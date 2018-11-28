«Медное солнце»: Соло Владимира Машкова – теперь с оркестром

Российское телевидение продолжает как умеет переосмыслять 1990-е. После канала «Россия 1», явившего сначала женский мелодраматичный вариант той эпохи в «Челночницах», а затем брутальный мужской в «Ненастье», за болезненную ностальгию взялся НТВ. Состоящий из двух частей новый телефильм Карена Оганесяна «Медное солнце» рассказывает о приходе лихолетья в среднеазиатские республики, когда-то бывшие частью великого Советского Союза. Показ фильма приурочили к юбилею Владимира Машкова, который в «Медном солнце» играет роль военного дирижера, – это его соло, пусть и изрядно повторяющее все ранее сыгранные актером роли.
фото: Пресс-служба канала НТВ
1991 год, в неназванной среднеазиатской республике (сам фильм снимали в Узбекистане), не особо интересуясь происходящими политическими переменами, готовится к очередному музыкальному конкурсу военный духовой оркестр под управлением строгого и имеющего слабость к алкоголю дирижера Михаила Карякина (Владимир Машков). Проходящие срочную службу солдатики по вечерам беснуются под «Мы ждем перемен» Цоя, смотрят (судя по всему, далеко не по первому разу) «В бой идут одни старики», а днем оттачивают «Прощание славянки». С подчиненными Карякин строг, с возлюбленной – местным врачом Надей (Ольга Медынич) – нервно-романтичен.
Начальство военной части хоть и следит изредка за выпусками новостей, но постоянно переключает на музыкальные выступления – там Газманов с «мыслями-скакунами», хиты Шатунова (их, правда, осуждают всем штабом). Где-то за пределами этой слишком спокойной армейской жизни ходят безэмоциональные моджахеды и всемогущий Алишер Султанович (намеки на уроженца Узбекистана Алишера Усманова тут вряд ли уместны), который, в отличие от закостенелых в привычках военных, уже почувствовал время настоящих перемен.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Сценарий «Медного солнца» Станислав Дремов и Дмитрий Ланчихин, работавший над «Классом коррекции» и «Карпом отмороженным», написали на основе «киноповести» «Юбилейный встречный» Ильи Тилькина – сценариста не только уже упомянутого выше «Ненастья», но и блокбастера «Сталинград». Увлечение автора «портретами» эпох часто играет плохую службу: в попытке передать нерв того или иного времени (по большей части - трагического), он населяет тексты огромным количеством персонажей, которые, как правило, мало интересны ему как личности. Так получилось и в «Медном солнце», которое превращается в чудовищно унылый фильм, в первую очередь, именно из-за прохладной, бесчувственной драматургии.
Все персонажи четко классифицированы: вот солдатики со своими музыкальными инструментами, вот женщины военной части, вот моджахеды. Каждая из этих групп проносится чередой плохо различимых лиц (исключением, пожалуй, можно считать только женщин, которых тут попросту мало), а над ними возвышается единственный герой – Владимир Машков. Именно он, а не его персонаж Михаил Карякин, о жизни и судьбе которого из «Медного солнца» узнать ничего нельзя в принципе. У Карякина только одна более-менее прописанная черта – он дирижер. Возможно, талантливый, хотя доказательств дарований авторы не предоставляют. Для фильма важнее то, что он несет ответственность за оркестр (ну или за вверенные ему музыкальные инструменты).
фото: Пресс-служба канала НТВ
В этом сюжете, завязанном исключительно на народном артисте Российской Федерации, без труда можно узнать недавнее триумфальное «Движение вверх» – с той лишь разницей, что теперь Машков учит не в баскетбол против американцев играть, а столь же патриотично исполнять «Прощание Славянки» или Гимн СССР. Правда, даже в «Движении вверх» к середине фильма уже можно было отличить друг от друга почти всех советских баскетболистов, а вот в «Медном солнце» череда рядовых так и остается безликой массой в камуфляже песочного. И правда, какая разница, кто выживет, а кто умрет в конце?
Финал же «Медного солнца» – это еще один полноценный провал фильма. Если не углубляться в подробный пересказ всех головокружительных сюжетных подробностей, то кульминационный конфликт связан с тем, что часть людей эвакуируют от беды подальше, но женщины уехавших на концерт музыкантов от эвакуации отказываются и остаются ждать своих мужчин (которым ложно сообщают о переводе части). Солдаты возвращаются за женщинами, чтобы попасть в перестрелку, занимающую последние минут двадцать телефильма. И на каждую женщину в финальной бойне приходится сразу несколько трупов отбивающихся от моджахедов солдат. Создатели «Медного солнца», видимо, преследовали идею рассказать, что музыканты все-таки не профессиональные военные, но вместо эффектного кадра у них получилась какая-то нелепо-комичная, затянутая сцена, заставляющая каждую минуту поглядывать на часы.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Если же говорить о музыкальной теме – не зря же создатели «Медного солнца» в качестве героев выбрали участников военного оркестра, а не просто рядовых новобранцев, – то о ней забывают примерно после первой трети фильма, показав несколько репетиций оркестра и отправив их на тот самый первый просмотр «В бой идут одни старики». Дальше несчастные и безликие солдаты просто таскают свои инструменты, пытаясь хоть чем-то запомниться на фоне Машкова. Вот труба, а вот – барабан, а вот и «остальные участники оркестра», безвестно пропавшие на «подпевках» своего звездного дирижера.