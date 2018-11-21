Как создавался мир будущего в киносериале «Лучше, чем люди»

Авторы нового проекта рассказывают о ретро-футуризме и человекоподобных роботах.
С 23 ноября на видеосервисе START
состоится премьера оригинального сериала сервиса «Лучше, чем люди
». Его действие происходит в недалеком будущем, где частью повседневной жизни стали человекоподобные роботы. Они вошли во все сферы жизни людей – помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Большинство людей воспринимает роботов как бездушные машины для рутинной работы, но они тоже способны на эмоции. Главная героиня - супербот Ариса (Паулина Андреева
) - пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познаёт мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как: забота, преданность и любовь. При этом, ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.
Идея сериала принадлежит продюсеру Александру Кесселю
, который считает, что главная задача сериала - проиллюстрировать хорошо известные во всём мире конфликты и исследовать вневременные ценности человека. В сценарии переплетаются не одна и даже не две, а целых пять мощных сюжетных линий, и крайне важно для авторов было сделать так, чтобы зрители в них не запутались, а следили за последовательным развитием этих историй.
«Мы старались создать мир близкого будущего, изучали реально существующие технологии, чтобы фантастические элементы были правдоподобными, старались сделать фантастику достоверной. Но жизнь развивается настолько быстро, что многие из этих технологий перестали быть фантастикой ещё до выхода сериала. А изменяется ли в этом бешеном жизненном ритме человеческая природа - главный вопрос, которым мы задались в сериале
», - говорит Александр Кессель.
Режиссер проекта Андрей Джунковский
убежден, что проект не следует строгим канонам жанра фантастики, и его реальность определяет скорее как ретро-футуризм.
«Мы с моим оператором и другом Ильей Овсеневым
», обозначили жанр проекта как драму с элементами фантастики. Мы не стремились с точностью изобразить сложный мир будущего и не изучали досконально специальные технологии и не пользовались на каждом шагу советами футурологов. Мы пошли иным путем – сделали срез параллельной реальности, которая могла бы существовать, если бы мир пошел немного другим путем. Например, что было бы, если в 50-е годы больше средств и научной мысли вкладывалось бы в роботов. Наш сериал не попытка рассказать, что будет в будущем. Он скорее про то, что будет, если в обычную семью поместить робота», - говорит Джунковский.
И все же создатели проекта отмечают, что сериал максимально приближен к реальности, а за основу внешнего вида и функционала роботов взяты последние разработки в области роботехники.
«Это был интересный эксперимент, когда мы стали думать, как будут выглядеть наши роботы, как себя поведут, какая у них будет пластика, насколько ограничены их физические действия. Методом проб и ошибок мы поймали нужное ощущение и сделали своих роботов, которые не являются идеальными машинами, зато испытывают чувства и способны к самообучению
», - говорит режиссер.
Главную роль исполнила Паулина Андреева. Она появляется в непривычном образе зеленоглазой блондинки. Парик, линзы, а также сложный пластический грим, который, по признанию самой актрисы, является на сегодняшний день самым большим экспериментом над своей внешностью, проделанным на съемочной площадке.
«Для меня это новый и очень интересный опыт, на первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя
- рассказывает Паулина.
Образ Паулины и ориентир на ретро-футуризм потянули за собой некоторые другие стилистические детали сериала. Например, в мире будущего нет привычных нам смартфонов, все жители планеты пользуются специальными браслетами. Браслетом открывается дверь, осуществляется оплата, общение тоже происходит через браслеты.
Читать также: Интервью с Паулиной Андреевой: «У меня нет желания работать в чем-то "подобном", хочется оригинального»
«А еще мы долго думали, как должна выглядеть зарядка для роботов. И в итоге вставили ее в стену и пустили полосу света. Робот просто встает спиной к стене, и в зависимости от степени зарядки, световая полоса красная или зеленая. Эта деталь подсказала нам и цветовое решение фильма и дала возможность показать некоторые знакомые детали интерьера под более футуристическим углом
», - говорит Андрей Джунковский.
Фоменко Юрий
, художник проекта, еще больше говорит о предметном мире сериала:
«Мир будущего, который нам предстояло создать, виделся режиссёру-постановщику Андрею Джунковскому, как некая параллельная реальность, где в существующий предметный мир вкраплены странные элементы, взятые из других стран: берлинские гриль-раннеры, японские эстакады со скоростными поездами или андроиды разной степени человекоподобия, гигантские висящие в воздухе видеопроекции, множество летающих дронов, несуществующие дорожные знаки, автомобили с чипами вместо регистрационных номеров, прозрачные мониторы, множество мелких гаджетов. Этот мир создавался преимущественно средствами CG, под руководством Эльдара Салаватова, в тесном сотрудничестве с командой художников, и (для меня лично) это была интересная попытка сделать вымышленный мир визуально достоверным
».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White и со-основатель видеосервиса START Эдуард Илоян
считает, что «Лучше чем люди» представляет собой уникальный high-concept проект, который заставляет задуматься о глобальных проблемах: о человеко-замещении во всех сферах жизни, от промышленного производства до личных и семейных отношений, и об одиночестве человека в огромном социуме.
«Лучше, чем люди» – современная фантастическая история для самой широкой международной аудитории, которую российский зритель увидит первым на видеосервисе Start
», - отмечает он.
Смотрите оригинальный сериал сервиса на START.RU с 23 ноября
.
обсуждение >>