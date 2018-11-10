«Ольга». Третий сезон: Возвращение из «Страны ОЗ»

На телеканале ТНТ стартовал третий сезон «Ольги» – популярного комедийного сериала, который два года назад вернул на экраны тему обычной российской женщины, взваливающей на себя обязательства по сохранению семьи. На этот раз создатели «Ольги», кажется, все-таки обеспечат главной героине в исполнении Яны Трояновой спокойное женское счастье – пусть и ценой семейных ссор.
фото: Пресс-служба ТНТ
Драматичный второй сезон «Ольги» оставил семью Терентьевых практически в том составе, с которым и познакомились зрители еще в начале первого сезона. Верный принц Гриша (Максим Костромыкин) исчез с радаров, как и неудавшийся муж Ани (Ксения Суркова) в исполнении Сергея Романовича. Аня впитала в себя все семейные ценности – стала матерью-одиночкой, повторив судьбу Ольги, и стала утешаться в алкоголе, наследуя генетике Юргена (Василий Кортуков). Последний, впрочем, теперь чист и избавлен от зависимостей, что не мешает ему попадать в нелепые ситуации – особенно с учетом нового «одноногого» соседа (дерзкий Павел Майков). Сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) стремительно вырос, похорошел и влюбился в новую соседку. Пока, правда, без особой надежды на взаимность. Сестра Ольги (Алина Алексеева), хоть и обзавелась ребенком и приходящим отцом в лице юного Пушкина (Филипп Ершов), но все еще надеется найти себе нормального мужика. Очередной «жертвой» сестры становится «матрасный король» Володя в исполнении харизматичного Гоши Куценко. Беда только в том, что Володе, кажется, больше понравилась старшая сестра – «синеглазка» Ольга. Победят в этом любовном треугольнике семейные ценности, тщательно охраняемые главной героиней, или все же здоровый эгоизм – вот главная интрига третьего сезона «Ольги».
Режиссерами нынешнего сезона выступили Павел Орешин и Артем Лемперт, многолетние сценаристы и креативные продюсеры «Ольги». Сказать, что получилось хуже двух предыдущих сезонов, язык не поворачивается. Все те же яркие герои, не менее интересные новые персонажи, но исчез из «Ольги» накал драматизма, и пока сериал выглядит как полноценная комедия с лирическими нотками. Появление Гоши Куценко, естественно, заставляет вспомнить про новогоднюю комедию «Страна ОЗ», в которой его персонаж искал взаимности у героини Яны Трояновой, впрочем, картина Василия Сигарева выглядела и ярче, и смешнее третьей «Ольги».
фото: Пресс-служба ТНТ
Возможно, это и хорошо. Третий сезон вышел во время второй недели показа «Обычной женщины» на ТВ-3. Его продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов перешли сюда работать аккурат с ТНТ, несколько лет назад запустив там линейку новых сериалов. «Обычная женщина» получилась страшным сериалом. В ней типично российская тяга женщины взваливать заботу о семье на свои плечи доведена до ужасающего предела. «Ольга» снята по сути на ту же тему, и именно с нее несколько лет назад с успехом началась эксплуатация на телеэкранах до боли знакомого образа русской женщины. Пусть и в комедийном ключе, но оттого с не менее тягостным подтекстом. Сейчас, когда на соседнем канале история русской женщины доведена до крайних степеней, «Ольга» выглядит уже легкой комедией, даже с романтическим уклоном. И если Марину Лаврентьеву (Анна Михалкова) из «Обычной женщины» уже не спасти, слишком сильно она увязла в ложной борьбе за свою «ячейку общества», то у Ольги Терентьевой еще есть шанс выбраться из порочного круга и позаботиться в первую очередь о себе. По крайней мере пока создатели «Ольги» все же оставляют на это какую-то надежду.
«Ольга». Третий сезон - смотрите на ТНТ и ТНТ-Премьер.
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