино и актуальное высказывание на табуированную на российском ТВ тему ВИЧ.
Главный герой «Звоните ДиКаприо!» – популярный актер Егор Румянцев (Александр Петров
), звезда идущего в прайм-тайм медицинского сериала «Первая Градская» и масштабных патриотических блокбастеров «Воссоединение» и «Сирийский песок» (сцена из этого вымышленного фильма – настоящий шедевр), идущих, правда, при пустых залах.«Все было в первом дубле! А если не нравится, звоните Ди Каприо!
» – кричит Румянцев на съемках, с которых ему срочно нужно уйти.
Дел у молодого артиста много: бывшая жена (Анна Хилькевич
) требует алиментов за общение с ребенком, продюсер (Анна Невская
) рассчитывает на нечто большее, чем исключительно совместные рабочие проекты, нынешняя подруга (Юлия Хлынина
), кажется, особо ни на что не надеется, но при каждом расставании ее глаза полны беспросветной грусти. А еще есть старший брат Лев (Андрей Бурковский
), тоже актер, хоть и перебивающийся работой на заштатном канале «Муравей ТВ», которому Егор уже должен больше сорока тысяч рублей – огромные деньги для почти многодетной семьи брата во главе с бойкой женой (острохарактерная Юлия Александрова
). Но все это кажется неважным, когда Румянцев вдруг узнает, что, вероятно, уже год он является ВИЧ-положительным.
После такой завязки довольно легко представить благостный путь исправления главного героя, но не тут-то было. Крыжовников вместе с соавторами – люди оригинальные, но в то же время очень реалистичные. Их Егор – тот самый положительный артист-эгоист – просто боится признаться себе в новом статусе, не говоря уж о том, чтобы сказать об этом всем окружающим людям и партнершам. За шутками, прибаутками, полузапоем, пьяным вождением и случайным сексом он пытается оттянуть время встречи с диагнозом и ответственностью, которую на себя придется в таком случае взять.
История про ВИЧ, да еще и в контексте человека успешного, звездного, обаятельного паяца (Петров, кстати, в «Звоните ДиКаприо!» на удивление органичен и совершенно не переигрывает, как ему было свойственно в нескольких предыдущих работах), перебегающего из кадра в кадр – мероприятие очень рискованное. Но Крыжовникову удается, не впадая в тусовочный юмор, рассказывать глобально важную историю на языке, доступном всем. Со смехом – не исключено, что в дальнейшем сквозь слезы. Всего в «Звоните ДиКаприо!» восемь серий, и куда в итоге вывернет сериал, понять пока совершенно невозможно. В любом случае, кажется, финал удивит всех.
Сериал «Звоните ДиКаприо!» на ТНТ-Премьер с 20 октября.
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