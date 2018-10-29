«Мажор 3»: Финал мести Игоря Соколовского

На Первом канале с 29 октября начинается показ третьего сезона «Мажора», который, как обещают создатели сериала, станет финальным аккордом этой популярной криминально-психологической саги.
фото: пресс-служба Первого канала
Вышедший на экраны четыре года назад сериал «Мажор» стал своего рода сенсацией. Привычную для российского зрителя «ментовскую» тему продюсеры Александр Цекало, Руслан Сорокин и Иван Самохвалов вместе с режиссером Константином Статским и сценаристом Александром Щербаковым решили развить в не совсем свойственном для отечественного телевидения ключе, выбрав для главного героя мальчика-мажора, которого обычно в нашем кино и особенно на телеэкране принято если не ненавидеть, то как минимум испытывать классовое раздражение. Но Игорь Соколовский, как и свойственно герою, выступил против правил.
Он мгновенно получил расположение зрительской аудитории. Не в последнюю очередь из-за исполнителя главной роли – Павла Прилучного, подтянутого парня с голливудской белозубой улыбкой, но истинно русской мужественностью во взгляде. Благодаря сценаристам первого «Мажора» герой Прилучного, еще в первой серии пьяным рассекающий за рулем желтого спорткара и не вылезающий из ночных клубов, к середине сезона превратился в честного, порядочного лейтенанта, с легкостью раскрывающего повседневные уголовные дела и мечтающего найти ответ на вопрос о причинах якобы самоубийства матери. Благородный рыцарь без страха и упрека и почти русский Бэтмен – во втором сезоне он уже и мстит за смерть родителей, и обзаводится собственным сумасшедшим Джокером в обличье бывшего лучшего друга Стаса (Никита Панфилов).
фото: пресс-служба Первого канала
Как и дружеско-приятельские отношения, в «Мажоре» не из простых и романтическая линия. Соколовский постоянно становится участником любовных треугольников, а то и четырехугольников, как во втором сезоне, где затейливую геометрию любви создатели сериала обрубили самым трагическим способом. Герой Прилучного разрывается между начальницей, строгим капитаном полиции Викторией Родионовой (Карина Разумовская) с нетипичной для профессии внешностью тургеневской барышни, и яркой Катей (Любовь Аксенова), которой во втором сезоне была отведена роль Джульетты из противостоящего семейству Соколовских клана Игнатьевых.
Надо сказать, что упростить эту запутанную романтическую линию создатели «Мажора» в третьем сезоне не решились: напротив они добавили в любовный треугольник во главе с Соколовским еще одну фигуру – неприятно-педантичного капитана полиции Валерия Симоненко (Владимир Селезнев), который пришел на место Данилы Королева (Денис Шведов) с перспективой возглавить отдел вместо беременной Виктории Сергеевны. С ней нового героя связывают, впрочем, не только рабочие отношения, но и некогда крепкие узы гражданского брака. Кроме того, кажется, именно Симоненко в этом сезоне будет играть роль «темной лошадки», и до последнего момента не будет понятно, находится он на стороне сил добра или зла. За последнее в финальном сезоне отвечает наконец главный виновник всех бед – Фишер (Игорь Черневич) – искусно втянувший в свою игру не только Соколовского, но и всех окружающих его близких людей. Не обойдется в третьем «Мажоре» и без неожиданных воскрешений, ставших уже, кажется, «фишкой» сериала.
фото: пресс-служба Первого канала
Из других новшеств - Соколовский после уже всех возможных «бэтмобилей» пересаживается на мотоцикл, на котором гоняет по причудливо-эклектичному отечественному «Готэму», симбиозу Москвы и Петербурга с узнаваемыми небоскрёбами Сити и не менее бросающимися в глаза дворами-колодцами и Невским проспектом. В третьем сезоне сменился режиссер (теперь это Михаил Хлебородов), но, к счастью, на месте остался оператор Улугбек Хамраев, задающий уже вполне узнаваемую визуальную стилистику не только, кстати, «Мажора», но и других проектов продюсерской компании «Среда». Правда, в нынешнем сезоне немаловажную роль играет и музыка, которой стало значительно больше (полновесные треки звучат почти каждые 10 минут).
В финальном сезоне 16 серий вместо привычных 12-ти, но сохранена горизонтально-вертикальная структура и обозначена главная - семейная - тема всего сериала. И хотя на старте «Мажор 3» больше похож на комедию, в которой встречаются старые хорошие и новые не совсем хорошие персонажи, а первое дело, в котором угоняют танки из компьютерной игры, кажется совершенно непримечательным, уже ко второму эпизоду заметно, как быстро растет градус драматизма. В финале ожидается накал страстей до крайнего драматического предела. Учитывая, что создатели «Мажора» особо своих героев не щадят, не факт, что Соколовского всё-таки ждёт хэппи-энд. С другой стороны и воскрешают героев в «Мажоре» тоже с лёгкостью.
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