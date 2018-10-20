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«Звоните ДиКаприо!»: О Петровых начистоту

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20 октября 2018
На онлайн-платформе ТНТ-Премьер начинается показ первого сериального опыта режиссера комедий «Горько!» и «Самый лучший день!» Жоры Крыжовникова – шоу «Звоните ДиКаприо!», где постановщик (он же один из авторов сценария) умело и довольно рискованно совмещает комедию и трагедию, сатиру на отечественное кино и актуальное высказывание на табуированную на российском ТВ тему ВИЧ.

«Звоните ДиКаприо!»: О Петровых начистоту

Главный герой «Звоните ДиКаприо!» – популярный актер Егор Румянцев (Александр Петров), звезда идущего в прайм-тайм медицинского сериала «Первая Градская» и масштабных патриотических блокбастеров «Воссоединение» и «Сирийский песок» (сцена из этого вымышленного фильма – настоящий шедевр), идущих, правда, при пустых залах.«Все было в первом дубле! А если не нравится, звоните Ди Каприо!» – кричит Румянцев на съемках, с которых ему срочно нужно уйти.

Дел у молодого артиста много: бывшая жена (Анна Хилькевич) требует алиментов за общение с ребенком, продюсер (Анна Невская) рассчитывает на нечто большее, чем исключительно совместные рабочие проекты, нынешняя подруга (Юлия Хлынина), кажется, особо ни на что не надеется, но при каждом расставании ее глаза полны беспросветной грусти. А еще есть старший брат Лев (Андрей Бурковский), тоже актер, хоть и перебивающийся работой на заштатном канале «Муравей ТВ», которому Егор уже должен больше сорока тысяч рублей – огромные деньги для почти многодетной семьи брата во главе с бойкой женой (острохарактерная Юлия Александрова). Но все это кажется неважным, когда Румянцев вдруг узнает, что, вероятно, уже год он является ВИЧ-положительным.

«Звоните ДиКаприо!»: О Петровых начистоту

После такой завязки довольно легко представить благостный путь исправления главного героя, но не тут-то было. Крыжовников вместе с соавторами – люди оригинальные, но в то же время очень реалистичные. Их Егор – тот самый положительный артист-эгоист – просто боится признаться себе в новом статусе, не говоря уж о том, чтобы сказать об этом всем окружающим людям и партнершам. За шутками, прибаутками, полузапоем, пьяным вождением и случайным сексом он пытается оттянуть время встречи с диагнозом и ответственностью, которую на себя придется в таком случае взять.

История про ВИЧ, да еще и в контексте человека успешного, звездного, обаятельного паяца (Петров, кстати, в «Звоните ДиКаприо!» на удивление органичен и совершенно не переигрывает, как ему было свойственно в нескольких предыдущих работах), перебегающего из кадра в кадр – мероприятие очень рискованное. Но Крыжовникову удается, не впадая в тусовочный юмор, рассказывать глобально важную историю на языке, доступном всем. Со смехом – не исключено, что в дальнейшем сквозь слезы. Всего в «Звоните ДиКаприо!» восемь серий, и куда в итоге вывернет сериал, понять пока совершенно невозможно. В любом случае, кажется, финал удивит всех.

Сериал «Звоните ДиКаприо!» на ТНТ-Премьер с 20 октября.


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Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
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Юлия АлександроваАндрей БурковскийЖора КрыжовниковАнна НевскаяАлександр Петров (III)Анна Хилькевич
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Горько!Звоните ДиКаприо!Самый лучший день!

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