«Годунов»: Шабаш ряженых

Что не так с историческими российскими сериалами
На телеканале «Россия»-1 стартовал дорогостоящий исторический сериал «Годунов
», созданный при поддержке банка ВТБ и обеспечивший работой большое количество гримеров, парикмахеров, реквизиторов, декораторов и костюмеров. Режиссером позолоченного проекта выступил Алексей Андрианов
, снявший в 2016 году другой исторический многосерийный опус «София
». Нынешняя картина посвящена событиям российской смуты XVI века и судьбе рода Годуновых и охватывает период от последних месяцев царствования Иоанна Грозного до прихода на трон первого из рода Романовых – Михаила. Широкая реклама, к которой радостно подключился даже главный идеолог патриотической российской культуры Владимир Мединский, обещала захватывающий сюжет, эффектную драматургию, звездный состав и потрясающее актерское воплощение на экране более 200 реальных персонажей отечественной истории. Беглое же ознакомление с кастингом убеждало: телеканал приготовил роскошный костюмированный капустник. Сомнений в том, что сериал свои задачи выполнит, тоже не возникало.
Ведь все понимают, что у телеканала не было задачи создавать сериал на века. Телевизионная продукция в принципе ориентирована на другое - привлечение рекламодателей через создание популярного контента, сиюминутную выгоду, и вопрос, который ставят перед собой продюсеры, не «как снять хорошо», а «как затащить к экранам миллионы зрителей». Поставленные задачи диктуют и формулу успеха: общеизвестно, что живейший интерес у зрителей вызывает отечественная литература, а еще пуще – история, особенно ее страницы, которые подпитывают национальную гордость. Давайте позовем Безрукова
на роль царя, все будут смотреть, даже те, кто его терпеть не может пуще Америки. А вообще, что мелочиться, раз у нас за спиной ВТБ: давайте позовем вообще всех известных актеров, которые придут в голову, да и экранизируем школьный учебник шестого класса, не чураясь «небольшой доли вымысла, от которого история не пострадает
». Сказано - сделано.
«Годунов» - сериал-рекордсмен по звездному составу, все до единой роли исполняют известные актеры, даже боязно всматриваться в стулья и кухонную утварь - вдруг и там затаился народный артист. Маковецкий
(Иван Грозный), Ходченкова
(Мария Скуратова), Сухоруков
(Малюта Скуратов), Цыганов
и Лавров
(сыновья Грозного Иван и Федор), Мерзликин
(князь Шуйский), Пегова
(Мария Нагая), Михалкова
(Ирина Годунова)… Кажется, проще перечислить тех, кто в сериале не задействован. Все - в накладных косах и бородах, разодеты, расфуфырены, говорят хоть и на современном наречии, но все-таки с небольшим старославянским налетом, примерно как в «Иван Васильевич меняет профессию
»: вельми понеже, паки-паки херувимы.
Лицами этой доблестной артистической агитбригады решают в сериале вполне конкретные задачи. Ведь «Годунов» не только развлекательный и познавательный фильм для тех, кто забыл школьную историю, а еще и крупнейший за последние годы пропагандистский продукт отечественного телевидения, созданный под надзором Российского исторического общества с Мединского во главе. Воспринимающий историю страны как товар, который нужно представлять потребителям (гражданам страны) лицом, он, разумеется, остался доволен, что прошлое России в сериале выглядит, по его словам, «красиво и дорого». Вот Кремль и Красная площадь, отстроенные в натуральную величину. Вот костюмы многослойные. Вот черная икра на столах, которая, пишут, натуральная, не бутафорская (странно, если не на эти сцены ушло больше всего дублей).
Иоанн Грозный (любимый правитель Мединского) здесь добрый дедушка, шахматист, справедливый монарх, который обеспечивал порядок и достаток, а опричнину и казни - не обеспечивал. Ну случайно убил сына. Да и не убил, возможно, никто же не знает, как деле было. Смерть царевича Иоанна подана впроброс, без трагедии. Они с отцом ссорятся, сын падает, и все… Уже другая сцена, забыли Иоанна, теперь Федор - главный наследник, даром что пономарская душонка, только лампадки жечь умеет.
Вообще каждый патриот и государственник должен быть очень доволен получившимся результатом: власть в сериале абсолютно священна, без царя - смута начинается, а зло клокочет где-то рядом с троном, в боярах, в неприятном и завистливом ближнем окружении. Интриги плетут, со свету сживают. Годунов, в первых эпизодах еще 20-летний молодой стольник при царе Иоанне (Безруков играет его без грима, а в следующих сериях, надо полагать, стремительно состарится - тоже сам), подкупает открытостью и легкостью суждений, но впоследствии он еще скажет с экрана сакраментальное «власть без крови не бывает
». Оправдывая в глазах россиян не столько свои преступления, сколько деяния всех последующих российских властителей до нынешнего дня. Не забывайте, холопы, что любые жертвы любых царей – это неизбежная погрешность в управлении такой огромной страной.
Пока история целой страны поставлена на службу государственной власти и не имеет права быть драматичной, и сериалы исторические будут до зевоты скучны и выглядеть будут лживо. Историю по ним уж точно учить не следует. Но для того, чтобы обсудить, какому актеру борода более к лицу, вполне сгодится.
Сериал «Годунов
» на телеканале Россия-1 с 5-8 ноября
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