«Медное солнце»: Соло Владимира Машкова – теперь с оркестром

анонс

Мизантропический макабр от автора «Безумцев» и «Клана Сопрано»

«Романовы»: Неужели на Россию нам плевать?

23 ноября

«Год культуры»: Бобро поржаловать

Еще одна после «Домашнего ареста» бойкая злободневная комедия про жуликов и воров