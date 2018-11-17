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Интересные факты о сериале «Мама»

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17 ноября 2018
19 ноября на телеканале Dомашний состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Мама», в которой переплетаются темы материнской любви, семейной жизни и подростковых проблем. Кино-театр.ру собрал интересные факты о съёмках этого проекта и его творческой команде, и тоже нашёл в них немало переплетений!

Галина Польских

1. Съемки фильма проходили в настоящем лицее, во время учебного процесса. Команда «Стоп, мотор!» звучала после каждого школьного звонка. В массовке снимались обычные ученики, без актерского образования.

2. Исполнители главных ролей – актриса Юлия Мельникова и актер Павел Трубинер — в реальной жизни муж и жена. Вопреки некоторым предрассудкам, пара очень любит работать вместе — присутствие супруга поддерживает в непростые творческие моменты.

3. Часть съемок сериала проходила на собственной даче актера Бориса Щербакова – исполнителя роли директора лицея.


Борис Щербаков

4. Работа на проекте «Мама» - вторая совместная работа на одной съемочной площадке Галины Польских, сыгравшей школьного завуча, и Бориса Щербакова, которые дружат и в жизни. До этого в кино они встречались только в картине «Воскресный папа» (1985 год).

5. В сериале «Мама» свою первую большую драматическую роль сыграла певица Мариам Мерабова. Ранее Мариам можно было увидеть в музыкальной комедии Таира Мамедова «Голоса большой страны».

Мариам Мерабова

6. В исполнении Мариам в фильме звучит песня «Мама», слова для которой написала режиссер проекта Гузэль Киреева.

7. Исполнительница роли учительницы химии Юлия Куварзина имеет педагогическое образование и успела поработать педагогом начальных классов.

8. Съемки фильма «Мама» закончились в день рождения режиссера Гузэль Киреевой – 14 июня.

Интересные факты о сериале «Мама»
фото: Гузэль Киреева и Алёна Новицкая на съёмочной площадке

9. Алена Новицкая, сыгравшая дочь главных героев Кристину, несмотря на юный возраст – опытная актриса. «Мама» - 15-я картина в ее фильмографии. Забавное совпадение семейной темы: в числе работ актрисы есть ещё короткометражка «Папа» и сериал «Старшая дочь».

Юлия Мельникова и Марина Дровосекова

10. Юлия Мельникова и Марина Дровосекова в сериале «Мама» играют соперниц, а в реальной жизни они лучшие подруги и познакомились при поступлении в Школу-студию МХАТ на курс К.А. Райкина. После окончания курса обе актрисы работают в Российском Государственном театре «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, а Марина ещё и преподаёт в своей альма-матер на кафедре сценической речи и вокала.

Смотрите сериал «Мама» с 19 ноября в 19:00 на канале Dомашний
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Воскресный папаГолоса большой страныМамаПапаСтаршая дочь

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Интересные факты о сериале «Мама» фотографии
Интересные факты о сериале «Мама» фотографии
Интересные факты о сериале «Мама» фотографии
Интересные факты о сериале «Мама» фотографии
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