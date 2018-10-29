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«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского

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29 октября 2018
Павел Прилучный снова возвращается в дело

На Первом канале с 29 октября начинается показ третьего сезона «Мажора», который, как обещают создатели сериала, станет финальным аккордом этой популярной криминально-психологической саги.

«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского
фото: пресс-служба Первого канала

Вышедший на экраны четыре года назад сериал «Мажор» стал своего рода сенсацией. Привычную для российского зрителя «ментовскую» тему продюсеры Александр Цекало, Руслан Сорокин и Иван Самохвалов вместе с режиссером Константином Статским и сценаристом Александром Щербаковым решили развить в не совсем свойственном для отечественного телевидения ключе, выбрав для главного героя мальчика-мажора, которого обычно в нашем кино и особенно на телеэкране принято если не ненавидеть, то как минимум испытывать классовое раздражение. Но Игорь Соколовский, как и свойственно герою, выступил против правил.

Читать обзор первого сезона сериала «Мажор»

Он мгновенно получил расположение зрительской аудитории. Не в последнюю очередь из-за исполнителя главной роли – Павла Прилучного, подтянутого парня с голливудской белозубой улыбкой, но истинно русской мужественностью во взгляде. Благодаря сценаристам первого «Мажора» герой Прилучного, еще в первой серии пьяным рассекающий за рулем желтого спорткара и не вылезающий из ночных клубов, к середине сезона превратился в честного, порядочного лейтенанта, с легкостью раскрывающего повседневные уголовные дела и мечтающего найти ответ на вопрос о причинах якобы самоубийства матери. Благородный рыцарь без страха и упрека и почти русский Бэтмен – во втором сезоне он уже и мстит за смерть родителей, и обзаводится собственным сумасшедшим Джокером в обличье бывшего лучшего друга Стаса (Никита Панфилов).

«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского
фото: пресс-служба Первого канала

Как и дружеско-приятельские отношения, в «Мажоре» не из простых и романтическая линия. Соколовский постоянно становится участником любовных треугольников, а то и четырехугольников, как во втором сезоне, где затейливую геометрию любви создатели сериала обрубили самым трагическим способом. Герой Прилучного разрывается между начальницей, строгим капитаном полиции Викторией Родионовой (Карина Разумовская) с нетипичной для профессии внешностью тургеневской барышни, и яркой Катей (Любовь Аксенова), которой во втором сезоне была отведена роль Джульетты из противостоящего семейству Соколовских клана Игнатьевых.

Читать обзор второго сезона сериала «Мажор»

Надо сказать, что упростить эту запутанную романтическую линию создатели «Мажора» в третьем сезоне не решились: напротив они добавили в любовный треугольник во главе с Соколовским еще одну фигуру – неприятно-педантичного капитана полиции Валерия Симоненко (Владимир Селезнев), который пришел на место Данилы Королева (Денис Шведов) с перспективой возглавить отдел вместо беременной Виктории Сергеевны. С ней нового героя связывают, впрочем, не только рабочие отношения, но и некогда крепкие узы гражданского брака. Кроме того, кажется, именно Симоненко в этом сезоне будет играть роль «темной лошадки», и до последнего момента не будет понятно, находится он на стороне сил добра или зла. За последнее в финальном сезоне отвечает наконец главный виновник всех бед – Фишер (Игорь Черневич) – искусно втянувший в свою игру не только Соколовского, но и всех окружающих его близких людей. Не обойдется в третьем «Мажоре» и без неожиданных воскрешений, ставших уже, кажется, «фишкой» сериала.

«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского
фото: пресс-служба Первого канала

Из других новшеств - Соколовский после уже всех возможных «бэтмобилей» пересаживается на мотоцикл, на котором гоняет по причудливо-эклектичному отечественному «Готэму», симбиозу Москвы и Петербурга с узнаваемыми небоскрёбами Сити и не менее бросающимися в глаза дворами-колодцами и Невским проспектом. В третьем сезоне сменился режиссер (теперь это Михаил Хлебородов), но, к счастью, на месте остался оператор Улугбек Хамраев, задающий уже вполне узнаваемую визуальную стилистику не только, кстати, «Мажора», но и других проектов продюсерской компании «Среда». Правда, в нынешнем сезоне немаловажную роль играет и музыка, которой стало значительно больше (полновесные треки звучат почти каждые 10 минут).

В финальном сезоне 16 серий вместо привычных 12-ти, но сохранена горизонтально-вертикальная структура и обозначена главная - семейная - тема всего сериала. И хотя на старте «Мажор 3» больше похож на комедию, в которой встречаются старые хорошие и новые не совсем хорошие персонажи, а первое дело, в котором угоняют танки из компьютерной игры, кажется совершенно непримечательным, уже ко второму эпизоду заметно, как быстро растет градус драматизма. В финале ожидается накал страстей до крайнего драматического предела. Учитывая, что создатели «Мажора» особо своих героев не щадят, не факт, что Соколовского всё-таки ждёт хэппи-энд. С другой стороны и воскрешают героев в «Мажоре» тоже с лёгкостью.

Смотрите «Мажор 3» на Первом канале с 29 октября.


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«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского фотографии
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