«Ненастье» Сергея Урсуляка: Братство конца

Я не знаю, зачем и кому это нужно
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой….
Вертинский не дожил ни до Афганистана, ни до Чечни. После Первой мировой многие надеялись, что злая судьба нахлебалась крови и ненужные смерти закончились. Но потом случилась Вторая мировая. Потом, когда борьба за мир во всем мире была в самом разгаре, были Вьетнам, Сирия, Корея, Афганистан, Чечня. И везде умирали мальчишки. Никто из них толком не знал, за что, как не знали и никогда не узнали их матери, получавшие похоронки и копеечные пенсии за погибших сыновей. Афганистан стал последним истерическим всхлипом уходящей советской эпохи.
Те, кто вернулся из Афгана, - устроили жизнь очень по-разному. Кто-то сумел втянуться в новую мирную жизнь, а кто-то так и остался до конца с открытой раной. Последние сбились в стаи, организовав «афганские братства». Они вместе пытались преодолеть «афганский синдром», но не сумели – такие раны не заживают, даже если их лечить коллективными усилиями. В 90-е любое братство приобретало криминальный характер, и «афганцы» не стали исключением. Об одном из таких «братств» - роман Алексея Иванова
«Ненастье
», который экранизировал Сергей Урсуляк
и телеканал «Россия-1».
Бывший «афганец» Герман Неволин (Александр Яценко
) по прозвищу Немец приезжает в город Батуев к товарищу по афганской войне Сергею Лихолетову (Александр Горбатов
) и остается в «Коминтерне» (так называется здешнее «афганское братство»), работает водителем. А через несколько лет (по фильму – через 7, а по роману – через 17) Неволин в одиночку совершает ограбление банка, похитив 140 миллионов рублей. «Братства» как такового уже нет, лучший друг Лихолетов лежит в могиле, в жизни героя кроме бездетной и вечно страдающей жены Танюши (Татьяна Лялина
) никого не осталось. Для нее-то он и совершает ограбление – должен же быть на свете хоть один человек, который потом вспомнит его добрым словом. Герман надеется, что сможет увезти Танюшу в Индию. Или она, найдя потом деньги, уедет туда сама, если с Германом что-то случится. Надо ли говорить, что такие истории добром не кончаются?
Сюжет фильма прыгает из 1999-го, когда Немец грабит банк, в 1992-й, когда «братство» управляло городом, постепенно сдавая свои позиции под натиском ментов и спецслужб. Сценарист Илья Тилькин
и режиссер Сергей Урсуляк (с согласия, кстати, автора романа) перенесли действие из 2008-го в 1999-го, стараясь сжать, сконцентрировать сюжет в одно десятилетие, которое теперь принято называть «лихими 90-ми». Таким образом вольно или невольно, они попали в удобную тенденцию – все наши несчастья из Ненастья того времени.
«Ненастье» - так называется дачный поселок, который принадлежал отцу Танюши Яр Санычу (Сергей Маковецкий
), спившемуся бывшему тренеру «Коминтерна». Неволин то и дело возвращается в пустующую дачу – прячет деньги, прячется сам, уезжает оттуда, прокрадывается вновь и в итоге закольцовывает свою судьбу именно там. Экранизация лишила историю нерва, и роман скукожился до прямолинейной телевизионной мелодрамы. Ведь, по Иванову, Ненастье не имеет сроков давности, это тупая вялотекущая судьба целой страны, обреченной на неизбывную тоску.
Эта тоска не уходит из взгляда главного героя никогда, и Александр Яценко, сыгравший Неволина, оказывается даже шире режиссерского замысла. Яценко вообще главная удача и сериала, и российского кинематографа в целом – актер особой органичности при минимуме выразительных средств, умеющий сыграть неисчислимое количество эмоций и смыслов, а также их сочетаний. В «Ненастье» он словно договаривает то, что то ли стесняются, то ли не решаются, то ли просто не знают как сказать авторы. Герман Неволин, хороший парень, родившийся не в то время, не в той стране, попавший вместо Школы документального кино, о которой мечтал (он повсюду ходит с кинокамерой, и многие эпизоды мы видим через объектив его камеры), сначала на непонятную войну, потом – в криминальное «братство», - это современный герой современного Ремарка и его «потерянного поколения». И настоящее его ненастье коренится в СССР с его вечной ложью и заученной риторикой, беспощадное дитя катастрофы 1917-го, пославшее детей на бойню в горы далекого Афганистана.
Но этот смысл коварно ускользает. Мы становимся свидетелями прилично снятой, но довольно стандартной мелодрамы о любви, которой главный герой распорядился удручающе неумело, сломав жизнь и себе, и любимой. Рассказ о рухнувшем братстве здесь тоже поверхностен и несколько лукав – авторы пытаются нас убедить в том, что такие братства строились на здоровой основе дружбы и общего прошлого, - словно не замечая, не желая знать, насколько уродливыми и были эти команды, сколоченные по принципу силы. Сюжет рассказан старательно (если не считать уловок со временем), но сам по себе малоинтересен – а то мы не видели фильмов про грабителей-одиночек… Но главное ушло. Мы не увидели трагедии последнего советского поколения, рожденного в 70-е, успевшего надеть пионерский галстук и комсомольский значок, повоевать на кровавых фронтах за мифический мир во всем мире и выкинутого за ненадобностью из дальнейшей жизни страны. Мы увидели обычных неудачников, выбравших не тот путь. Как в «Бумере
». С той лишь разницей, что герои «Ненастья» путь выбрали не сами.
Урсуляк старается придать действию максимум если не достоверности, то хотя бы узнаваемости. Правда, делает он это довольно однообразно, начиняя сюжет неоправданным количеством музыки, отражающей, по мнению режиссера, эпоху. Музыка – испытанный способ латать дыры. Нечего сказать – гони музыку. Нужны всхлипы домохозяек – даешь песни молодости. Музыка у Урсуляка обычно добавляет ненужной сентиментальности, оттесняя главное, ради чего все вроде и замышлялось.
Но кастинг у него, что ни говори, отменный. У Урсуляка с актерами вообще всегда почти идеально. Про Яценко уже говорили, но есть еще и Татьяна Лялина в роли Танюши, вечно забитой жены Неволина, косвенная виновница несчастья. Молодая актриса трепетно играет Танюшу обманчиво беззащитной, как одуванчик. Есть Сергей Маковецкий, который, как всегда, - море таланта и актерских приемов, но волею режиссера сделавший из трагического персонажа – спившегося отца Танюша – клоуна, и это обидно. Второплановый, но очень выразительный Дмитрий Куличков
, сыгравший Флерыча, одноногого «афганца». Александр Голубев
– охранник Лихолетова, красавчик-блондин, бездушный убийца. Александр Горбатов
, играющий Лихолетова, - тоже красавец, но благородный мачо, ключевая фигура романа и сериала. Так что с актерами все очень даже хорошо.
Тема 90-х сейчас стала модной. Мы словно ищем в них причину нынешних бед – в чем-то ведь надо ее искать и находить. И аккуратно, по касательной, нам пытаются объяснить, что 90-е – это такая пороховая бочка, которая и подорвала страну. Словно лихие годы родились из воздуха, обрушили страну и сгинули, оставив на память лишь могилы братков. Словно не было потом ничего, по сравнению с чем герои 90-х – первоклашки-вегетарианцы. Жаль, что в этой подмене проблем участвуют и художники, порой, как в случае с «Ненастьем», вольно или невольно разбавляя трагедию сентиментальной мелодрамой.
«Ненастье
» смотрите на канале Россия-1.
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