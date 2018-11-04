Десять интересных фактов о сериале «Неуловимые»

С 6 ноября на телеканале НТВ начинается показ исторического комедийного сериала «Неуловимые» про неунывающих карманников Одессы. По сюжету два легендарных черноморских вора решаются на «ограбление века». Украсть предстоит скрипку Страдивари, которую бельгийская королева преподнесла в дар советскому музыканту Давиду Ойстраху. Скрипку везут из Москвы в Одессу в спецвагоне поезда, и, чтобы провернуть преступление, злоумышленники собирают целую команду из молодых умельцев воровского дела.
Накануне премьеры мы собрали полезные и забавные факты, после которых смотреть сериал станет значительно интереснее.
1. Действие фильма происходит в 1958 году. В это время в Одессе уже преодолели послевоенную разруху, но организованная преступность, которую обуздывали после войны герои легендарного сериала «Ликвидация
» (в нем действие разворачивалось в 1946-48 гг) все еще оставалась непобедимой.
2. Сценарий написан Сигитой Моставичюте
по мотивам реальных событий… Бельгийская королева и великий скрипач действительно были дружны. И королева подарила Ойстраху скрипку, и у него действительно украли ее. В остальном история вымышлена. Даже место преступления в фильме ненастоящее, реально кражу была произведена из квартиры музыканта.
3. Съёмки проходили в Крыму, Таганроге, Ростове и Москве. Когда снимали на приморском бульваре, чтобы не было современной плитки, достаточно большой участок засыпали песком, должны были снимать 2 дня, но приехав во второй день утром на объект обнаружили местную уборочную технику, тщательно убирающую песок с бульвара. Местные коммунальные службы отлично работают!
4. Главные роли в картине – грабителей и аферистов – исполнили Оксана Фандера
, Сергей Газаров
и Александр Лыков
. «Моя героиня Фирочка авантюристка высшей пробы, у которой есть только одно слабое место – её любовь. Она мне необычайно импонирует во всех своих проявлениях. Я надеюсь, что это будет любопытный проект для телезрителей, ведь для нас он был невероятно занимательным, мы получали колоссальное удовольствие от работы. Это приключения, прекрасное время и сюжет необычайно увлекательный. Партнёры: Александр Лыков и Сергей Газаров – прекраснейшие актёры и люди с редким чувством юмора. Они подкалывали меня в кадре, а меня очень легко подколоть. Они быстро это поняли и подшучивали надо мной без остановки
», – отмечает Фандера.
5. Ловить обаятельных преступников будет Юрий Стоянов
, примеривший образ начальника УГРО Одессы Бачило.
«Во время съёмок я испытал чувство запоздалого удовлетворения, ведь до роли в «Неуловимых» я ни разу не играл одессита, хотя я сам одессит. В последнее время было много чего снято про Одессу послевоенной эпохи. Меня всегда раздражало представление некоторых актёров и режиссёров о том, как нужно играть одессита, поэтому мне всегда хотелось сыграть такого одессита, которому бы поверили именно одесситы
», – подчеркнул актер.
6. Перед началом съемок декораторы внимательно изучали особенности той скрипки Страдивари. Однако, для съемок была выбрана другая модель Страдивари - 3/4. В реальной истории королева Бельгии, которая сама была талантливым музыкантом, подарила свою личную маленькую скрипку размером 1/2.
7. Давид Ойстрах послужил прототипом скрипача Полякова в популярном романе братьев Вайнеров «Визит к Минотавру». Книга был написана в 1972-ом, а в 1987-ом по ней был снят одноименный мини-сериал
. Действительность Вайнеров также отличалась от правды жизни - на квартиру музыканта в 1968 году был совершен налет, воры вынесли кучу вещей, но инструменты не тронули. Не знали их истинную цену. Украли Страдивари значительно позже. После смерти Ойстраха в 1974 году скрипка попала в музей музыкальных инструментов имени М.И. Глинки. Оттуда, в 1996-ом, когда ее стоимость равнялась миллиону долларов, ее выкрали два офицера, выпускники московского военного училища. Когда их поймали, они признались, что на мысль о преступлении их натолкнул фильм «Визит к Минотавру». После таких подробностей у зрителей нового сериала не должно оставаться вопросов к вымышленному сюжету, в котором кража осуществляется в 1958-ом и в поезде. Почему бы и нет?
8. Поезд - самые сложные декорации фильма. Его снимали внутри реальных вагонов, но их необходимо было задекорировать под старину, раньше все вагоны были покрыты Линкрустом. Художник-постановщик Анастасия Номоконова
подобрала обои под линкруст и обклеила ими все современные вагоны так, что они выглядели как старинные. Проблема заключалась в том, что съёмки проходили уже в декабре и обои просто не успевали высохнуть из-за холода и влажности.
9. Режиссёр-постановщик картины Владимир Виноградов
играет в сериале эпизодическую роль портного, а продюсер проекта - Тимур Джафаров
– исполнил роль портье в гостинице «Аркадия».
10. Роль Золотозубого исполнил непрофессиональный актёр Евгений Березин
. Он на самом деле занимается тайским боксом, но после роли «Околофутбола
» стал принимать приглашения сняться в кино.
Смотрите сериал «Неуловимые»
с 6 ноября на телеканале НТВ.
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