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«Год культуры»: Бобро поржаловать

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23 ноября 2018
«Год культуры» разыгрывает ту же карту, что и «Домашний арест»: бойкой злободневной комедии про жуликов и воров. Только, как и полагается эпигонам, проваливает задачу с треском.

«Год культуры»: Бобро поржаловать

Главный герой «Года», столичный чиновник, хлыщ и взяточник, попадает под раздачу. На очередной «Прямой линии» с президентом провинциальная барышня-ученый винит его в бедах отечественной науки и отдаленности от простого народа. Чиновника наказывают - отправляют в институт, где барышня трудится, заведующим кафедрой. Познавать реальные проблемы глубинки и трудиться на благо просвещения.

«Год культуры» вполне мог не только повторить успех нашумевшего «Домашнего ареста», но и пойти куда дальше. Козырей в руках создателей сериала хватало. Помимо собственно злободневного сценария – конфликт столицы и окраины, бурные отношения власти и интеллигенции. Федор Бондарчук в роли московского мажора, наконец - он всё-таки классный комик, и со времен «Даун Хауса» этот талант подтверждает аккуратно. И все эти козыри умудрились разменять на мелочь.

«Год культуры»: Бобро поржаловать

Самый большой промах - как раз Бондарчук в главной роли. Создатели «Года» сильно подставились тем, что предложили ему роль, слишком похожую на работу в «Двух днях» Авдотьи Смирновой. Чиновник едет в глушь, где переживает духовное перерождение от встречи с великой русской интеллигенцией. Будь на месте Бондарчука любой другой актер - номер бы прошел на ура. А так, неизбежно будут сравнения с «Двумя днями». Не в пользу сериала, - и объяснения насчет разницы форматов не сработают.

Чтобы фильм Смирновой переиграть, чтобы сравнение с ним было в пользу «Года», нужно брать не комизмом диалогов и сюжетными ходами, а фактурой, погружением. Наконец, неожиданностью развития действия. Ни того, ни другого, ни третьего не светит. Предсказуемость - как раз печальное свойство «Года»: он слишком спокойно и ровно движется по рельсам, как скорый «Москва-Владивосток», от станции к станции. Вот встреча низвергнутого чиновника с честной барышней, а вот он уже хочет добиться ее расположения. Такая стабильность для работы с материалом, много раз обкатанным, гибельна.



Вроде бы выигрышные роли второго плана. «Казанова» из «Ментов» Александр Лыков в роли ректора - ну, может быть классно, актер харизматичный и по-хорошему безумный. Мимо: ему в придуманных рамках просто скучно, он честно отрабатывает шуточки (в любой непонятной ситуации делает вид, что говорит по телефону), а оставшуюся часть роли вытягивает на чистой истерике и общей нервозности. Александр Яценко в образе препода-алкоголика: мощно, монументально, стопроцентное попадание в роль. И снова мимо: кажется, не говори ничего актер и просто стой где-то на третьем плане, сливаясь со стеной - было бы смешнее, чем в сценах, где он шляется по пыльным коридорам и канючит у всех встречных на опохмел.

Но главное, в чем «Год культуры» действительно подставляет себя сам - фактура, которую живописует сериал. Мир не провинции даже, а просто институтов и ученых - важная часть сюжета. Над нагрузками, отчетами, зачетами тут смеются не меньше, чем над офшорами и яхтами. А то и больше. Но если чиновничьи слабости описаны жирно, ярко, забавно, то интеллигентское болотце - совершенно выдуманное, предельно условное. Пыльно, книжек много, студенты с зачетками ходят. В общем, всё – этим портрет смешного, действительно жалкого, сложного и разного мира, в который попадает столичная штучка, ограничивается. Для сценки в КВН это туда-сюда. Для сериала - ничтожно мало. Тем более на контрасте: Рублевку с чемоданами бабла и джакузи просто показывать создателям сериала явно интереснее, чем провинциальный институт. Что в таком сюжете - полный капут. Прибили хорошую идею, причем сделали это в первой же серии. Обидно.

«Год культуры» можно посмотреть на ТНТ-премьер.


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Иван ЧувиляевКомедияРоссийские сериалыТНТ
персоны
Фёдор БондарчукАлександр ЛыковАлександр Яценко
фильмы
Год культурыДаун ХаусДва дняДомашний арест

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