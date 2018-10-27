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«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

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27 октября 2018
На канале ТВ-3 29 октября начинается показ самого драматичного сериала осени «Обычная женщина», снял который режиссер «Аритмии» Борис Хлебников. Первая серия уже доступна для просмотра в социальных сетях Instagram, «Одноклассники», Facebook и ВКонтакте. В телеэфир новый эпизод будет выходить каждый вечер с понедельника по четверг, всего в «Обычной женщине» восемь серий.

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

39-летняя Марина (Анна Михалкова) с виду действительно обычная – муж-врач (Евгений Гришковец), двое детей, третий на подходе, цветочный бизнес со своими хозяйственными проблемами и одна большая тайна. В свободное от такого типичного бытового уклада время Марина пишет в WhatsApp странные сообщения – организует аукционы с молодыми девушками и в туалетах торговых центров отсматривает очередную «пастушку» (Саша Бортич) для нового клиента. Марина – сутенерша, но не с ярким мейком и не в леопардовом пальто, а самая обычная, можно даже сказать среднестатистическая женщина.

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«По картинкам из российских сериалов кажется, что сутенер должен быть с золотым зубом, одним глазом и очень коварным. А в жизни это очень бытовые обстоятельства. Мы некоторые факты брали даже из моих наблюдений – у меня в подъезде очень долго на первом этаже был бордель. И я каждый день когда отводил детей в школу, видел, как оттуда выходили невероятно красивые женщины. Причем это все сдавала симпатичная женщина, которая в какой-то момент сообразила, что так эта квартира ей будет приносить больше денег», – рассказывает режиссер сериала Борис Хлебников.

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

Для Хлебникова, автора «Аритмии» и «Долгой счастливой жизни», это уже не первый сериал в карьере. Несколько лет назад он снимал комедию «Озабоченные, или любовь зла». Но именно на «Обычной женщине», как утверждает режиссер, ему пришлось впервые столкнуться с «абсолютно женской историей», а также поэкспериментировать с жанрами. «Есть драма, детектив и довольно много смешного. И самое сложное сделать такой баланс ироничности, драмы, детектива. Так, чтобы это было смешно и увлекательно, и при этом драматично. Для меня это первый раз», – отмечает режиссер.

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Детективная интрига начинается с самой первой серии. Тайная профессия главной героини может стать явной – одну из девушек (Аглая Тарасова) неожиданно находят мертвой в небольшом отеле в центре Москвы. Марина своими силами «разруливает» эту неприятную ситуацию. Но одно «преступление» ведет за собой череду других. Да и семья только на первый взгляд кажется благополучной – тайны есть не только у Марины.

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

«Естественно, любого персонажа надо для себя оправдывать, иначе просто невозможно сыграть. Для себя, конечно, я выстроила логику жизни и ее поведения. Все всегда делается во имя и ради кого-то – ради семьи, детей. Но кто и на что способен пойти ради достижения этого порой мнимого счастья?» – рассказывает Анна Михалкова.

Несмотря на то, что «Обычная женщина» уже была показана на нескольких международных фестивалях и вызвала там восторженные отзывы (актриса Анна Михалкова, например, была удостоена приза за лучшую женскую роль на французском смотре теле и веб-сериалов Series Mania) и заслужила (кстати, вполне обоснованно) сравнения с хитом «Во все тяжкие», Хлебников уверен, что «это сугубо национальный продукт с очень понятными, узнаваемыми проблемами и способами решения – просто немного утрированными в детективном сюжете».

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

«Мне кажется, это очень типичная героиня, которая все берет в свои руки в семье. Если бы это было американское кино, для этого нужно было бы, чтобы у героини умер муж и ей ничего не оставалось делать, кроме как все взять в свои руки. У нас такого входящего события в России не предполагается. Мне кажется, женщина в 40 лет всегда берет в свои руки семью и начинает ее тащить. При какой-то гиперболе обстоятельств это очень похоже на нас. Когда человек тянет всю семью, он все равно вызывает сочувствие в любом случае – что бы он ни делал. Когда женщина начинает этим заниматься, обычно вся семья становится частью плана и вся семья от этой заботы начинает разваливаться, что тоже очень российская вещь. И это тоже большая составляющая нашего сюжета», – отмечает режиссер.

Анна Михалкова, напротив, считает свою героиню понятной и своевременной для всего мира. «Мне кажется, что в период такой активной смены гендерных ролей, которая сейчас происходит, эта история будет очень будет актуальной. У нас просто женщина получила права после революции, даже не права, а обязанности. Здесь у нас нет никакого феминистического подтекста, потому что действительно женщины лучше приспосабливаются к сложным ситуациям и в стрессовых ситуациях действуют быстрее. Это не плохо и не хорошо, так складывается жизнь», – уверена актриса.

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

Мужа главной героини сыграл Евгений Гришковец. По профессии он хирург, однако в жизни сам Гришковец при виде крови «падает в обморок». «Есть сцена, где я практически спасаю человека от смерти. Там довольно много ненастоящей крови, но которая выглядит очень по-настоящему. Даже при виде этой крови меня в пот бросало. Здесь были очень хорошие консультанты, которые научили меня все делать правильно. Мой герой – обыкновенный мужчина – может показаться человеком благородным особенно в профессии, не идет на компромиссы, но в то же время ему ничего не чуждо. Он соблазняется, запутывается, лжет. Но он хороший отец, старается быть честным человеком. Правда, у него не всегда получается», – рассказывает Гришковец.

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Не получается у него, судя по всему, сохранить верность жене. По сюжету сериала, у героя Гришковца на работе есть коллега-любовница, которую играет Мария Андреева. Сам актер на площадке, кстати, впервые участвовал в постельной сцене и целовался с «незнакомой женщиной» – с Марией Андреевой они до участия в сериале знакомы не были. Однако работа на съемочной площадке запомнилась Гришковцу не столько этим, сколько профессионализмом группы и режиссера Бориса Хлебникова.

«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие

«Мне точно так же было интересно сниматься у великого Глеба Панфилова в картине «В круге первом». Мы не сразу шли в кадр, а долго репетировали, разбирали, работали со сценарием. И здесь было также. Я видел, как происходит работа режиссера. Как человек, имеющий опыт режиссерской работы, я помалкивал, потому что мне интересно наблюдать за своим коллегой – режиссером Хлебниковым. Несколько раз я присутствовал при рождении очень простых, но прекрасных идей. Я вообще этого не ожидал. Он часто решал проблемы, которые сценарий ставил как какой-то сложный квест. И превосходно это делал – всегда в сторону более простого, жизненного и верного решения», – отмечает Гришковец.

Анна Михалкова на премьере сериала и вовсе призналась, что «Обычная женщина» стала ее любимой работой.«Сегодня тот редкий случай, когда мне не хочется стоять с краю и прятаться, мне хочется выйти и сказать – да, это я! Я обожаю эту работу. Удивительным образом на этом корабле, которым руководил Борис Хлебников, у нас у всех сложился удивительный творческий союз, где все были соавторами, как бы это пафосно ни звучало. И если его результат хотя бы процентов на двадцать совпал с тем восторгом, который мы испытывали во время съёмок, то вас точно ждёт невероятный сериал», – сказала актриса.

Судя, по крайней мере по первым двум сериям «Обычной женщины», результат совпал больше, чем на 20 процентов.

Смотрите сериал «Обычная женщина» на канале ТВ-3 с 29 октября.


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«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие фотографии
«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие фотографии
«Обычная женщина»: Анна Михалкова пускается во все тяжкие фотографии
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